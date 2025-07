El abogado de Ovidio Guzmán, Jeffrey Lichtman, volvió este jueves a la carga contra la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum; esta vez, por el caso de Ismael "El Mayo" Zambada. "Durante 50 años no le interesó llevarlo ante la justicia en México. De repente, ahora que ya no está en México, no para de pedir su regreso", dijo Lichtman, aludiendo a las declaraciones que hizo Sheinbaum en la conferencia matutina.

A la pregunta de si México va a seguir insistiendo en solicitar al Gobierno de Estados Unidos sobre la captura de Zambada, de la que este viernes se cumple un año, y de la cual el Gobierno mexicano dijo no haber sido informado en ningún momento. "Seguimos insistiendo. Depende del Gobierno de Estados Unidos dar toda la información, pero vamos a seguir insistiendo", respondió Sheinbaum.

"Estamos de acuerdo en colaborar, y hay buena colaboración, sin injerencismo, sin insubordinación, pero siempre buscando la confianza, porque tiene que haber confianza de ellos hacia nosotros y de nosotros hacia ellos, en seguridad y otros temas", añadió Sheinbaum.

Luego de que se anunciara la decisión de Ovidio Guzmán de declararse culpable en Estados Unidos, en un acuerdo de cooperación con la Justicia de aquel país, Sheinbaum criticó lo que llamó "falta de coherencia" en la política estadounidense hacia los cárteles mexicanos, por el acuerdo, destacando que primero el Gobierno de Estados Unidos declara organizaciones terroristas extranjeras a los cárteles, para después llegar a acuerdos de culpabilidad con sus líderes.

Lichtman acusó entonces a la Presidenta de actuar como "el brazo de relaciones públicas" de la organización del histórico capo Ismael "El Mayo" Zambada, quien fue detenido en Texas en julio de 2024. Zambada acusó más tarde que Joaquín Guzmán, hijo de "El Chapo" y quien también es defendido por Lichtman, lo secuestró para entregarlo y entregarse a las autoridades estadounidenses.

Joaquín Guzmán también está en tratos con el Gobierno de Estados Unidos para declararse culpable. La detención de "El Mayo" tomó por sorpresa a las autoridades mexicanas, que desde entonces reclaman, infructuosamente, explicaciones al gobierno de Estados Unidos.

Washington, por su parte, se limitó a decir que sus agentes no participaron, sólo detuvieron a "El Mayo" ya en suelo estadounidense.

Litchman también cuestionó que México busque participar en el acuerdo de Ovidio , cuando el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) "violó un acuerdo bilateral" con Estados Unidos cuando exoneró al general Salvador Cienfuegos , tras pedir su extradición mientras era investigado por narcotráfico en Estados Unidos. Sheinbaum calificó a Lichtman de "irrespetuoso" por sus declaraciones y entabló una demanda en su contra.

