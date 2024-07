Pilar Gordoa es una superestrella del mundo editorial con 28 años de experiencia. Ha ocupado puestos directivos en editoriales como Ediciones B y Grijalbo-Mondadori (hoy Penguin Random House Grupo Editorial). Su estilo innovador combina estrategias clásicas de marketing con nuevas tecnologías, liderando proyectos de transformación digital y responsabilidad social.

Hoy presenta su libro “El arte de conquistar lectores”, su primera incursión como autora. Este libro es un compendio de sus experiencias en el ámbito editorial, una colección de estrategias y una reflexión profunda sobre los nuevos desafíos que enfrenta esta industria.

Pilar se ha caracterizado por transformar los errores y las barreras en oportunidades, abriendo nuevos caminos a pesar de las vicisitudes. Un ejemplo de ello es la pandemia por COVID-19, durante la cual, según ella, reportaron un incremento no sólo en la venta de libros, sino en la generación de comunidades lectoras.

En entrevista para EL INFORMADOR, Pilar nos comparte su experiencia en esta nueva faceta dentro del mundo editorial.

- ¿Cómo surge este libro?

- Este libro surge de la escucha generosa. He brindado cursos y seminarios a colegas libreros y profesionales de la industria editorial a lo largo de mi trayectoria. Cuando me pedían una bibliografía, solía enviarles un listado de títulos sobre marketing, pero específicamente de la industria editorial no había un sólo tomo que lo abarcara todo. Así que pensé, ¿por qué no hacerlo yo misma? Llevo ya tantos años dando estos cursos y capacitaciones que me parecía un paso natural. Verlo ahora me llena de muchísima ilusión.

- ¿A quién está dirigido este libro?

- Aunque inicialmente estaba dirigido a los profesionales del libro, mi intención es también inspirar a cualquier joven, no necesariamente vinculado a la industria editorial, que esté considerando estudiar mercadotecnia o recién incorporándose a una compañía y necesite orientación sobre cómo planificar una estrategia. Además, quiero brindar conferencias y cursos en universidades para dar a conocer el libro. Si al final les gusta, puede empezar a recomendarse de boca en boca, lo cual es una métrica importante para mí. Si eso sucede, habré hecho bien mi trabajo.

- ¿Qué opinión tienes de la inteligencia artificial en el mundo editorial?

- En el libro abordo la inteligencia artificial y cito a autores que destacan su impacto. Incluso, lanzaremos un libro sobre este tema en septiembre. La inteligencia artificial es la primera tecnología en la historia que crea historias, lo cual presenta un riesgo significativo para la industria editorial, que se dedica precisamente a crear historias.

Ya hemos visto un libro completamente hecho con inteligencia artificial en Perú y hay muchos editores que usan esta tecnología para crear portadas y audiolibros. Las voces artificiales ahora aprenden la cadencia de la respiración y entonación, lo que las hace cada vez más indistinguibles de las humanas.

Toda la industria está evolucionando. Mi opinión es que la inteligencia artificial llegó para quedarse. Es una tecnología transformadora, comparable a la invención de la rueda o la revolución industrial. No podemos ignorarla ni retroceder. Mi recomendación es estar alerta y entender cómo afecta a los creadores de contenido, ilustradores, narradores y otras profesiones que podrían ser sustituidas por la inteligencia artificial. También es crucial regular y respetar el derecho de autor y, finalmente, informar al lector o usuario cuando están interactuando con contenido generado por inteligencia artificial, ya que éticamente es importante ser transparentes.

- ¿Cómo ves el panorama actual de la industria editorial en Jalisco?

- El panorama editorial en México es uno que veo con mucho optimismo, a pesar de que la última encuesta del INEGI indica que los niveles de lectura bajaron casi un 20 por ciento. Aunque sigamos leyendo 3.2 libros por año, Jalisco se encuentra entre los cinco principales Estados de lectura en México, después de la Ciudad de México, Puebla y Monterrey. Jalisco es un Estado en el que se lee, y yo quiero ser optimista. Canadá y Suiza, por ejemplo, tienen un promedio de 20 libros por habitante al año, lo que es increíble en comparación con los 3.2 libros en México. Si partimos de esta perspectiva, hay mucho potencial de crecimiento.

La experta en el mundo editorial Pilar Gordoa, cuenta con una trayectoria de 28 años. CORTESÍA

-¿Cuál es el perfil del nuevo lector?

-El panorama puede parecer desalentador, pero cada vez estamos leyendo más y reivindicando el acto de la lectura. Necesitamos tiempo para leer y, en el libro, menciono que en la industria editorial competimos por el tiempo de las personas con el streaming, el cine, la música y otras actividades de ocio. La pandemia nos demostró que, cuando la gente tiene tiempo, se refugia en los libros. Estos dos años han sido de gran bonanza para la industria literaria porque la gente estaba en casa y tenía tiempo para leer.

El escenario es alentador, especialmente con el aumento de jóvenes que leen de formas distintas, como a través de audiolibros. Estos han crecido a doble dígito, atrayendo a personas que nunca habían leído un libro, pero que están acostumbradas a escuchar podcasts o música por streaming. Los audiolibros ofrecen una manera de calmar la ansiedad, algo muy relevante en nuestra sociedad actual. Este formato está trayendo nuevos lectores y presenta desafíos emocionantes para conquistar a estos nuevos oyentes.

- ¿Qué recomendaciones les das a los nuevos productores de libros?

- Sin duda, la planeación es fundamental, pero debe ser una planeación con sentido común. Cuando emprendemos un nuevo negocio, una de las mayores preocupaciones suele ser la administración. Esto es normal, ya que estamos invirtiendo nuestro capital, que para muchos puede ser toda una vida de ahorros. Sin embargo, es crucial no perderse en la administración sin tener en cuenta otros aspectos importantes.

Es esencial conocer a los lectores a quienes se dirigirán estos nuevos libros. Hoy en día, la especialización de los lectores es cada vez más fuerte y recurrente. No basta con lanzar un libro y esperar que llegue a todos; hay que trabajar para que se conozca. La gran saturación de redes sociales, plataformas, canales de comercialización de contenidos, etcétera, nos obliga a ser más estratégicos y cuidadosos en cada uno de nuestros procesos.

Por tanto, además de una buena administración, es vital entender y conectar con el público objetivo. Debemos preocuparnos por llegar a los lectores adecuados y utilizar las herramientas disponibles para destacar en un mercado tan competitivo.

En esta entrevista, hemos tenido la oportunidad de conocer de cerca las perspectivas y recomendaciones de Pilar Gordoa, una figura destacada en el mundo editorial. A lo largo de la conversación, Pilar ha compartido su visión optimista sobre el panorama editorial en México, específicamente en Jalisco, resaltando el potencial de crecimiento a pesar de los desafíos actuales. Su énfasis en la importancia de entender y conectar con los lectores demuestra su enfoque integral y estratégico para enfrentar los retos de la industria.

En conclusión, Pilar Gordoa nos ofrece una visión llena de esperanza y estrategias prácticas para navegar en el cambiante panorama editorial. Su experiencia y sabiduría son una guía valiosa para cualquier profesional del libro que busque innovar y conectar con sus lectores en estos tiempos desafiantes.

