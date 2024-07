Universal Pictures organizó el pasado 22 de junio una gran première de la película Mi villano favorito 4 en el complejo cinematográfico de Cinépolis Galerías, a la que asistieron invitados especiales como socialités, influencers, deportistas y personalidades tapatías, quienes desfilaron por la alfombra naranja organizada por la distribuidora de cine.

Andrés Bustamante. GENTE BIEN/TONY RODRÍGUEZ.

Para cerrar con broche de oro el desfile de personalidades apareció Andrés Bustamante, quien es la voz en español de Gru, acompañado por el propio Gru y los queridos minions Kevin y Stuart.

Además de saludar al público, dar autógrafos y tomarse alguna foto, el humorista mexicano posó para los medios de comunicación, quienes realizaron una ronda de preguntas para saber más sobre su participación en esta cinta. A continuación las preguntas de distintos medios de comunicación que estuvieron presentes en la función de estreno de "Mi villano favorito 4".

¿Qué opinas de que la premiére haya sido en Guadalajara?

“Me da muchísimo gusto que sea en Guadalajara la première, normalmente la mayoría se hacían en la Ciudad de México, y ahora me parece padrísimo, además veo un enorme entusiasmo de que sea aquí en Guadalajara, donde tengo muy buenos amigos y amigas, sé que aquí la gente es sumamente cálida, yo creo que son tan cálidos que por eso hacia tanto calor, un saludo y vean Mi villano favorito 4”.

Andrés Bustamante. GENTE BIEN/TONY RODRÍGUEZ.

¿Cómo ha sido tu evolución de la primera película hasta esta entrega?

“La primera película fue en 2010 y entonces ahí conocemos el inicio de alguien muy malo y que por la ternura de unas hijas maravillosas se vuelve también bueno, y ahora, no quiero adelantar mucho para que vayan a ver Mi villano favorito 4, ya está la cosa muy renovada, incluso Gru tiene un hijo nuevo que es Gru Junior, que es un bebé padrísimo y hay una serie de conflictos muy interesantes”.

Ahora Gru como papá ¿le heredará las nuevas villanías al pequeño Gru?

“Pues vamos a ver cómo sale Gru Junior, de momento es un bebé pero ya tiene sus primeros pininos en las villanías, pero siempre con humor, con ternura, con acción, entonces está padrísima la película, no dejen de verla”.

¿Cómo ves el cariño del público con esta película y esta función?

“Efectivamente lo estoy notando, me decían los amigos y amigas de Universal Pictures que notan un entusiasmo que no habían notado en otras ciudades cuando ha habido premières y entonces me parece fantástico, tengo muy buenos amigos y amigas aquí en Guadalajara que están por ahí distribuidos, pero notó que todo mundo es casi como amigo y amiga mía”.

Andrés Bustamante en la alfombra naranja. GENTE BIEN/TONY RODRÍGUEZ.

¿Dónde te divertiste más, al momento de doblaje o al momento de ver la película?

“La verdad cuando me senté a verla, porque cuando estás haciendo el doblaje el trabajo es muy técnico, entonces tienes que estar muy concentrado –con voz de Gru explica ‘en lo que estás diciendo, repítelo, no, otra vez, ya lo dije bien’-, y entonces eso es una chamba y me maravillo yo mismo cuando la vi terminada y todo esta conjuntado con los efectos, con las voces de los otros actores y actrices como Andrea Legarreta que hace a Lucy, yo lo veo terminado y me divertí muchísimo como cualquier espectador”.

Eres perfeccionista ¿te quedo excelente la película?

“Quedo mejor que bien, pero no por mí, sino por todo el equipo”.

¿Cuándo te vemos otra vez en la televisión?

“No lo sé, por el momento aquí en el cine”.

Y con gran entusiasmo y la voz de Gru , Andrés finaliza diciendo “les mando saludos y los invito a ver Mi villano favorito 4”.

Andrés Bustamante. GENTE BIEN/TONY RODRÍGUEZ.

