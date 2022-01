Es una joven comunicadora social, originaria de Venezuela, quien en 2010 crea missmonriee.com, un blog de estilo personal en el que comparte su pasión por la moda y demuestra que no se necesita usar marcas costosas para vestir bien, el cual ha tenido su propia evolución.

Modelo desde los 17 años, razón por la que llegó a México, y desde entonces éste es su hogar. Gracias a su relación con el mundo de la moda, se empezó a cuestionar los estándares sociales de belleza y descubrió su pasión por el skincare. Por ello, estudia y busca respuestas a las incógnitas relacionadas con el cuidado de la piel, esto la llevó a escribir su primer libro Skincare, tus primeros pasos en el que transmite lo aprendido.

Skincare, tus primeros pasos de Rosshanna Bracho. EDITORIAL PLANETA.

¿Por qué elegiste este tema para desarrollarlo en un libro?

“Yo creo que toda mi curiosidad por el skincare empezó por este tema de aceitar mi propia piel, de verme al espejo sin maquillaje, de quererme, de entender que la piel perfecta no es esa que tiene una muñeca, esa piel de plástico que no tiene ni una imperfección. Quería empezar a elegir el maquillaje como una opción y no una obligación para sentirme bella”.

¿Abordas el tema del cuidado de la piel desde la autoestima?

“Sí, quiero fomentar dos cosas, llevar el mensaje que cuidar la piel no es solamente un tema banal, es un tema que va relacionado con la salud y es una responsabilidad que todos tenemos. El skincare no tiene género, ni tampoco tiene edad, creo que desde nuestro nacimiento nos recomiendan usar protector solar y se perdió un poco la comunicación y lo dejamos de hacer, y realmente el protector solar al igual que tener una limpieza y una hidratación en la piel son fundamentales. Aparte de todo eso, siento que cuando tenemos una rutina de skincare y un hábito de higiene y de limpieza con nosotros mismos, al final del día, también fomentamos la autoestima, la aceptación y el amor propio, entonces mi libro va dirigido a que aprendamos a cuidar nuestra piel, y también cómo querer nuestra piel y cuidarla desde el amor, porque muchas personas empiezan a cuidar su piel porque la odian, y debería ser todo lo contrario, cuidar la piel debería ser la muestra más noble de amor hacia nosotros mismos”.

¿Cómo fue el proceso de hacer este libro?

“Empecé hace más de tres años a escribir el libro, realmente no iba a ser un libro, sino un post para mi blog escrito en ese entonces, y pase de escribir un párrafo a escribir páginas, me di cuenta de que podía convertir toda mi pasión como aficionada en algo material, que perdurará y llegará a muchas personas. Entonces escribí la primera versión y años después tocando puertas, decido reescribirlo totalmente, me acercó a Planeta, le muestro el libro, le encantó y fue ahí donde se materializó”.

¿A quién está dirigido?

“A cualquier persona que tenga la iniciativa de cuidar su piel, tanto para un público femenino como masculino, no tiene edad, para quienes no tienen un ritual de skincare y con este libro podrían aprender”.

Rosshanna Bracho. ESPECIAL/CORTESÍA GRUPO PLANETA-CORTESÍA ROSSHANNA BRACHO.

¿Cuál es tu rutina de belleza?

“Tengo una rutina bien minimalista, soy una persona que ahorra muchísimo tiempo en su rutina, me gusta aplicar un buen limpiador, bastante gentil con la piel, mayormente sin fragancia. En el día uso antioxidantes, una cremita y un protector solar, en cuatro pasos hago mi rutina y me aseguro de que mi piel esté saludable, ya de noche incluyo un bálsamo demaquillante, mi limpiador, alguna esencia para hidratar mi piel, y por supuesto, no puede faltar mi retinol y mi crema para hidratar la piel”.

¿Qué recomendarías a las personas en general para el cuidado de la piel?

“Entender que es un hábito y así como te cepillas los dientes y te lavas el cabello, tienes que hacer tu rutina todos los días para conseguir éxito a largo plazo, no solo de forma estética, sino también a nivel salud, recomiendo un buen limpiador, una cremita, un protector solar y todos los días el protector solar. Es importante ir con el dermatólogo, tiene que ser algo clave en todo este proceso de empezar a cuidar la piel”.

Rosshanna Bracho. ESPECIAL/CORTESÍA GRUPO PLANETA-CORTESÍA ROSSHANNA BRACHO.

Algo que también mencionas para el cuidado de la piel es la alimentación, ¿Cómo influye?

“Quise incluir en el libro un capítulo de la alimentación, porque para mí es muy importante la alimentación en todo este tema del cuidado de la piel, y en nuestro día a día. Hice ese capítulo junto a una nutricionista, la doctora Estefani, que fue mi nutricionista por muchísimo tiempo y juntas creamos un capítulo donde no satanizaramos ningún alimento, sino más bien darles herramientas a las personas, porque según su tipo de piel, pueden consumir uno que otro producto, y aparte de eso, tener una vida saludable va a ayudar en todos los ámbitos, al igual que siempre recomiendo que hagan ejercicio para oxigenarse, para su mente, todo eso al final del día suma”.

Skincare, tus primeros pasos es una libro fácil de leer, divertido, dinámico y con un diseño único, diferente, fresco

¿Algo más que quieras agregar del libro?

“Tengo un libro maravilloso, creo que les va ayudar muchísimo a iniciarse en este mundo y a enamorarse del cuidado de la piel, es fácil de leer, divertido, dinámico y con un diseño único, diferente, fresco, pueden encontrar stickers dentro de él. Creo que lo más bonito de este libro, es que va abrir camino para que el lector quiera investigar y aprender más sobre este bonito mundo”.

Después de la promoción de este libro ¿Cuáles son tus siguientes planes?

“Seguir llevando este mensaje del cuidado de la piel, del amor propio, dejarle saber a la gente que lo importante es cuidarnos y querernos, seguir comunicando, que es lo que me apasiona, lo que amo y es lo que quiero seguir haciendo”.

Rosshanna Bracho. ESPECIAL/CORTESÍA GRUPO PLANETA-CORTESÍA ROSSHANNA BRACHO.

Los favoritos de Rosshanna Bracho

Comida: “Las arepas”.

Producto: “Los antioxidantes”.

Accesorio: “Los collares”.

App: “Instagram”.

Pasión: “Skincare, comunicar, hacer scrapbooks”.

Rosshanna Bracho. ESPECIAL/CORTESÍA GRUPO PLANETA-CORTESÍA ROSSHANNA BRACHO.

Rosshanna Bracho

Instagram: @mm.blogg, @rosshannabracho

YouTube: Rosshanna Bracho

