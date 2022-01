Para Pau, el paisajismo es diseñar un espacio y darle vida a través de la naturaleza.

Esta actividad la apasiona y hoy nos cuenta cómo fue esta experiencia al estudiar en Madrid, cambiando muchos aspectos de su vida.

CORTESÍA/PAU COTA

¿Por qué elegiste Madrid para estudiarlo?

“Siempre me ha encantado Madrid y nunca me quité la idea de la cabeza de vivir algún tiempo de mi vida ahí. Así que me tomé un tiempo para combinar las cosas que más me apasionan, las plantas, el diseño y viajar”.

¿Cómo viviste esta experiencia y cuánto tiempo duró?

“Duró un año. Al principio un poco difícil porque a las tres semanas de haber llegado a Madrid fue el boom del Covid, entonces pues cambió totalmente mis planes, pero al mismo tiempo creo que esa pausa que me puso la vida me sirvió muchísimo para hacer una introspección en muchos aspectos de mi vida. Lo disfruté muchísimo, conocí gente increíble y hoy puedo decir que es la mejor decisión que he tomado en mi vida, fui muy feliz”.

¿Tienes alguna otra formación en diseño, lo combinaste con otra carrera?

“Sí, Diseño Interior”.

¿Qué potencial le viste al paisajismo?

“Yo creo que hoy en día el paisajismo es cada vez más valorado a la hora de hacer un proyecto, la sociedad cada vez tiene más conciencia y necesidad de acercarse a la naturaleza. También con la pandemia nos hemos acostumbrado a pasar más tiempo en nuestras casas, creo que incluir espacios verdes se ha vuelto imprescindible para la mayoría de las personas y es sinónimo de calidad de vida”.

¿Cuáles son tus planes ahora que terminaste de estudiar esta especialidad?

“Poner en práctica todo y no conformarme, seguir aprendiendo”.

¿Cómo impulsarás el paisajismo en la ciudad?

“Involucrándome en proyectos que fomenten más espacios verdes. Y pues creo que dedicándome a esto cada espacio diseñado está impulsando a una cultura más consciente y cercana a la naturaleza”.

¿Cómo combinarás tu empresa con la parte personal y familiar?

“Soy una persona súper familiar y me gusta mucho también dedicarme tiempo a mí. Yo creo que teniendo una estructura y límites siempre hay tiempo para todo”.

¿Ya comenzaste a hacer algunos trabajos?

“Sí, ya he hecho algunos proyectos y este año tenemos más en puerta”.

¿Dónde podemos ver tus diseños?

Instagram @nattiva_paisajismo

Nombre completo: Paulina Cota Dosal.

Edad: 33 años.

Profesión: Lic. Administración.

Redes sociales: @nattiva_paisajismo