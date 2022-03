Es una mujer que desde los ocho años ha trabajado, su primera experiencia laboral fue en una fábrica de muñecas de plástico, al lado de su papá, lo cual fue un gran aprendizaje. Al crecer se fue a un internado, donde descubrió su liderazgo, ya que lidereaba a todas las niñas del lugar, ya que todo lo que les pasaba a ella se lo contaban y realizaba obras de teatro para que se divirtieran, fue una época difícil, porque estaba sola y sin mamá, aunque a veces la enviaban a casa de su abuelita. Fue una época de vida de trabajo y aprendizaje.

¿Qué retos has enfrentado como mujer para lograr el lugar que tienes en el ámbito que te desarrollas?

“Todavía existe, desgraciadamente, el machismo, donde los hombres no permiten que una mujer esté en un puesto más arriba que ellos porque consideran que no es justo. Por ejemplo, yo he visto en muchas juntas de consejo, donde yo estaba integrada, de repente, entra alguien que es misógino y ya no nos permiten estar ahí. Ha sido una lucha constante completamente de que uno quiere salir adelante y trabajar como cualquier ser humano”.

¿Cuál ha sido tu mayor logro como mujer?

“Mis hijos, han sido un logro muy importante, porque quería que ellos supieran hablar idiomas, tuvieran sus carreras, que permanecieran en una sola escuela, porque yo era una niña solitaria, de repente, estaba con mi papá y me metían a una escuela, estaba con mi abuelita y me metían a otra. Ahora, veo a mis hijos, personas de bien, buenos muchachos, muy normales como cualquier otros jóvenes, cada uno tiene su carrera y saben hablar inglés, francés y español, entonces ha sido un reto que para mi, y sobre todo, con amor, confianza y estar con ellos”.



¿Cómo compaginas tu vida profesional con tu vida personal?

“Ahorita es más fácil porque mis hijos ya están grandes, ahora lo puedo compaginar más porque ya no están chiquitos. Fue dificil porque ya trabajaba en la oficina de bienes raíces y había juntas en la escuela, llevarlos a sus clases y estar al pendiente del trabajo. Pero Dios siempre nos da la mano y nos ayuda a cómo sí se pueden hacer las cosas”.

¿Qué sueño te falta por realizar?

“Como todo ser humano siempre aspiramos a ser algo más, a ser en esta vida y realizar sueños más importantes, como seguir ayudando a las personas, y en realidad, toda mi vida he ayudado a las personas de mi bolsa. Me gustaría participar dentro del gobierno para tener el dinero y los medios de cómo sí poder ayudar a esas personas que tienen tantas necesidades, entonces el sueño que me hace falta por realizar es poder ayudar cada día a más gente que lo necesita. Obviamente, son muchas las aspiraciones que tiene uno como empresario, como comerciante y todavía faltan muchas metas que cumplir, ver a mis hijos realizados”.



¿Qué es lo que más te gusta de ser mujer?

“Las mujeres tenemos algo que es la tenacidad y me sorprende ver a tantas mujeres que son tan tenaces, que seguimos esforzándonos cada día para llegar a cumplir esas metas. Y los sentimientos de las mujeres, la nobleza que tenemos, sentimientos que son tan profundos y que afloran en nuestra piel, porque somos amor y más sensibles. Cualquier cosa nos llega al corazón y eso no hace crecer como personas. Siempe he dicho que ‘el que no nace para servir, no sirve para vivir’, entonces es importante que todos tomemos conciencia de que debemos servir a los demás, con ese espíritu de ayuda”.

¿Qué consejo le darías a las mujeres de hoy para lograr sus metas?

“Que nos ayudemos unas a las otras, que no luchemos, no tengamos esa envidia, sino ser amigas de esas personas de éxito, de emprendimiento, entonces que luchemos unas por las otras para poder dar la mano para salir adelante”.



¿Qué consideras que hace falta para que haya equidad entre hombres y mujeres en nuestra sociedad actual?

“Que se quitara el machismo porque no nos deja nada, tanto hay hombres tan importantes y valiosos como hay mujeres. Creo que hace falta humildad para reconocer y aceptar que hay mujeres que vale la pena ayudar, que sobresalgan y que les demos un ‘jaloncito’ para que esto suceda”.

¿Cómo te defines?

“Como una mujer sencilla, sensitiva, humilde, pero con carácter”.

¿Cómo conmemoras el Día de la Mujer en México?

“Con mucha felicidad, pero no puedo porque todavía existen muchas mujeres marginadas, que han sido maltratadas, física, económica y psicológicamene, todavía no puedo celebrar el Día de la Mujer como a mi me gustaría celebrarlo. Por ejemplo, que fuéramos valoradas, somos mujeres luchadoras, guerreras, y creo que ya no debe de existir que la mujer sea maltratada, golpeada o que se le pague menos que a los hombres. Yo quisiera celebrarlo ayundando a la mujeres, aunque sea a una sola, si cada una de todas nosotras ayudaramos a una sola mujer, este mundo cambiaría”.

¿Algo más que quieras agregar?

“Sí, me gustaría que suba nuestro grupo de empresarios SUMA, que cada día sea más importante, por lo que hago una invitación a que se sumen más empresarios”.



Mayor Virtud: “Cuando una persona me platica una problemática, ya estoy pensando en cómo ayudarlo, en cuál es la solución para que esa persona esté mejor”.

Mayor Reto: “Seguir siendo honesta, confiable, que jamás traicione a los demás, la mayor virtud es no traicionar a nadie y ser agradecido, y seguir en esta gran expectativa de salir adelante en la vida”.

Mayor Pasión: “Ser deportista, me gusta mucho hacer ejercicio, estar con mis amigos, porque es la familia que tú escoges, conocer a una persona cada día”.

