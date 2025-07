Chicharito causa polémica por mensaje sobre la "opresión patriarcal"

Desde el pasado 31 de mayo, la afición de las Chivas del Guadalajara ha presenciado un Javier Hernández diferente, uno más abierto a expresar sus pensamientos, emociones y, más recientemente, críticas sobre las relaciones de pareja y las mujeres .

El profesional del balompié ha utilizado su cuenta de Instagram en los últimos meses para compartir algunas de sus opiniones controversiales con un modo sarcástico.

El primer video fue acerca de su opinión sobre las parejas, más específicamente, sobre las perspectivas de los hombres y de las mujeres durante una relación, asegurando que él es un "experto divorciado".

"A nosotros los hombres nos encanta vivir en el futuro: siempre tenemos que ver qué hacer, qué resolver, qué ganar, qué obtener; la mujer vive totalmente en el presente. La mujer vive en Narnia. La mujer vive en otra realidad, porque nada más vive en lo intangible, en el sentir . [...] los hombres viven a base de garantías: sentir lo físico, lo tangible, los resultados [...] las mujeres son de sentir".

Los comentarios sobre este video no fueron muy alentadores, pues sus propios seguidores mostraron rechazo sobre las declaraciones del Chicharito y sus controversiales opiniones.

En otro video publicado el 5 de julio, el jugador se mostró más abierto y más sensible, pues compartió con sus seguidores una perspectiva desconocida de sí mismo, una faceta más personal e íntima, pues declaró haberse convertido primero en el Chicharito antes de conocerse a sí mismo, antes de saber quién era Javier.

"Celebré más veces con el público que conmigo mismo. Pero llegó un momento en el que no sabía si seguía corriendo por pasión o por no decepcionar; me convertí en el Chicharito antes de entender bien quién era Javier. [...] cuando todo el mundo te aplaude por hacer goles, dejas de preguntar cómo te sientes, y así, entre estadios llenos y expectativas ajenas, me fui perdiendo un rato de mí mismo [...] hoy ya no quiero gritar solo ‘goles’, quiero gritar mis emociones, mis procesos, mis errores y mi crecimiento".

Sin embargo, y a pesar del buen intento por mostrar una versión diferente de sí mismo ante sus seguidores y aficionados, Javier Hernández inició un trend en el que replica algunas afirmaciones populares de modo sarcástico. Una de ellas fue publicada hace dos días: " Entonces, quieres a una mujer que te respete y sea leal, pero mientes y tu vida la haces alrededor de tus padres y amistades... interesante ".

Para este video, los comentarios se dividieron entre aquellos quienes lo apoyaron y algunos otros quienes le sugerían que dejara de alimentar este trend. Este día, el Chicharito ha vuelto a subir un video con el mismo tono, pero esta vez haciendo una sarcástica crítica sobre los roles de género en una pareja, pero dirigiéndose a las mujeres.

"Entonces, quieres a un hombre proveedor, pero para ti limpiar es opresión patriarcal... interesante". IG / @ch14_

Ante esto, diversas cuentas han comentado al jugador que se detenga y la mayoría de usuarios de Instagram han mostrado rechazo hacia estas últimas declaraciones del futbolista.

Comentarios en el último video. IG / @ch14_

