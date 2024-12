FIL 2024: Paola Rojas presentó "Líderes y aliadas"

¿Cómo se da la creación de este libro?

“Yo tenía la inquietud de hacer cosas desde hace muchos años, me hacen la propuesta y lo concretamos porque podía, por tiempo, pero sobre todo ya tenía mucho qué decir, después de tantos años de recorrido, de este camino tan largo y tan bello, son 30 años en la comunicación. En estos años he hablado con mujeres muy brillantes, he visto transformaciones muy interesantes, cuánto ha cambiado este mundo nuestro en unas décadas y cuánto nos falta para hacer una sociedad más armónica. Yo quiero seguir en este camino y reconstruir una realidad más bella para todos y todas desde lo que a mí me sale bien que es el amor, porque mi lucha es amorosa y es la revolución en la que creo, usar la palabra para entendernos, para perdonarnos, para sanar porque la palabra es muy poderosa, pero la palabra escrita, más, sí me quedó claro después de este proceso de escribir este libro, de hablar con esas mujeres, tener esas conversaciones. La palabra escrita te permite regresar a esas reflexiones una y otra vez, te permite sanar a un nivel mucho más profundo y llega más al alma.

¿Cómo elegiste a estas 10 mujeres?

"Eso estuvo difícil, porque hay muchas personas interesantes y todos tenemos una historia bella y valiosa que contar, pero en este caso son mujeres que casi todas de forma muy pública han logrado transformaciones muy valiosas, mujeres que han enfrentado retos muy grandes, que los han abrazado con belleza, que siguen trabajando a favor de otras mujeres, que no les bastó ser destacadísimas sino que ahora están abriendo brecha para que otras puedan destacar. La selección fue compleja porque hay mucha gente, todos al final somos valiosos y hay que encontrar la perspectiva interesante pero elegí a estas mujeres porque todas, sin saberlo, se convirtieron en mis maestras en alguna época de mi vida, su libro, su entrevista, su caso, fueron respuestas o lecciones para mí. No sólo se sobrepusieron a caídas severas sino que tienen esta capacidad de perdonar, yo no juzgo a alguien que sufre de violencia y lucha desde ahí, porque no soy capaz de dimensionar el dolor, por ejemplo, de una madre buscadora porque no puedo más que abrazarla y tratar de ayudarla hasta donde me alcanza la empatía, que son capaces de luchar desde el dolor profundo. En este caso son mujeres que han tenido que enfrentar, algunas, sucesos muy complejos, de alguna manera se han reconciliado, incluso, con quien alguna vez las victimizó.

¿A quién podrías mencionar de ellas?

"Un ejemplo es Eufrosina Cruz, que sale de su comunidad porque no podían hablar las mujeres, porque no podían alzar la voz en una asamblea comunitaria indígena, a su hermana que se quedó la casaron a los 12 años y conoció su menstruación después de 7 hijos porque la convirtieron en una máquina de hacer bebés, entonces esa jovencita que se tiene que ir porque ahí no puede hablar que ahora que es una adulta hermosa, regresa y habla con esos hombres, que ya han visto muchas cosas en estas décadas y que se dan cuenta que es bueno escucharlas, entonces se reencuentran en nuevo contexto y se perdonan. Todas de alguna manera han perdonado y sanado, no sólo avanzaron en años, sino que se hicieron mucho más sabias, profundas y hermosas, crecieron de verdad".

¿Las entrevistas las tenías recopiladas?

"A muchas de estas mujeres ya las había entrevistado, pero lo hice de nuevo para crear este libro. Porque necesitaban otro nivel de intimidad y el foto en el liderazgo femenino. Estas se hicieron especialmente”.

¿Sanó algo en ti?

"Sí. Primero esta belleza de poder hacer algo nuevo porque es mi primer libro. Me faltan hacer muchas cosas pero siempre voy diciendo en mis conferencias que te atrevas a hacer algo diferente, que no dejes de aprender, emprender, entonces tocaba ser congruente y atreverme a abrazar la palabra escrita con mayor profundidad. Es otro proceso y sabes qué, la neta, este ejercicio ocurrió en una etapa de mi vida en la que sí necesitaba sanar. Estaba muy triste cuando empecé el proceso, la buena noticia es que tenía tiempo, pero la otra cara de la moneda era muy oscura, pero es que me quedé desempleada porque de mis cinco empleos fue un golpazo, estaba rota, muy triste y lo bonito es que cuando te rompes, casi me pulvericé, pero fue muy sanador.

¿Pensabas que te ibas a ver en ese escenario?

"Nunca. Quizá alguna vez lo pensé, pero llegó mucho antes. No me lo esperaba en ese momento, pero justamente en esta necesidad y anhelo de sanar, llega esta belleza. De darle otro sentido, reacomodar mis prioridades. Me obligó a descubrir otros universos que son muy hermosos. Incluso como analizar lo que sí tengo, lo que hay frente a mí, empezando por lo más básico, pero que en esta etapa lo entendí con cada célula de mi cuerpo. La importancia de estar viva, de estar sana, porque en el libro falta una mujer a la que no pude entrevistar porque se murió, y super joven. Esa muerte de alguien tan cercano fue como una cachetada de reaccionar, por favor, estas viva, estas sana, usa tu palabra, tu comunicación, tu poder de influencia, tus seguidores y lo que tengas a la mano para tejer de la mano de otras mujeres y construir una mejor realidad y no estés chillando, pero hagamos del llanto algo constructivo".

Cuando viene este rompimiento laboral, mirando atrás, ¿crees que algún momento llegaste a perder piso?

"Por eso estaba tan rota, no había dimensionado cuánto de mi seguridad, mi autoestima y hasta mi identidad, había puesto en una pantalla. Entonces es buena idea regresar el autoestima a donde debe estar y no estar tan vulnerable, además ponerla en una pantalla prestada, que mala idea, nunca lo decidí así pero en los hechos así fue. No sé si fue perder piso pero perdí mi identidad".

Y ahora Paola, cómo se siente?

"Sí es muy tranquilizante acomodarte y poner tu amor por ti en el lugar correcto y que además sea incondicional. Yo siempre hablo de amor incondicional desde que me acuerdo y ejerzo el amor incondicionalmente, y yo no me amaba a mí de esa manera hasta ahora. Me tocaba aprender eso".

¿Por qué venir a la FIL Guadalajara?

“La FIL es el encuentro en términos literarios, el más importante de este país, América. No se me ocurre mejor lugar para presentar este libro que aquí, sin duda”.

