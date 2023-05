Karena Flores es una joven actriz, originaria de Cancún, Quintana Roo, quien actualmente vive en la Ciudad de México y participa en la serie Isla Brava, como una de las protagonistas juveniles.

Isla Brava es una serie de ocho episodios que a partir del 18 de mayo pone a disposición sus primeros capítulos en el servicio de streaming ViX+, para después estrenar episodios cada jueves.

Por ello, Karena Flores en entrevista para Gente Bien habla sobre su papel en esta serie, en la que da vida a Mora.

Karena Flores. ESPECIAL/LUIS DE LA LUZ.

¿Quién es “Mora”?

“Es la hija de Lucía y Alfredo -Fernanda Castillo y Flavio Medina-, es hermana de Thiago, y es una niña que creció con un amor de locura por su papá, la relación que tiene con él es mucho más cercana que la que tiene con su mamá, porque se desvive por él, lo idólatra y lo ama. Tiene tanta lealtad hacia él, que eso tal vez en un punto se va a convertir en algo que no es tan sano, porque la va a cegar a hacer cosas que tal vez no hubiera hecho si no tuviera esa ceguera por ese amor. Desde muy chiquita vivió esta manipulación por su papá y de la que nunca fue consciente, como que este abuso cuando es de parte de la familia no lo notamos y lo normalizamos porque es mi papá y jamás me haría ningún daño”.

¿Qué te llamó la atención de este proyecto o de “Mora” para aceptar participar en “Isla Brava”?

“De todo el proyecto me gusta la historia, desde que lo leí, desde que vi de qué se trataba y el hecho de irnos a filmar a otro país a una isla se me hizo una oportunidad de una experiencia increíble que no siempre se presenta. También el personaje, porque es un personaje muy complejo que durante toda la historia le van a suceder muchas cosas, va a pasar por muchos altos y bajos, y eso como actriz es un reto, todos queremos tener un personaje con el que puedas jugar mucho y vayas a pasar por muchas emociones, entonces el conjunto de todas esas cosas era como el proyecto perfecto”.

¿Cómo te has preparado para interpretar a “Mora”?

“Todo el proceso de casting fue muy rápido porque me llamaron a un casting como más directo un domingo y el martes -hablando con Pitipol, el director, y con mi manager-, ya pidiéndome disponibilidad, y teníamos más o menos dos meses para el momento de irnos a filmar, pero fue mucho de la mano del director y de la escritora ir creando a Mora. También tuvimos talleres Fernanda, Flavio, Pablo y yo como la familia, tuvimos talleres súper bonitos, entonces fuimos como creando la familia y yo creando a Mora. Lo que siempre he dicho es que Pitipol es un director maravilloso y nunca te suelta en todo el proceso, siempre está ahí contigo y te ayuda a crear este personaje y a guiarlo según su visión de la historia”.

Karena Flores. ESPECIAL/LUIS DE LA LUZ.

¿Cuál fue el reto principal de interpretar a “Mora”?

“Es un personaje muy complejo, no me había tocado un personaje que fuera a pasar por tantas cosas en la historia y hay muchas escenas bastante complejas, que obviamente no puedo decirlas ahorita, pero ya las van a ver, y yo siempre supe que iba a ser un personaje no sencillo, pero eso es lo que más me llamó la atención y tener ese reto, y que Pitipol hubiera confiado en mí para hacerlo”.

¿Cuál fue tu aprendizaje al interpretar este personaje?

“Como actriz creo que de cualquier proyecto te llevas cosas maravillosas. Trabajar tanto con Pitipol que me parece un director increíble, aprendí de él, de su manera de dirigirnos y trabajar con grandes actores, no solamente Fernanda Castillo, Flavio Medina, Erik Hayser, que son personas que llevan una carrera enorme, y por lo tanto, muchísimo qué aprender de ellos, pero de todos mis compañeros actores -los que están empezando y los que llevan mucho- aprendí de cada uno de ellos cosas súper valiosas, y sobre todo, como Karena me llevó la experiencia de estar allá tres meses y de la hermosa familia que hicimos todos juntos, todos mis compañeros nos llevamos eso para toda la vida”.

¿Cómo decidiste dedicarte a la actuación profesionalmente?

“Siempre fue mi sueño de chiquita, siento que es algo que cuando te llama, te llama y te llama desde muy chiquito, pero yo lo veía como algo imposible, tan lejano y ver las películas para mí era como wao, era el sueño de estar ahí, pero no tenía idea de cómo llegar a estar ahí, o sea, dije ‘¿con quién voy?, ¿con quién hablo?’, pero creo que cuando tienes tanta intención como que esa intención va moviendo cosas en el universo, claro, tú de la mano haciendo que se mueva. La vida me fue encaminando, me fueron llevando a dónde estoy hoy, yo soy de Cancún y un sacrificio -digamos- fue que me vine a vivir a Ciudad de México para seguir este sueño y buscar algo que me pudiera acercar más y así la vida me fue encaminando”.

Karena Flores. ESPECIAL/LUIS DE LA LUZ.

¿Cuál es tu sueño profesional?

“Obviamente es seguir haciendo esto que amo cada vez más y hacer proyectos que tengan verdad y me llenen de emoción y de ilusión y poder llegar a ser esta voz importante para la gente como artista, que es una gran responsabilidad, y mientras más yo vaya creciendo quiero realmente ser una figura que tenga algo que aportar y no nada más ser un artista que está en las películas, aprovechar esta oportunidad para ayudar”.

Después de la promoción de “Isla Brava” ¿Cuáles son tus siguientes proyectos?

“Ahorita estamos con casting y hay cositas que no puedo decir”.

Karena Flores. ESPECIAL/LUIS DE LA LUZ.

Isla Brava

Es una serie de misterio, amor prohibido y venganza que aborda la historia de Lucía, una mujer que parece tener una familia ideal a lado de su esposo Alfredo, dueño de un lujoso resort en Costa Brava y sus hijos Mora y Thiago. Sin embargo una noche Lucía le revela a Alfredo que está enamorada de Bruno, el hermano menor de éste, tras la confesión Alfredo desaparece misteriosamente y luego de una primera búsqueda no hay pista respecto a su paradero, así la detective Pilar se encargará del caso y no parará hasta resolverlo. De esta manera saldrá a la luz una oscura trama sobre la codicia, el chantaje y las deudas de juego así como un perverso secreto familiar.

Karena Flores. ESPECIAL/LUIS DE LA LUZ.

Karena Flores

Instagram: @karena_flores/

XM