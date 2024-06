El actor, compositor y cantante peruano Christian Meier cuenta con una carrera artística de 30 años, y ahora, retoma su carrera musical tras 18 años de ausencia con un nuevo álbum titulado "He vuelto a casa", el cual ya se encuentra en las plataformas digitales, y del que se desprende el sencillo Deja Vu.

Por eso, este 27 de junio lanza una nueva versión Deja Vu en colaboración con el reconocido músico español Mikel Erentxum, ex integrante de la agrupación Duncan Dhu, y a partir de este viernes 28 de junio se encuentra disponible en todas las plataformas digitales de música.

Christian Meier lanza Deja Vu. ESPECIAL/JACQUES FERRAND.

En entrevista para Gente Bien, Christian Meier habla sobre el lanzamiento de este sencillo así como de su nuevo álbum.

¿Qué puedes platicar sobre el lanzamiento de tu sencillo “Deja Vu”?

“Deja Vu viene a ser el primer sencillo de este nuevo álbum que se llama He vuelto a casa, y ahora estoy sacando una versión en colaboración con Mikel Erentxun, un gran artista español reconocido en todo Hispanoamérica, tiene una carrera muy grande, muy vasta. Es la segunda vez que colaboramos juntos, él había trabajado antes conmigo en un álbum que yo hice en el año 2012 en una canción que se llamó Novia de nadie, que fue muy exitosa en España y en mi país, lo invité a hacer esta colaboración otra vez, también por la temática de la canción que se llama Deja Vu y al estar nosotros involucrados en ella, tiene un doble significado porque Deja Vu es como re-experimentar una sensación, un sentimiento, y hacerlo con él era como revivir una experiencia de haber trabajado juntos antes”.

Sobre este nuevo álbum “He vuelto a casa” ¿cuántos temas son y de qué trata?

“El álbum tiene nueve canciones, es un disco que escribí durante la pandemia, y de alguna manera es mi regreso a la música, que ha sido mi primera profesión desde el comienzo. Y hablo un poco de quién soy yo hoy, a diferencia de los primeros álbumes que escribí cuando era un poco más chavito y sin tener una noción de qué cosa es lo que me depararía la vida. Hoy a estas alturas ya reviso el camino desde otra perspectiva, desde la tranquilidad escribo lo que ha sido mi vida últimamente, después de haber trabajado incansablemente, además sobre todo en una carrera como la de la actuación, que me llevó a vivir en distintos países durante muchas cantidades de tiempo, entonces tiene ese ‘he vuelto a casa’, que finalmente es la historia del viaje de esta persona que luego de ser nómada por muchos años, llega a un lugar donde siente que puede echar sus raíces, que es lo que me ha sucedido a mí. Está el tema Deja Vu que para mí fue experimentar otra vez la música desde cero y saber que estaba reviviendo algo que ya había vivido antes cuando inicié mi carrera; Nada Igual es tal vez la secuela de una canción muy famosa que salió en un disco mío de hace veintitantos años que se llamó Quédate, que es imaginar cómo continuaría la historia tantos años después; está Niña Carnaval que es una canción que escribí pensando en una de mis hijas. Es un disco muy personal, pero de una manera creo que de agradecimiento de lo que me ha tocado vivir en estos años”.

Christian Meier promociona He vuelto a casa. ESPECIAL/JACQUES FERRAND.

¿Por qué decides regresar a la música?

“Siempre quise volver, pero no encontraba el tiempo para hacerlo. La música ha sido mi profesión toda la vida, fue mi vocación desde muy pequeño y fue lo que siempre quise seguir como carrera, y la seguí hasta que en un momento me convertí en actor y tuve que dejarla porque no podía compaginar las dos cosas, y pensando que sería una pausa corta, pues pasaron 18 años en los que no encontraba el tiempo para volver, y si no fuera por la pandemia creo que no hubiera encontrado el tiempo para poder sentarme y hacerlo como lo he hecho, que creo que es como se merecía”.

¿Quiénes participan en “He vuelto a casa”?

“El disco ha sido producido por Germán Villacorta, hay gente que yo quiero mucho con la que además ya había trabajado antes, que son músicos muy experimentados, es gente que yo admiro mucho, estuvimos en Los Ángeles y es gente maravillosa que ha tenido la oportunidad de trabajar con grandes artistas”.

¿Este álbum dónde se encuentra a la venta?

“Está en todas las plataformas como toda la música que existe, Spotify, Apple Music, entre otras; y creo que pronto sale una colección de vinilos”.

Christian Meier. ESPECIAL/JACQUES FERRAND.

¿Tienes alguna gira programada por América Latina, Estados Unidos o México?

“Si, es parte del plan, ahora mismo inicio una gira de promoción por España, México, Colombia y Estados Unidos, estaré viajando durante el próximo mes a esos países a hacer promoción tanto del álbum como de este sencillo, y luego inicio una gira de presentaciones en España y Europa, espero que después de eso pueda ir a México y el resto de los países. Terminé una gira de cuatro meses, una gira de reencuentro con el público que ha sido sold out, ha sido muy exitosa y tengo muchas ganas de seguir llevando este espectáculo a más países”.

Sobre tu carrera de actuación ¿está en pausa o tienes algún proyecto en puerta?

“Tengo una película que presentar en los próximos meses, estoy leyendo guiones y recibiendo propuestas siempre y cuando puedan adaptarse a la agenda musical que tengo, y estaré encantado de hacerlas, siempre y cuando los papeles me sean atractivos, pero sí, mis energías y mi prioridad están el día de hoy en mi carrera musical”.

Christian Meier. ESPECIAL/JACQUES FERRAND.

¿Cuál es tu sueño profesional?

“Alguna vez me hicieron esta pregunta cuando tenía 18 años y he hecho más de lo que respondí cuando tenía 18 años, así que hoy si pudiera seguir haciendo lo que estoy haciendo constantemente estaría feliz, creo que mientras me mantenga activo haciendo lo que me gusta y haciendo lo que sé hacer, creo que no tengo más aspiraciones”.

