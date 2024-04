Firedooring: ¿Cómo detectarlo en tu relación de pareja?

De acuerdo con Urban Dictionary el término “Firedooring” hace referencia a una analogía con el funcionamiento de las puertas de emergencia para los incendios, en donde puedes salir pero no entrar.

En este término, en una relación de pareja, no existe una reciprocidad en la responsabilidad afectiva, ni el compromiso, ni en la satisfacción emocional, es decir alguien realmente está dando o “dejando salir por la puerta de incendios” su amor, pero la otra persona no, o en otras palabras hay un desequilibrio en la relación.

Cabe destacar que no debe confundirse con un desequilibrio momentáneo de pareja, como si tu enamorado lleva algunos días sin decirte “te quiero” y antes lo hacía seguido o ya no te envía mensajes por WhatsApp con los conocidos corazones rojos, quizá se trate de otra situación que puede resolverse.

El “firedooring” no tiene relación con la personalidad de las personas, sino que se trata de una postura específica ante esa relación, en donde se busca la satisfacción personal sin tomar en cuenta las emociones ni la salud mental de la pareja. Algo así como me gusta que me trates lindo, pero “no tengo que esforzarme por tratarte igual”.

Por ejemplo aquel que realiza “firedooring” es una persona que quizá en el pasado con otra relación era muy atento con las emociones de su pareja o cuando terminó contigo se volvió con su siguiente novia o novio todo lo que quisiste que fuera contigo.

Pero cuando está contigo, se deja llevar por lo que le interesa, mientras tu te esfuerzas por mantener la relación o ellos o ellas no les importa, pues se benefician de tu atención.

