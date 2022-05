Ana Coello es una escritora mexicana de novelas románticas, quien salta de la plataforma internacional de Internet para escritores emergentes, Wattpad, a las editoriales de España y México. Actualmente, ya tiene varios libros impresos que están en las librerías de América Latina, además de seguir escribiendo historias en la plataforma.

En entrevista para Gente Bien, Ana Coello platica sobre el último libro de su trilogía En la oscuridad, la cual llegó a su fin con Fuego en 2021.

Ana Coello. ESPECIAL/CORTESÍA ANA COELLO.

¿Cómo te sientes de haber terminado la trilogía “En la Oscuridad”?

“Muy satisfecha, quedó justo como esperaba y muy contenta con el recibimiento de las personas que lo han podido leer, con sus reseñas y sus opiniones”.

¿De qué se trata la trama de “Fuego”?

“Es la continuación de Sombras, la cual se queda en que Sara y Luca descubren cosas que no se esperaban, entonces en Fuego empiezan a aprender a vivir con esas cosas, sobre todo Sara, quien descubre más situaciones y va a tener que aprender a crecer todavía más, a ser más fuerte, llegan sorpresas que no venían, pero que tendrán que enfrentar y sacar toda la cabeza ambos por lo que sienten. También hay cambios de perspectiva en todos los seres que aparecen en la trilogía y me parece que es una historia que engloba mucho amor y te das cuenta que al final están Sara y Luca de pretexto para la situación”.

Es una relación de pareja entre jóvenes ¿cómo es la relación de pareja de “Sara” y “Luca”?

“Más que incluso realista, porque él no es un ser de la Tierra, es más bien una relación que va madurando, nunca fue una relación no sana, pero los límites de la propia situación intentaron una y otra vez entender lo que los rodeaba. En esta última entrega, me parece que acaban siendo dos seres sumamente completos, ambos, y que deciden ser, de todas maneras, continuar sintiendo esta parte. Entonces como que maduran juntos, pero maduran a la vez diferente, y aún así pueden estar juntos y se aceptan tal cual como son y se conocen profundamente, no intentan cambiarse, intentan aceptarse todo el tiempo y en sus propias realidades”.

Fuego de Ana Coello. ESPECIAL/B DE BLOK.

¿Cómo recibieron tus fans esta trilogía?

“El uno fue como muy desconcertante, primero porque no era un género al que estén acostumbrados a leerme, entonces Luna fue muy desconcertante. En las trilogías se usa mucho que las primeras entregas son una antesala y todas las situaciones las vas abriendo y saben qué esperar. Quienes decidieron seguir con Sombras se quedaron como en shock porque no pensaban que me iba a ir por ahí, sino que ya tenían una idea de por dónde y las ‘agarré en curva’, fue diferentísimo a lo que se imaginaban. Y en esta tercera, Fuego, creo que les explote un poco la cabeza porque al inicio es más tranquilo, las primeras 50 hojas a lo mejor, después ya viene una subida y bajada todo el tiempo de los personajes y no paras hasta el último momento, creo que una hoja les doy de paz, la última, entonces quedaron como muy excitadas, motivadas y satisfechas. Las personas que la siguieron desde el principio si ha sido de ‘es mi trilogía favorita, me encantó’, entonces yo creo que si ha tenido un buen recibimiento. Todas las trilogías paranormales van teniendo como un hilo conductor que tenemos que seguir, entonces cuando empiezo a cambiar todo, las sorprendí para bien y eso me agrado”.

¿”Fuego” ya está en Wattpad?

“No, nunca estuvo ni tampoco Sombras, solo estuvo Luna. Sombras y Fuego son inéditos, nadie los conoce hasta que los leen, y se pueden adquirir en librerías y en tiendas digitales”.

¿Qué fue lo que más te gusto de la trilogía “En la Oscuridad”?

“Ver la evolución de los personajes, y saber desde el principio que Luca y Sara eran una consecuencia y una repercusión de algo que se sabe en Fuego, que no eran tal cual ellos y que al final, esta parte de abrirnos la cabeza y entender que hay muchísimas posibilidades de pensar, de sentir y de llegar a un mismo sentimiento de diferentes maneras. Es una trilogía que me encanta, creo que de las que he escrito es de mis favoritas”.

En la oscuridad de Ana Coello. ESPECIAL/B DE BLOK.

¿Algo más que quieras agregar de “En la Oscuridad”?

“Que le den una oportunidad, si no se la han dado, el primer libro es Luna, el segundo es Sombras y el tercero es Fuego, están a la venta en todas las librerías y tiendas digitales, si les gusta el romance, lo paranormal, la ciencia ficción y todo ese tipo de cosas”.

¿Qué proyectos siguen para Ana Coello?

“Sigo publicando en Wattpad, sigo autopublicando también en Amazon, tengo otra novela que es Una dulce debilidad”.

¿Cuál es tu mayor sueño?

“A lo mejor poder escribir en un lugar que no sea ni caliente, ni frío”.

Ana Coello. ESPECIAL/CORTESÍA ANA COELLO.

+Sobre Ana Coello

Libro: “Tengo varios, el último que leí que me encantó y entró a mi lista de favoritos fue Tú, yo, todo de Catherine Isaac, es hermosísimo”.

Frase: “El fin es inevitable, es una de las frases de una de mis historias”.

Viaje: “Por excelencia me encanta Vancouver, sigue siendo uno de los lugares que más me gusta, me encanta. Las veces que he ido a Vancouver, ese viaje”.

Virtud: “El cambio, estoy abierta al cambio, no me caso con una manera de ser, conforme suceden las cosas sé que puedo ir cambiando”.

Defecto: “Hasta hace poco la impaciencia, ya empiezo a trabajarlo, he ido aprendiendo”.

Miedo: “Cuando tienes hijos, yo creo que les pase algo a ellos”.

App: “Kindle”.

Lo que más amas: “Mis hijos y yo”.

Lo que más odias: “Los estereotipos, los estándares que se han impuesto que tenemos que ser”.

Lo que más anhelas: “Poder seguir teniendo salud, viendo crecer a mis hijos, adaptándome, creciendo yo también como persona”.

XM