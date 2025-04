Este 17 de abril se estrena la película Looney Tunes: El día que la Tierra explotó en las salas de cine nacionales, dirigida por Pete Browngardt.

Entre las personalidades de doblaje que harán posible la versión en español, se encuentra la participación de Óscar Flores, Nycolle González, Sebastián Llapur y Ernesto Lezama y varios más.

En entrevista para Gente Bien los actores de doblaje Sebastián Llapur y Ernesto Lezama platicaron sobre sus personajes y su participación en este nuevo largometraje.

Ernesto Lezama realiza la voz en español de Porky. ESPECIAL/CINÉPOLIS DISTRIBUCIÓN.

Ernesto Lezama

Es un actor de doblaje mexicano, profesor de actuación, locución y doblaje, actor de teatro y cuentacuentos que da vida a la voz de Porky en español.

¿Cómo ha sido el doblaje de estos personajes icónicos en la infancia de muchos?

“Una maravilla, empezando porque Sebastián, yo y los demás actores que hemos hecho estos personajes los hemos vivido desde niños, entonces es un placer, es un gustazo ya en la edad adulta que nos lleguen. A mí, Porky me llegó de sorpresa en 1997 con Space Jam, no me lo esperaba, pero amaba ese personaje, mi hermano y yo jugábamos con esos personajes desde niños, entonces de repente cuando me lo quedé, me volvió loco, me hizo vibrar de otra forma, yo era feliz cuando ponían las pequeñas caricaturas de Porky, jugar con él, y en los 21, 22 años que hice a Porky, nunca le agarré el ritmo, siempre terminaba las grabaciones empapado en sudor, cansadísimo, y bueno, tremendo, es complicado ese tartamudeo, pero eso era lo divertido, era el reto maravilloso. Después de hacer a Porky, hacia a Speedy González y ese me lo echaba a una velocidad maravillosa, tal cual Speedy, pero mi Porky es mi personaje adorado, mi gusto y mi placer hacerlo, mi gran cariño por estos personajes”.

¿Cuál fue el mayor desafío al momento de hacer el doblaje?

“Fue la diversión, la verdad, cuando me informaron que venía esta película, que yo lo iba a hacer ya nada más fue hacerlo para divertirme, no es complicado, no es algo que nos haga sufrir o nos ponga difícil la situación, estamos enamorados de nuestros personajes y todos los actores de doblaje, actrices de doblaje les preguntas del personaje que estén haciendo y todos enamorados, y para mí eso es sensacional, más que nada es un reto de diversión, un reto de ‘a ver ahora qué hago, qué intención le pongo a esta frase que viene en el libreto, que intención le pongo para que se oiga gracioso, para que sea más accesible’, no sé, mil cosas, el reto es divertido”.

Porky en Looney Tunes: El día que la Tierra explotó. ESPECIAL/CINÉPOLIS DISTRIBUCIÓN.

¿Cuáles son tus siguientes proyectos?

“Es que en doblaje son tantos, es tanto el volumen de trabajo, que diario es hacer muchísimo, de sala en sala en una sola compañía, y luego de compañía en compañía, en diferentes salas, esos son nuestros proyectos, no quedarnos parados, no quedar fuera de esto, ese es el principal proyecto, rara vez sabemos de proyectos antes de tiempo".

¿Qué es lo que más te gustó de doblar la película “El día que la Tierra explotó”?

“Que promueve la hermandad, la camaradería, el ayudarnos los unos a los otros, se me hace hermoso, el cuidar nuestra casa, nuestro planeta, el mensaje bellísimo de esta película está muy padre, muy bien realizada, bien llevada, y a mí no me queda más que invitar a toda la gente a que vayan a ver la película, en pantalla grande con palomitas abrazados en familia, que es lo que promueve, estar en familia, juntos, ese mensaje para mi es lo que vale oro y luego saber que va a estar en proyección en toda Latinoamérica, es ganancia interna para nosotros increíble”.

¿Algo más que quieran agregar?

“Eso, eso, eso es todo, bye, bye, hasta luego (en voz doblada como Porky)”.

Ernesto Lezama, Nycolle González y Sebastián Llapur. ESPECIAL/CINÉPOLIS DISTRIBUCIÓN.

Sebastián Llapur

Es un locutor y actor de doblaje nacido en Argentina, nacionalizado mexicano, conocido por interpretar personajes de comedia y de carácter serio, quien ahora realiza el doblaje en español del icónico Pato Lucas en la nueva película de los Looney Tunes.

¿Cómo ha sido doblar estos personajes icónicos de la infancia de muchas generaciones?

“Me acompaña desde mis recuerdos más entrañables de infancia, de verlo en la televisión todavía en blanco y negro en mi natal Argentina, y la verdad, que se siente increíble, yo me incorporó a la franquicia por el año 2003, con los "Looney Tunes de nuevo en acción", y ahora, luego de haber hecho caricaturas clásicas y tantas cosas divertidas, pues retomarlo en esta ‘peli’ para cines con un hermoso y gran esfuerzo de la gente de Cinépolis Distribución, para nosotros es increíble. Yo adoro el personaje, en lo particular en mi carrera, antes del Pato Lucas y después también, los directores me caracterizaban con personajes de voces graves y pesadas, y la verdad, era que a mí no me gustaba quedar encasillado en ese tipo de personajes, entonces justamente la posibilidad de darle voz a Lucas fue lo que me permitió que me empezaran a escuchar en otros registros, entonces es un motivo más por el cual yo siento muchísimo cariño por este personaje, que sin duda, tanto a mí que al igual que le pasa a Neto nos exige salirnos de la zona de confort, son personajes muy histriónicos, muy intensos, el Pato Lucas todo el tiempo desesperado, seseando, gritando, alocado y eso hace que uno como actor tenga la posibilidad de hacer cosas super diversas y divertidas. Adoro al Pato Lucas y estoy super feliz de haber regresado para esta película”.

¿Cuál fue el principal reto al momento de hacer el doblaje?

“Sin duda alguna, desde un comienzo Lucas para mí representa un desafío en el sentido de que es un personaje muy intenso, está todo el tiempo arriba, seseando, alterado, y quizá el desafío es por ahí, como son los dos personajes principales de la película y tenemos muchos diálogos, a la mejor el reto es mantener la intensidad a lo largo de tantas horas de grabación y también una linda oportunidad de poder adaptar, de poder tropicalizar un poco el doblaje de la película, además de buscar los tonos precisos, existe la opción de adaptar algún chiste, de ponerle algo más local, de cambiar alguna palabra, alguna melodía, algo para que se haga más entrañable para nosotros como latinos. Eso también es una parte muy bonita de nuestro trabajo, a veces la gente no lo ve, el doblaje se hace con tanta naturalidad que uno piensa que los personajes dicen ‘te voy a romper la ma’ o ‘changos’, pero no, es algo que sale de nuestra cosecha, por supuesto, de la mente del director, en este caso, de Gerardo García que lo hizo estupendamente bien”.

El Pato Lucas en Looney Tunes: El día que la Tierra explotó. ESPECIAL/CINÉPOLIS DISTRIBUCIÓN.

¿Cuáles son tus siguientes proyectos?

“Cuando los sabemos no los podemos decir, hoy en día está muy fuerte eso de la confidencialidad, ayer, sin ir más lejos me reía yo porque llegué a una compañía y estuve como 15 minutos ahí en administración firmando contratos de confidencialidad, firmando todo para recién poder hacer nuestro trabajo, y eso hace que muchas veces no podamos compartir. En las plataformas hoy hay muchas cosas de caricatura, de anime, yo estoy en una muy bonita que se llama Sakamoto Day, Minecraft se acaba de estrenar con mucho éxito, este anime que adapta a un videojuego, afortunadamente hay mucho material, series y cosas que se están haciendo, pero lo que es muy rescatable es en este proyecto el esfuerzo que hace Cinépolis dentro de un mundo tan diverso de anime, kdrama, de plataformas, hoy por hoy podemos ver hasta series por Tik Tok, pero ver una película de caricaturas con personajes clásicos, y sobre todo, en el cine comiendo palomitas –como dice Neto- es una experiencia que los más viejitos nos merecemos recuperar, y por supuesto, compartirla con toda la familia, con los más jóvenes, un ritual absolutamente simple, pero complejo a su vez, ver una película dibujada por humanos, doblada por humanos en una sala de cine con toda la magia que eso representa”.

¿Algo más que quieran agregar?

“No se pierdan la película (en voz doblada de Pato Lucas), se van a divertir muchísimo, y recuerden temporada de conejos y no de patos”.

Looney Tunes: El día que la Tierra explotó. ESPECIAL/CINÉPOLIS DISTRIBUCIÓN.

Looney Tunes: El día que la tierra explotó

Porky y Lucas se convertirán en la única esperanza del planeta Tierra. Mientras trabajan en la fábrica de chicles, las locuras de Lucas los llevarán a descubrir un secreto plan alienígena que pondrá en riesgo al mundo entero. En esta loca aventura para toda la familia, Porky y Lucas tendrán que salvar su hogar, sin volverse locos el uno al otro.

XM