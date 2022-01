El reconocido y prestigiado bailarín tapatío Isaac Hernández piso tierras mexicanas para participar en el magno evento Experiencias Sensoriales, organizado por la Asociación de Amigos del Museo de Arte Popular, de la cual el artista es embajador y que se realizó en el recinto esta semana.

El evento consistió en una oportunidad para disfrutar de un mundo de sensaciones únicas a través de un recorrido inolvidable de hora y media, donde artistas, artesanos y expertos en cultura elevaron los cinco sentidos en un extraordinario viaje por la cultura y las artes. Además de preparar una comida VIP al lado de uno de los más grandes bailarines del mundo, Isaac Hernández, ganador de Premio Benois de la Danse 2018, el reconocimiento más importante para un bailarín y el primer mexicano en obtenerlo.

Los espectadores deleitaron sus cinco sentidos con el músico Rodrigo Díaz, el tacto con el diseñador Iván Ávalos y los artesanos de Hidalgo, el olfato con perfumes Xinú, el gusto con Mesa Viva, la vista con el bailarín tapatío de trayectoria internacional, Isaac Hernández.

En entrevista para Gente Bien, el bailarín platicó sobre su participación en Experiencias Sensoriales y anunció su regreso al Ballet de San Francisco.

Isaac Hernández. GENTE BIEN.

Experiencia Visual

Cinco salas del Museo de Arte Popular se dividieron en los cinco sentidos que posee el ser humano, para vivir una experiencia de arte en cada una de éstas.

En el caso de Isaac Hernández, su sala correspondió al sentido de la vista, donde participó con una masterclass, en la que los asistentes tuvieron la oportunidad de conocer cómo es la rutina diaria de un bailarín profesional, su preparación como el calentamiento, los estiramientos y cómo empieza su día en su vida profesional. Además de interpretar un fragmento del ballet clásico Raymonda y hablar sobre su interpretación de ese personaje, asimismo incluyó a un miembro del público en esta participación, algo que lo ilusionaba mucho por tener la oportunidad de interactuar de una manera diferente, a lo que normalmente hace cuando viene a México.

En esta masterclass estuvo acompañado por la pianista Lena Nikolenko, con quien trabaja cuando viene a México en los proyectos de Despertares, que en realidad, lo acompañó como lo hace un pianista en una clase diaria.

El bailarín ofreció tres clases magistrales, a tres grupos de 30 personas, quienes cumplieron con todos los protocolos establecidos que la situación actual requiere.

Isaac Hernández. ESPECIAL/CORTESÍA MATTHEW BRUSH.

Experiencia VIP

Posterior a las clases magistrales, Isaac Hernández compartió la experiencia Mesa Viva a través de una comida para 28 personas, quienes decidieron vivir esta experiencia considerada VIP, apoyando al Museo de Arte Popular.

Con la idea de crear una cercanía y cierta confianza entre comensales y el bailarín al compartir esta comida, Isaac Hernández expresa, “creo que por lo general, soy una persona muy accesible a preguntas y a cualquier tipo de curiosidades que pueda tener sobre mi carrera y sobre el ballet clásico, de hecho, a mi me gusta mucho poder hacer este tipo de eventos para que la gente pueda conocer una versión de mi profesión, que normalmente no es accesible o no es conocida. Y también me gusta la idea de que su primera experiencia de acercamiento al ballet pueda ir acompañado de anécdotas y de experiencias, que puedan tener curiosidad sobre saberlo. Tengo la fortuna de tener una carrera internacional desde temprana edad y he vivido experiencias muy especiales, desde estar en el Palacio con la Reina Isabel hasta conocer a alguien que se ha convertido en uno de mis mejores amigos en el avión o saber lo qué es que te hablen tres días antes para ir a bailar a la Ópera de París, y eso que te pasa por la cabeza justo antes de salir al escenario o cuáles son los grandes retos de una carrera de bailarín profesional; hay muchas cosas que me parece importante compartir”.

¿Cuánto tiempo vas a estar en México y en Guadalajara?

“En la Ciudad de México estaré dos días, después en Guadalajara voy a pasar tres días, en realidad es poco tiempo y relativamente ocupado, pero tengo ganas de poder despertar en México nuevamente, poder estar oliendo y sintiéndome en casa”.

Eres embajador de la Asociación Amigos del Museo de Arte Popular ¿En qué consiste tu labor?

“Desde hace un par de años tengo la fortuna de conocer a María Teresa de Arango, quien me habló sobre el museo y me llevó a conocerlo, me ha mantenido muy al tanto de la labor que hace la Asociación por los artesanos mexicanos, recuerdo que durante la pandemia ayudamos a juntar fondos para que se reconstruyeran varios hornos; y la verdad, es que es algo que siempre me interesó, siento que el arte popular mexicano es una gran carta de presentación de nuestro país, los artesanos son una gran parte de nuestra identidad y de nuestra cultura, y me parecía impresionante el trabajo que habían hecho con el Museo de Arte Popular. Como embajador mi responsabilidad es hacer llegar de la manera más efectiva las necesidades y los logros y lo que estos artistas están haciendo por nuestro país”.

Después de este evento ¿cuáles son tus siguientes proyectos?

“Regreso a Londres para hacer un programa mixto que va a ser el último programa que baile aquí en Londres, antes de irme a hacer el proyecto de Carmen que hice en Edimburgo (Escocia), lo voy a presentar también aquí en Londres, es un proyecto con Natalia Osipova con la bailarina rusa del Royal Ballet. Y después de ese proyecto, vamos al Teatro Colón de Argentina, donde voy a presentar Giselle; después voy de gira a Barcelona, hay posibilidad de ir de gira a Nueva York, que si se concreta serían mis últimas funciones con el Ballet Nacional de Inglaterra, justo antes de empezar mi trabajo en San Francisco, que es la compañía donde regreso a bailar después de 10 años de haberme ido de la compañía”.

