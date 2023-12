María Antonieta Torres, mejor conocida como Toni Torres, es considerada una de las mujeres más influyentes en el medio de la comunicación y las relaciones públicas a nivel nacional e internacional. Es experta en llevar a las personas al siguiente nivel, potenciando sus talentos y capacidades. Es coach en autoestima, coach de talentos, asesora de emprendedores y CEO, conferencista, mentora, productora de eventos y creadora de contenidos. Sin manual de instrucciones es su primer libro, con el que pretende apoyar a todo el que quiera marcar la diferencia en este mundo.

Y en entrevista para Gente Bien habla sobre su libro, el cual presentará este 1 de diciembre en la FIL 2023, y su proceso de creación.

Toni Torres. ESPECIAL.

¿Cómo surge este libro?

“La idea surge de mis propias experiencias que me llevaban a buscar algunas soluciones, yo decía ‘¿por qué no hay un manual de instrucciones que me pueda decir cómo hacerle?’ y me fui dando cuenta que hacía falta un libro que te guiará, pero además te hiciera pensar y tomar acción. Tenemos muchos libros en el camino que dicen el qué, pero no dicen el cómo. Tengo un sobrino de 22 años, que es hijo único, sobrino único, nieto único, y dije ‘sí puedo dejarle algo a él a través de este libro, se lo voy a dejar’, entonces de ahí empezó a surgir la idea. Hace 15 años inicié con la idea de hacerlo para universitarios y lo llevé a cabo hace dos, o sea, me tardé dos años en concluirlo y publicarlo”.

¿A quién está dirigido?

“A todo el público, prácticamente a los jóvenes y a la gente que quiere hacer las cosas que sucedan y cristalizar su sueño”.

En este libro dices el qué, pero también ¿el cómo para lograr un sueño o cualquier cosa que la gente se proponga?

“Es una experiencia de vida que comparto y digo el cómo pueden hacer realidad sus sueños y hacer que las cosas sucedan, ya sea querer terminar una carrera, ser un gran médico, ser un chef reconocido a nivel mundial, yo te voy llevando de la mano al cómo sí”.

Sin manual de instrucciones. ESPECIAL/EDITORIAL OCÉANO.

¿Cuál fue el mayor desafío que te implicó escribir este libro?

“El mayor desafío fue poder terminarlo. Mi papá murió en el 2020 y yo ya llevaba el 80% del libro, el 85%. El poder sobrellevar la muerte de mi papá y poder terminar mi libro como lo terminé, fue la decisión de este capítulo debe cerrar y para mí fue un gran desafío en el duelo terminarlo, pero lo logré”.

A lo largo de estos dos años que escribiste “Sin manual de instrucciones” ¿Qué aprendizaje obtuviste al plasmar estas ideas en un texto?

“Uy, tengo muchos aprendizajes, primero recordarme la importancia de la disciplina y la constancia, el compromiso conmigo misma de poder cerrar justo de la idea a la acción. Lo importante de tener claras las cosas para poder hacer que sucedan y también tener claridad sobre lo que uno quiere comunicar y cómo lo quiere comunicar. Recordarme a mí misma que los sueños siempre se pueden hacer realidad, mientras uno elige y decide”.

¿Qué sugerencia les das a los lectores para leer tu libro?

“Si están en un momento de su vida, en el que quieres replantearte, estás sin rumbo, quieres de verdad hacer que las cosas sucedan, éste es un libro que te puede llevar de la mano para hacerlo”.

Toni Torres. ESPECIAL.

¿Qué otros proyectos tienes?

“Estoy impartiendo conferencias, tengo muchos couches a los cuales les estoy haciendo sus coaching. Soy asesora de un empresario para hacer su marca personal. Estoy en constante evolución y en constante movimiento con mis proyectos. Estamos desarrollando un podcast, tengo un programa de radio en Tijuana que es Sin manual de instrucciones, estamos desarrollando una plataforma de mentorías, o sea, varios”.

¿Algo más que quieras agregar”

“La vida es un gran buffet y uno elige de ese buffet qué quiere, tenemos el poder de decidir cómo queremos estar y siempre se puede”.

Toni Torres. ESPECIAL.

Toni Torres

Página Web: tonitorrespr.com

Facebook: TONI Torres

Twitter: @RPtonitorres

Instagram: @prtonitorres

Sin manual de instrucciones

Salón G del Área Internacional de Expo Guadalajara.

1 de diciembre, 11:00 hrs.

Autora: Toni Torres.

Presentan Alejandro Maldonado y José Pablo Valenzuela.

Editorial Océano.

XM