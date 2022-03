Uno de los libros que ha resonado mucho, sobre todo, en estas fechas relacionadas con las mujeres es "Esto no es amor" escrito por Christel Guczka, en la que se narra una trágica historia paralela de dos hermanas, Liza y Elena. La trama arranca con la noticia periodística del cuerpo de una joven flotando en un canal de aguas negras, el resto de la historia se desarrolla a partir de la voz de la hermana de la chica asesinada.

Con motivo de una nueva edición publicada en 2021, en la que solo se cambió de sello editorial y la portada del libro, la autora explica sobre su obra, que por parte de Elena hay “una búsqueda del por qué y cómo se dieron estos hechos para que su hermana Liza terminará de esta manera, entonces a través del diario que encuentra de ella, se da cuenta que estaba involucrada en una relación bastante tóxica, tortuosa y se van a ver todos los niveles de violencia, cómo fue incrementándose paulatinamente desde el controlar la ropa que usaba, las personas a las que veía y no veía, las palabras hirientes, los golpes, hasta incluso perder la vida. Prácticamente es un recorrido por todo este círculo de violencia a través de quien queda viva y también del duelo, de alguna manera, cómo desde la parte familiar se enfrenta una situación así, desde ser espectadores o no estar alertas a esas señales”. Y agrega, “suena un tanto crudo, pero también hay otras historias de otros personajes que aportan cómo alzar la voz, cómo hay otras formas de enfrentar los duelos, el dolor, el autocuidado, otros personajes que se van a ir tejiendo para darle esta mirada esperanzadora y positiva. Es importante recalcar, sobre todo, para este público juvenil para el que está dirigido el libro primordialmente, que la novela es para que encuentren opciones de salida, de reconocer cuándo hay cosas no sanas en ciertas relaciones”.

¿Cómo fue el proceso de escribir “Esto no es amor”?

“Duró alrededor de ocho o diez meses, porque cuando tocó temas que rozan en la realidad como ésta, si tienes una historia ficticia con personajes inventados, pues está reflejando realidades evidentes que muchas mujeres pasan, entonces sí me dedique a tener una investigación previa, tanto acercarme a psicólogos que tratan en sus terapias a personas que padecen esta situación como hasta meterme en los índices de violencia, de cuántas chicas mueren en México, en el mundo, entorno a diferentes medios de agresión, en fin, todo esto que formó parte del bagaje sobre el cual empecé a construir la historia para que los personajes fueran verosímiles y las situaciones también, independientemente de que integro recursos literarios plenamente narrativos, ya que no todo es sacado de una estadística, pero que permitiera dinamismo. Cabe mencionar que hay leyendas también, hago una nueva versión de La Llorona, también tiene partes que para el público pueden ser atractivas como algunas hojas del diario, cartas, personajes, notas periodísticas, expedientes policíacos, en fin, todo esto que creo también es ágil para la lectura”.

Y estos elementos que se integran, como las notas periodísticas ¿son reales o ficticias?

“Yo integré todo el contenido, pero no está desligado de lo que podemos encontrar en los periódicos, en la televisión, lo que escuchamos de la gente cercana, si está inventando, es una novela literaria, no es un libro ni de autoayuda, ni es una descripción literal de un caso de alguien específico, puede ser cualquiera, pero con personajes ficticios y todo ficticio”.

¿A partir de qué edad sugieres que puedan leer esta novela?

“Está considerado para jóvenes como de unos 13, 14 años en adelante, sin embargo, he tenido testimonios, dado que la novela ya ha transitado por el público durante varios años con la otra editorial -se publicó en 2015-, de gente que la ha leído y de chicas y chicos más jóvenes de esas edades que la han leído, en función de que tiene mucho que ver la edad en la que cada uno empieza estos procesos de ‘noviar’, cada vez es más temprana la edad del descubrimiento sexual, de las primeras relaciones, entonces también supongo que depende de cada lector según su experiencia vivencial”.

Estos chicos(as) ¿cómo pueden identificar la violencia cuando no hay golpes?

“Ahí trate de ser muy evidente en el desarrollo de la historia, pero esto lo podemos ver en el Violentómetro, lo sacó el Politécnico Nacional hace algunos años, es como una especie de encuesta que se le hace a los chicos para que localicen e identifiquen diferentes niveles de violencia, entonces está desde la más básica, y no por eso menos importante o menos grave, pero las cosas con las que suele comenzar una relación así es controlar cositas nada más de la superficie aparentemente, dinámicas de relación, atuendos, cosas inmediatas, a veces va subiendo de nivel a partir de las palabras, desde la parte física -empiezan los golpes-, y todo esto se va conjuntando con la parte psicológica, nada está desligado de lo psicológico y lo emocional, entonces hasta a veces llegar a lo sexual, obligarte a tener relaciones cuando tú todavía no te sientes lista, o forzar con estas aparentes pruebas de amor y todavía no se quiere, eso también es violencia, o el hecho de que te chequen hoy en día los celulares, es otro tipo de control. Es decir, realmente las señales están presentes desde las primeras citas, los primeros encuentros, el primer trato que tienes con alguien, lo que sucede es que justificamos esas conductas, por mínimas que sean. Por ejemplo, los celos que hasta en el discurso social parece que está bien, que eso es amor, esos detalles que también los hemos aprendido y hay que desaprenderlos. Porque es lo que nos han dicho que sí debemos hacer para que parezca amor, sacrificarnos, darlo todo por el otro, que en realidad son banderolas mucho más fáciles para generar conductas agresivas y que se justifiquen”.

¿Cuándo se confunde el control con el amor? ¿Cómo abrirles los ojos a pesar del enamoramiento? ¿Cómo identificar que eso no es amor?

“De hecho, la chica que aparece muerta, aunque aparentemente no está en acción durante la historia, si está su voz a partir de los diarios, entonces ella va narrando desde que conoce al chico más popular de su escuela, qué empezó a sentir, ella quería que le hiciera caso y entonces va avanzando en su narración, que ella intenta gustarle, entonces se fija en las cosas que tienen las otras chicas que salen con él porque ella quiere ser la elegida, todo lo que ella se modifica para adaptarse al gusto de la otra persona, eso son señales de que no tendría que ser, si tú le vas a interesar a alguien no tendrías por qué parecerte a nadie más, ni hacerte modificaciones, ni vestirte como no te gusta solo para agradar a otros, por supuesto, la novela muestra todos estos pasos muy claramente, y va subiendo cada uno de estos niveles en ejemplos, bastante precisos, incluso ya cuando tienen el noviazgo y ella prepara todo lo mejor desde el romanticismo, quiere que su primera vez sea fantástica como ha visto en las películas y resulta ser un encuentro lejos de bonito y rosa como se lo imaginaba, todo lo contrario, el chico ahora sí que termina lo que necesitaba, se va y la deja allí. Por ejemplo, los videos íntimos que hoy en día es común con todos estos celulares que se presta para dejar evidencias de fotos y de fuentes personales, y el ‘chavito’ ya lo está compartiendo con los ‘cuates’, todo esto está evidenciado, entonces creo que para los lectores tanto chicos como chicas puede ser muy esclarecedor, en cuanto a que no se dejan dudas de todas estas pistas que pueden ser importantes identificarlas en diferentes procesos de un noviazgo”.

¿Cómo abordas el duelo? Porque a veces es difícil manejarlo a esas edades...

“El duelo está muy vinculado desde el enfoque de la historia a generar redes de apoyo, que creo que son importantes no solo en el duelo, sino también en quienes sufren violencia, es importante buscar ya sea una amiga, un pariente, los papás, en este caso, o grupos de apoyo que traten esos temas, cualquier recurso que tú tengas a tu alcance es importante que te acerques a ellos, para darle voz, es una forma de empezar a sanar, a nombrarlo, a hablarlo. De otra manera como le sucede al principio de la historia a Elena, la hermana que queda viva, se llena de frustración, de dolor, enojo, pasa por estos 12 pasos, de no querer hablar con nadie, aislarse y no puede seguir adelante, se terminó también su vida en la pérdida de su hermana, por ser tan unidas, entonces va a encontrar en el camino a un personaje de su misma edad, pero tiene una visión de la vida totalmente diferente.

Finalmente, lo logra sobre todo tomando la voz y alzándola para que ninguna otra chica vuelva a pasar por lo que pasó su hermana, es un cierre que me parecía interesante y potente en el sentido de que sí pasaste por todo esto, sea violencia, duelo, es importante reconocer las emociones, vivirlas, pero no es posible quedarse anclada en ellas, hay que buscar esos recursos que te permitan salir y manifestarte desde tu propia perspectiva”.

¿Qué planes siguen para Christel?

“Este año va a ser muy emocionante para mí, sobre todo porque por la pandemia, retraso muchos procesos editoriales, entonces van a salir cinco libros nuevos. En cuanto a la escritura, ahora estoy muy vinculada con el tema de la memoria histórica, todos estos personajes que hemos rescatado y hecho nuestros pilares sociales, y dónde quedan las voces silenciadas de otros grupos, dónde quedan esas historias olvidadas, marginadas, entonces ese tipo de memoria, la memoria familiar, todo lo que representa y nos construye, que es lo que traemos de atrás y lo que vamos dejando de herencia, entonces estoy trabajando en eso, espero que muy pronto podamos encontrarle su nicho adecuado, por supuesto, siempre he llevado una línea genérica en mis obras infantiles, juveniles y para adultos que es pensar en la literatura desde esa posibilidad de función social”.

¿Algo más que quieras agregar?

“Invitar a que se acerquen a la historia y ojala que pueda ser eco de muchas otras personas”.

