Andrea es una persona espontánea, le gusta divertirse, socializar y conectar con las personas. No le gusta quedarse en su zona de confort porque desea seguir creciendo y tener nuevos retos. Tiene muchas cualidades que la pueden definir pero sus tres principales son ser optimista, tiene mucha confianza en sí misma y ama el compañerismo.

Andrea González. GENTE BIEN JALISCO / Eduardo Barrantes

La persona que más admira es a su mamá, la define como a mujer increíble, quien les enseñó a ser buenos con los demás, a tener empatía, a valorar lo que llevamos dentro, más de lo que se ve por fuera. Para ella, la verdadera belleza está en el corazón, en los actos, en cómo tratamos a las personas. Su mamá nunca se rindió, ni siquiera cuando las cosas se pusieron difíciles. Trabajadora, amorosa y siempre presente a pesar de la distancia. Su fortaleza es algo que admira profundamente.

Andrea González. GENTE BIEN JALISCO / Eduardo Barrantes

Siempre le llamaron la atención los deportes y a los 15 años se certificó en ciclismo bajo techo y se dio cuenta que así podía conectar con otras personas haciendo lo que tanto le gustaba. Ha vivido diferentes etapas que la han hecho crecer, como ser embajadora del turismo de Jalisco y reina de las Fiestas de Octubre en 2014, experiencias que le abrieron puertas a nuevas oportunidades, también fue conductora de un programa nacional durante dos años en TV Azteca Jalisco.

Andrea González. GENTE BIEN JALISCO / Eduardo Barrantes

Actualmente vive su faceta como mamá plenamente ya que tiene dos niñas, pero su inquietud continúa y se sigue desarrollando como comunicóloga, modelo, creadora de contenido y coach de taller y bici en COMMANDO Studio.

Andrea González. GENTE BIEN JALISCO / Eduardo Barrantes

Lo que más le inspira cada día es su familia y afirma: “Quiero que mis hijas vean un ejemplo de constancia, perseverancia y disciplina en mí. Motivarlas para que sigan sus sueños y sean felices. Me motiva no quedarme con ganas de nada. Ser recordada, no tanto por cómo me veo, sino por la huella emocional que deje en otros”.

Andrea González. GENTE BIEN JALISCO / Eduardo Barrantes

Nos comparte que su mantra es “La grandeza no se mide por el tamaño sino por la actitud”, una frase que le dijo su papá cuando participó en un certamen de belleza porque era la más pequeña de estatura de todas y sentía que la hacían menos, e incluso trataron de sacarla de la competencia. Su papá le recordó que la belleza interior es más grande que la exterior y tenía que hacerlo notar. Tanto impactó en ella ese mensaje, que ganó el certamen.

Andrea González. GENTE BIEN JALISCO / Eduardo Barrantes

Nombre: Andrea González Castellanos. Edad: 33 años. Profesión: Licenciada en Ciencias y Técnicas de la Comunicación. Indoorcycling coach y entrenadora personal certificada. Originaria de: Guadalajara, Jalisco.

Síguela en Instagram y redes sociales:

Instagram: @andreagzc

TikTok: @aandreagzc

Facebook: Andrea González

CP