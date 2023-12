Arturo Elías Ayub es un empresario mexicano, quien actualmente es director de Alianzas Estratégicas y Contenidos de América Móvil, director general de UNO TV, director general de Fundación Telmex Telcel y participa en el programa Shark Tank México. Y regresa a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara 2023 para presentar su segundo libro titulado El Emprendedor de la editorial Grijalbo de Penguin Random House. Por ello, en entrevista para Gente Bien habla sobre éste y su experiencia en el mundo editorial.

Arturo Elías Ayub. EL INFORMADOR • A. NAVARRO.

El Emprendedor surge porque la editorial quería hacer un workbook de El Negociador, el primer libro de Arturo Elías Ayub, el cual logró un impacto en la vida de las personas y se convirtió en el libro número uno en ventas en México, pero en vez de volver a tratar el tema de negociar, que es su fuerte, hizo la propuesta de hablar acerca del emprendimiento. El objetivo de éste es compartir sus experiencias para ayudar a los jóvenes a hacer bien el negocio que quieran emprender.

El autor explica que, “salieron los pasos para emprender o mejorar tu negocio, y casualmente salieron 10, y pues queda bonito en el título, pero puse lo que yo pienso que es necesario para que tu negocio ‘jale’ bien o para empezar un negocio”.

El Emprendedor de Arturo Elías Ayub. ESPECIAL/CLAUDIO JIMENO.

Explica que tras “seis temporadas de Shark Tank, donde me presentaron casi 500 proyectos, vi ideas increíbles, chavos y chavas increíbles, pero a muchos algo les faltaba y entonces lo que quise hacer -ahora que muchísimos jóvenes quieren emprender- es que sí lo van a hacer, lo hagan bien, estén preparados y listos para que su negocio sea exitoso”.

Después de ocho meses en la creación del título, considera que no hubo ningún reto, ya que “es un tema que me gusta y me apasiona tanto, que todo fue un placer”. Sobre los principios y valores en un negocio menciona que “es un tema de educación, o sea, si estás educado con valores firmes, no los vas a traicionar”. Por otra parte, “hay cosas que valen mucho más que el dinero, y una de ellas, es tu paz interior”.

Acerca de su experiencia en el mundo literario expresa que, “gracias a Dios he tenido mucha suerte, El Negociador fue el libro número uno en ventas en 2021 de todos los libros de México..., ha sido muy padre, pero sobre todo, los comentarios en la calle, eso es la mayor satisfacción que puede haber. Y para mí hoy es un tema de ayudar a los jóvenes a hacer mejor las cosas, simplemente”.

Arturo Elías Ayub. ESPECIAL/CLAUDIO JIMENO.

Y hace la invitación a los lectores a que “le ‘echen un ojo’ porque está entretenido, divertido, con anécdotas, con historias”, después de cada capítulo trae ejercicios para hacer tú mismo, “creo que le va a abrir muchísimo el panorama a mucha gente después de rellenarlos, ojalá que les guste, que les sirva mucho”.

