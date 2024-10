El Verde, ¿aliado de Morena o MC?

Tremendo golpe sufrió el Partido Revolucionario Institucional en su representación en el Congreso del Estado. La Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó que tiene la razón el Partido Verde y le asignó una diputación plurinominal que había sido asignada al PRI por el Instituto Electoral de Jalisco, después de la elección.

A poco más de una semana de que inicie la nueva Legislatura, el Verde tendrá una diputada más: Lucía Carmina Michel Pérez, una joven política sin mayores antecedentes, que fue propuesta por el ahora presidente municipal de Puerto Vallarta, Luis Munguía.

De entrada, y por las negociaciones que el alcalde vallartense tiene con el gobernador electo Pablo Lemus, ya se puede anticipar que la nueva diputada verde no será una aliada muy cercana de Morena. ¿O qué?

***

Hablando de Morena y sus diputados y diputadas en el Congreso estatal para la siguiente Legislatura, parece que no hay vuelta de hoja (sería una sorpresa lo contrario): Cecilia Márquez no será diputada local, en representación de las personas con discapacidad. Por determinación judicial, su lugar será ocupado por otra morenista: Norma López Ramírez, quien llega al Congreso después de ser regidora en dos administraciones consecutivas en San Miguel el Alto. Como regidora se destacó, sobre todo en una zona conservadora, por su pertenencia al grupo LGBTQ+. Quiso ser candidata a presidenta municipal, pero no se pudo.

Su llegada al Congreso anticipa también una postura alejada de la negociación y más cercana a las posiciones extremas.

Más trabajo para el coordinador Miguel de la Rosa.

***

Y si del Congreso estatal se trata, los diputados y diputadas salientes están viendo cómo se les complican las cosas. Pensaron que el cierre de la Legislatura sería muy terso, particularmente en temas como la asignación de espacios para trabajadores de confianza. Pero la licencia de Mara Robles (se fue a competir por la Rectoría de la Universidad de Guadalajara) y los cambios de último momento, están provocando que se rompan las negociaciones.

A eso, hay que sumar el conflicto con el sindicato. ¿Qué significa todo esto? Que están teniendo trabajo extra para ponerse todos de acuerdo.