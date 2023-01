Originaria de Guadalajara, Jalisco, la famosa escritora y psicoterapeuta Martha Alicia Chávez lanza un nuevo libro, Los porqués del insomnio de Editorial Grijalbo, de la casa editorial Penguin Random House.

En entrevista para Gente Bien, la autora del exitoso libro Tu hijo, tu espejo, habla sobre su más reciente título Los porqués del insomnio, el cual promociona actualmente.

Martha Alicia Chávez. EL INFORMADOR • ARCHIVO.

¿Qué fue lo que te interesó del tema para crear un libro?

“Básicamente es el mismo elemento que me motiva cada vez que escribo un libro, y es que empiezo a ver muchos casos con esta problemática, entonces viene la idea de ‘bueno, vale la pena escribir un libre sobre este tema que es tan común, que tanta gente la aqueja, el insomnio’. Y eso fue básicamente, la experiencia profesional con mis pacientes, que veo mucho repetirse este asunto, esa fue la motivación, considerar que es un punto que hay que explorar más profundamente porque es sumamente común”.

¿En qué te basaste para dar algunas soluciones al problema del insomnio?

“En gran parte en la investigación que tuve que llevar a cabo, sobre gente que se ha dedicado a investigar al respecto, que en el libro cuando mencionó cualquiera de sus trabajos, pongo la cita de dónde viene, quién lo investigó, etcétera, como debe ser; pero también la experiencia, porque tengo 34 años como psicoterapeuta, entonces tengo mucha experiencia profesional, además de los estudios personales que he llevado a cabo, la experiencia de la práctica con la gente y darme cuenta que esto funciona, que hay técnicas que pueden ayudarnos mucho, que prácticamente uno se las puede aplicar a sí mismo. También darme cuenta que hay situaciones que necesitan atención profesional, algunas de las causas del insomnio -como lo mencionó en el libro-, y que se pueden obtener resultados verdaderamente profundos y eficaces cuando les ponemos acción”.

Los porqués del insomnio. ESPECIAL/EDITORIAL GRIJALBO.

En ese sentido, en los casos más graves o crónicos ¿Qué se sugiere en general?

“Lo ideal es que se atienda por varios aspectos, desde varios puntos de vista porque es una cuestión multifactorial, o sea, el insomnio crónico es producido por cuestiones probablemente de desbalances químicos en el cerebro, de cuestiones completamente orgánicas, biológicas, incluso desbalances hormonales o ciertos nutrientes que están deficientes, y entonces esa es la parte física. Pero también muy importante identificar la parte psicológica del insomnio, a veces es puramente de origen psicológico, a veces es mixto, ambas cosas, y a veces es puramente orgánico. Por eso, vale tanto la pena conocer el propio insomnio, ponerse a analizar, buscar ayuda profesional para que el experto eche la mano en identificar cuál es la raíz de tu propio insomnio y ponerle solución porque la tiene. No tenemos porque vivir sufriéndolo cada noche, entonces lo ideal como casi todas las cosas de la vida, es verlo desde los diferentes puntos de vista, explorarlo desde cada enfoque y recibir la atención, igual, multidisciplinaria porque es una cuestión multifactorial”.

¿Cómo fue el proceso de crear “Los porqués del insomnio”?

“Desde que surgió la idea fue hace como seis años, pero yo estaba ocupada en otro libro, terminándolo, entonces me enfoque en terminar el otro, y luego curiosamente como que la vida misma me empujó a decir ‘tengo que ya poner acción y terminar el del insomnio’, porque empecé a recibir muchos casos con este tema, entonces yo siempre estoy abierta a las señales de la vida, yo digo que la vida siempre nos da señales, nos va guiando en qué hay que hacer y a qué hora hay que hacerlo, y yo siempre estoy muy dispuesta a escuchar y seguir estas señales; así que empecé a recibir muchos casos que me llevaron a terminarlo, porque lo tenía en un 30%. Y luego ya que me decidí a poner 100% acción en este libro, pues fue probablemente un año, estuve haciendo entrevistas a médicos de clínicas del sueño, estuve investigando para poner todo junto y que esté listo, ya materializado, como un año, una vez que ya le puse todo el 100%”.

¿Crees que haya influido la pandemia para que ahora haya más personas que padezcan insomnio?

“Definitivamente sí, todos sabemos lo que vivimos en la pandemia, mucha gente perdió su empleo, su negocio lo tuvo que cerrar, la incertidumbre de qué va a pasar y a dónde va a ir, este tema de salud, ¿nos vamos a morir?, ¿me voy a enfermar?, gente que perdió seres queridos, toda esta situación que todos sabemos lo que vivimos, pues fue un factor que disparó lo que estaba posiblemente, vamos a decir, que había alguien con algún tema emocional de ansiedad o de algo que le permitía a veces no dormir, pues obviamente todo se disparó, se axarcerbó y quienes no tenían insomnio, quizás desarrollaron un insomnio debido a toda esta incertidumbre y todo lo que vivimos.

Y vale la pena comprender la diferencia entre el insomnio crónico y agudo, mucha gente durante la pandemia tuvo insomnio agudo, eso significa el tipo de insomnio que a todos nos va a suceder en algunos momentos de la vida y que tiene que ver con que estamos viviendo una situación estresante, un problema familiar, laboral, de salud, que nos quita el sueño, incluso cosas emocionantes nos pueden quitar el sueño, pero eso se equilibra solito una vez que pasa el problema, pero el insomnio de tipo crónico normalmente tiene que ver con temas biológicos, con la química del cerebro que no está en equilibrio. Y éste sí para que médicamente se considere insomnio crónico tiene que llevar ciertos parámetros, la persona no concilia el sueño 30 minutos después de irse a la cama, aunque esté cansadísima, no se puede dormir; luego se despierta varias veces durante la noche, mínimo dos; y no puede conciliar el sueño por 30 minutos. Y esto tiene que estar pasando tres veces por semana, por tres meses, entonces ya decimos esto es insomnio crónico, si no es así, simplemente es un insomnio agudo, que se debe a factores que ya mencioné, algo difícil que se está pasando en la vida y que se nos va el sueño”.

Martha Alicia Chávez. CORTESÍA DE MARTHA ALICIA CHÁVEZ/ESTUDIO AVESOL-EVA SICA.

¿Hay personas que permanezcan con un insomnio crónico durante años?

“Sí, toda la vida puede ser, y es bien torturante, por eso es todo el tiempo una invitación a lo largo del libro, explora tu insomnio, no te acostumbres, no lo veas como normal, como ‘ay, yo no duermo bien’, y te hagas el ánimo y te derrotes ante esa situación, tiene remedio, entonces si hay gente -de hecho- que puede tener una predisposición genética de insomnio crónico, y sí, hay quienes duran toda la vida con el problema porque no lo atienden, pero si lo atienden van a encontrar solución”.

¿Cuál consideras que fue el reto principal al escribir “Los porqués del insomnio”?

“Fue emocionalmente fuerte, la parte donde habló de los casos que presentó, las causas del insomnio de tipo psicológico presentó varios casos, y a mí siempre me mueven los casos de los niños, las cosas que les pasan a los niños, porque el insomnio de tipo psicológico normalmente se gesta en la infancia, queda como programado el niño a tener insomnio por ciertas cuestiones que manejo en el libro y que expreso a través de casos que ejemplifican el concepto que trato de dar. Por ejemplo, que pueda un niño no poder dormir porque tiene que estar vigilando que el padrastro, el hermano, la tía, quien sea, entré en la noche a abusar de él, a tocarlo o a verlo, o a masturbarse viéndolo, o que no puede soltarse a dormir porque sabe que probablemente llegué papá alcoholizado a pegarle a mamá, a sus hermanitos, a tener pleitos, o quizá mamá o papá que abandonó va a llegar en la noche, entonces no se puede soltar al sueño, ese tipo de vivencias que puede tener un niño en la infancia pueden se predeterminantes o determinantes, más bien, para que genere un patrón de insomnio que dura hasta la adultez, entonces como que retomar esos casos que he visto a lo largo de mi experiencia de 34 años como terapeuta y hablar de ellos siempre me mueve, entonces en ese sentido tengo que hacer un proceso personal de desconectarme emocionalmente para poder materializar el libro y plasmar el caso y demás”.

¿Cuál fue tu aprendizaje en este proyecto?

“Muchísimo porque lo que tuve qué investigar, a mí misma me dio mucha información, yo obtuve mucha información nueva sobre el proceso de dormir a través de escribir el libro. Es un libro que yo creo que no solamente le sirve a la gente con insomnio, sino a todo mundo, incluso sin tener insomnio, porque aprendemos sobre esta fascinante función que es dormir, soñar, y vamos a seguir durmiendo toda la vida, todas las noches de nuestra vida, entonces es bien interesante conocer el proceso del sueño, las etapas del sueño, lo que sucede a nivel biológico y psicológico por el proceso de soñar; se me hace que a todo mundo le puede ser muy útil y parecer interesante aprender de esas cosas”.

Los porqués del insomnio. ESPECIAL/EDITORIAL GRIJALBO.

¿A partir de qué edad consideras que ya se puede leer este libro?

“Un adolescente lo puede leer, un púber, vamos a decir, desde los 11, 12, obviamente con la presencia de mamá o papá que le expliquen, que lo guíen, que le resuelvan sus dudas”.

¿Algo más que quieres agregar de “Los porqués del insomnio”?

“Sí, me gustaría resaltar, como enfatizar lo que acabo de mencionar, es un libro que no nomás va dirigido a quienes tienen insomnio, sino a todo aquel que le interese explorar qué onda con esta función de dormir, qué hay en los sueños, por qué soñamos e incluso aprender cómo uno mismo puede -digámoslo así- interpretar sus propios sueños, analizarlos y entender el para qué nos sirven. Y todo esto, como enfatizar esta idea, que no solo es para gente insomne, sino que podemos aprender y analizar cosas muy interesantes a través de leerlo. Y esa invitación intensa que le hago a la gente con insomnio, que no se derroten, que entiendan que hay solución, que tomen la acción para encontrar la solución porque la hay”.

¿Cuáles son tus siguientes proyectos?

“Tengo uno un poco empezado, que no le he dado el 100% porque a mí me gusta terminar uno y promoverlo, echarlo como a volar en el mundo, y luego ya ponerme a escribir el siguiente. Y sí, el siguiente es un libro sobre una experiencia personal, que también probablemente invite a otros autores a escribir una experiencia personal de este tipo, entonces todavía no estoy hablando de él porque apenas se está fraguando”.

