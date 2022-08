Cristina Zubieta es una escritora regia, quien realizó el lanzamiento de su segunda novela titulada Apariencias en Guadalajara, Jalisco. Es licenciada en mercadotecnia y profesora de inglés, ha publicado artículos en revista de México y el extranjero. Asimismo, ha escrito cuentos infantiles, ha participado en distintas antologías y su primera novela se tituló Helena.

En entrevista para Gente Bien, Cristina Zubieta habla sobre Apariencias.

¿Cómo surge la idea de hacer este libro?

“Yo tuve un asalto en la Ciudad de México, soy de Monterrey, viví muchos años en el extranjero en países de Europa, Asia y Sudamérica. Cuando llegamos a México de regreso, me asaltan, fue en unas circunstancias medio extrañas, me golpearon la cabeza con la cacha de la pistola, entonces eso me dio la pauta para escribir por qué esas personas estábamos en ese incidente en ese momento, o sea, por qué suceden estas cosas en el destino de cada uno de nosotros, por qué estaba yo en ese momento ahí, qué circunstancias me llevaron a estar ahí y a esas personas que hicieron posible este atraco. Qué nos motivó a cada uno de nosotros a estar en ese preciso momento en el tiempo, entonces hago toda una historia, que todo es ficticio, dándole vida a cada uno de los personajes y aunque el asalto no es el tema central del libro, si es el punto que une a todos los protagonistas de la historia”.

¿Entonces esta historia surge lo que te sucedió?

“Exacto, está basada en un hecho verdadero, pero no todas las historias que están alrededor no son verdaderas. Tengo tres cuentos de niños anteriores a esta novela y una novela que se llama Helena que está basada en la vida de mis papás, también es novelada y suceden cosas que no pasaron, pero está basada en un hecho real”.

¿Cuál fue el mayor reto de escribir “Apariencias”?

“Yo creo que el miedo de confrontar todo. Es la confrontación con tus mayores miedos, es enfrentar a qué es lo que le tienes miedo tú como ser humano, qué te impide avanzar, entonces para mí es escribir; y luego, me costó mucho trabajo lo que era el miedo a no ser respetada, observada. Yo creo que cualquier ser humano tenemos muchos miedos de la confrontación de algún episodio de tu propia vida o de la muerte en un momento determinado; cuando a mi me pegan en la cabeza dije ‘me van a matar’, entonces volverlo a escribir fue volverlo a vivir, por el recuerdo muy fuerte; pero yo creo que a través de las letras pude hacer la catarsis de liberarme y perdonar a las personas que hicieron posible este suceso”.

¿Cómo fue el proceso de hacer este libro?

“Lo empecé a escribir en noviembre de 2017 y me tardé un rato porque en medio publiqué la novela de Helena, o sea, esto era un proyecto de escribir una novela de suspenso y me tardé mucho porque la dejé guardada para poder darle vida a otros proyectos que era editar Helena, imprimir Helena y luego hice otro cuento de niños que se llama El cucú que robaba el tiempo, que salió antes de esta novela, entonces me tardé desde el 17 hasta diciembre del 21 para poder sacarla, y durante la pandemia, después de que terminé y publiqué Helena que fue en noviembre del 20, todo 21 me dediqué a escribir y corregir la novela, terminar de amarrar todos los hilos que estaban sueltos de Apariencias y finalmente resultó”.

Obviamente después de este reto también hay un aprendizaje ¿Cuál consideras tú que fue tu aprendizaje en “Apariencias”?

“Yo creo que el mayor aprendizaje es saber que lo puedo hacer, que tengo la capacidad de hacerlo, yo creo que "Apariencias" me dio mucha estructura mental, puse en práctica muchas cosas que ya había aprendido en mis cursos de escritura, porque estaba estudiando desde que llegué a México, que fue en 2016, he estado muchísimos cursos para poder escribir novela, poder escribir cuento, yo creo que todas estas técnicas que me fueron enseñadas o facilitadas, las pude poner en práctica y saber que lo puedo hacer. Darme valor a mí misma porque lo puedes hacer, lo sabes hacer, eso fue para mí un gran aprendizaje, decir ‘vaya lo logré’. Mi editor siempre ha dicho que la primera novela, que obviamente es un trabajo bien hecho porque se publica, pero si tú vuelves a escribir otra novela puede ser igual que la primera novela, es decir, que no existe un avance en tu forma de escribir, y yo creo que en esta segunda novela que es Apariencias creo que tengo un estilo que puede llamarse superior al que tenía cuando escribí Helena”.

¿A quién está dirigido este libro?

“A todos, a mayores de 16 años, porque creo que es una confrontación muy fuerte con la sociedad en la que vivimos, es un laberinto en el que al final te topas con tu propia imagen; alguna vez en algún momento de la historia se ve reflejado, seas hombre o mujer, puede que la actitud o los pensamientos, o los miedos de alguno de los personajes, puede que alguna vez los hayas vivido, entonces esto me motiva mucho. Es poner en letras algunas experiencias que no queríamos contar, pero que las hemos vivido, que no nos atrevemos a contar, porque nuestra apariencia o nuestra forma de vivir no no lo permite”.

¿Cuál es el mensaje principal de “Apariencias”?

“Que es fácil ser prudente, que es el epígrafe de la novela. Es fácil ser prudente en abundancia, o sea, quiere decir que nuestro punto de quiebre, hasta dónde podemos llegar para salvarnos en cualquier situación a la que nos queremos aferrar -y no es la vida muchas veces-, es mi posición social, es la imagen que yo le he dado a los demás de lo que soy, es mi sexualidad, es mi matrimonio, es mi trabajo, que en diferentes etapas de la vida vamos cambiando de necesidades, entonces hasta que punto nosotros podemos quedarnos callados o dejar pasar, o hacernos los locos, o fingir para poder estar en estatus quo, cuál es el punto de quiebre de cada uno de nosotros, reconocer que nadie es totalmente negro o totalmente blanco, nadie, ningún ser humano, entonces es un poquito el darnos la oportunidad de experimentar a través de los personajes nuestros propios miedos y realidad”.

Después de la promoción y el lanzamiento de este libro ¿Qué otros proyectos tienes?

“Estoy escribiendo justamente otro cuento y he participado en antologías de mujeres, ésta será la tercera que son Pecados Capitales, voy a escribir sobre el pecado de envidia. También estoy construyendo lo que es un libro para jóvenes, como un libro ilustrado, que se llama Mi nombre es Max, es una historia de un niño que ha vivido diferentes historias en su vida que lo conforman y cómo los niños somos crueles y por qué no aceptamos a los demás cuando los vemos diferentes. Ese está muy conmovedor, voy a dar una entrada, como adolescente demos oportunidad de conocer –es la misión del libro- el punto de vista de alguien que es muy diferente para que nos demos cuenta que somos humanos todos y que no por ser diferente quiere decir que sea malo, simplemente es diferente”.

¿Cuál es tu sueño profesional?

“Que toda Latinoamérica me conozca, que en todo el mundo me conozcan y que mis libros se traduzcan en varios idiomas. Que la experiencia de haber vivido en tantos países, de haber roto muchos paradigmas en mí misma y en mi familia, sirvan de algo, para a alguien más le ayude”.

¿Algo más que quieras agregar?

“Soy fanática de la lectura en voz alta, la lectura en voz alta para los niños es el comienzo de una relación super intensa con tus propios hijos y creo que es un super hábito, así como rezar y lavarte los dientes, leerles a tus hijos en voz alta debe ser un hábito todas las noches”.

Apariencias

Es un libro de Editorial Narratio, escrito por Cristina Zubieta, que en 260 páginas aborda historia de Daniela Orozco y Javier Font, quienes después de 16 años regresan a México con la esperanza de iniciar una nueva vida y mostrar el México que recordaban a su hija.

La historia de esta pareja es ideal, se conocieron, se enamoraron, decidieron casarse, vivieron con emoción todos los preparativos de su boda, sus familias y amigos festejaron la unión y después de casarse tuvieron que mudarse de país por proyectos laborales de Javier, durante ese tiempo se convirtieron en padres de una amada y deseada niña.

16 años después regresan a México y se encuentran con un país diferente al que había dejado. Su vida en México cambia todo el ritmo que como familia tenía, Javier viaja mucho, Daniela empieza a sentirse sola y no es fácil hacer nuevas amistades. Pronto, su matrimonio entra en crisis al tiempo que la violencia de una sociedad lastimada llega a tocarlos.

Apariencias es una novela romántica, emocionante y con un final sorpresivo.

