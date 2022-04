La trilogía Había una vez mexicanas que hicieron historia escrita por Pedro J. Fernández, de la editorial Penguin Randon House, se completa con este tercer tomo, en el que los más pequeños conocerán la vida y obra de 50 mujeres que marcaron la historia de México.

En entrevista para Gente Bien, el autor habla sobre estre libro, que es perfecto para regalar a los más jóvenes de casa en este Día del Niño, ya que estas 50 mujeres inspiran a alcanzar los sueños, desde científicas, deportistas, académicas hasta artistas, ellas derrumbaron los muros para alcanzar sus metas y objetivos, que requirieron más esfuerzo que solo “ser la mejor”.

Pedro J. Fernández es autor de la trilogía Había una vez mexicanas que hicieron historia. ESPECIAL/CORTESÍA PEDRO J. FERNÁNDEZ.

¿Cómo elegiste la selección de mujeres del tercer tomo?

“La selección se hizo de lo que mis lectores me habían dicho, lo que habían sugerido para mis libros anteriores, de los comentarios en redes sociales y de los nombres que iba descubriendo cuando investigaba mis novelas, con eso hice una lista muy larga que finalmente curé con ayuda de mis editoras. Quisimos abarcar lo más posible en términos históricos, de profesiones, que fuera un libro muy variado”.

¿Cómo fue el proceso de escribirlo?

“Lo escribí más o menos en un año, yo diría de la investigación entre las primeras mexicanas, que ya están un poco más lejos en la historia, que requieren una investigación, y finalmente pude retomar gracias a lo investigado en diferentes periodos para mi novela sobre Porfirio Díaz. Mi segundo grupo son personajes del siglo XX que ya no están, donde contaban su historia, hablaban de su lucha y pude tomar sus palabras, su personalidad, su forma de contar la historia e incluirla en el libro; y el tercer grupo son mexicanas contemporáneas, las que están en vida las busqué, contacté y entrevisté para poder crear estos textos, y finalmente, hacer sus historias, con los textos ajustados a lo que ellas querían contar”.

¿Cómo surge la idea de hacer los textos en primera persona?

“Me gusta que los personajes cuenten todo lo que vivieron. En este caso, me interesaba mucho que se contara en primera persona, es la oportunidad de hacer una invitación a tomarte un café con el personaje, que permite ver un poco más de ellas, su forma de ver las cosas y yo creo que eso hace que haya conexión con el público infantil y que vean estos personajes como algo vivo, y no como estas figuras inanimadas que, de repente, encontramos en los libros de historia”.

De las mujeres más antiguas, de las que casi no hay rastro ¿donde conseguiste su información?

“En ensayos de historiadores que ya habían investigado la época o el personaje, que pueden ir a cualquier librería justamente en la seccion de personajes históricos, pero que en muchos casos simplemente son parte del anecdotario, porque las mujeres no eran la parte importante de la historia, entonces era justo encontrar esas historias, juntando las piezas y poder contarla, creo que eso es muy rico. En el caso de Kenome que sabemos parte de su vida, que no ha sido muy importante, aunque sea la única reina purepecha, entonces uno va a encontrarlo en estos ensayos, parte de la historia culturalmente que es parte de mi trabajo como escritor darle una voz, hacer que su historia suene como algo esencial como si ella estuviera”.

Había una vez mexicanas que hicieron historia 3. ESPECIAL/PENGUIN RANDOM HOUSE.

¿Cuál fue tu mayor reto al escribir este libro?

“El reto siempre es encontrar diferentes voces, por eso que cada una de estas 50 historias tiene una personalidad diferente y creo que también es el tema de la riqueza, de la variedad de estos libros, historias y personalidades para poder ser un libro que sea interesante para los niños”.

¿Cuál es su mensaje principal?

“En los tres libros está muy claro que el género no define el legado de las personas, ni la carrera que van a estudiar, no debería definir tampoco como van a pasar a la historia, creo que en este caso el legado, la lucha y la valentía de estas mujeres habla muchisimo más que el género por el cual fueron recordadas, entonces me gustaría que este libro inspire y que entiendan que no se puede cortar ningún proceso histórico, ni ningun momento de la historia importante en los libros sin la participación fundamental de otras mujeres”.

¿Qué satisfacción te han dado los tres libros de “Había una vez mexicanas que hicieron historia”?

“Me enseñaron que sí se puede escribir este tipo de historias, que a los niños sí les gusta leer, por estos temas; el primer tomo ya lleva 10 reimpresiones en tres años, el segundo fue reconocido como el Mejor Libro Infantil del 2020 por la CANIEM, y el tercero fue finalista por este mismo premio en 2021. Sí hay un reconocimiento de los lectores, críticos y de la industria editorial. Creo que tenemos que seguir ‘picando piedra’ por ahí, porque en la medida que podamos enseñarles a las niñas y a los niños de México que hay lectura divertida, entretenida, vamos a poder cambiar esa idea de que la historia es aburrida y seguir adelante con este tema para dar un futuro mucho más rico a los niños”.

¿A quién está dirigido?

“Los tres libros van dirigidos a un público de ocho a 12 niños, pero yo digo que lo puede leer cualquier persona, está hecho para niños y niñas de hasta 99 años porque de verdad no hay edad, para conocer estas increíbles historias, nuestro pasado y para emocionar a los que leen”.

¿Qué aprendiste de este tercer libro?

“Cada una de estas historias me van dejando algo, por ejemplo, podemos ver a personajes conocidos de otra forma, tenemos el caso de María Sabina que siempre la hemos visto a través de la parte estupefaciente, pero realmente es un aporte muy interesante en la cultura popular y en la medicina tradicional, entonces ver los personajes desde otros puntos de vista para poder reconocer su legado. Para mi fue muy interesante poder descubrir la siguiente generación, estar pensando en que los niños iban a leer, que también fue un reto, siempre acostumbrado a escribir novelas para adultos, entonces estos libros si han sido un reto como escritor”.

Pedro J. Fernández escribe Había una vez mexicanas que hicieron historia 3. ESPECIAL/CORTESÍA PEDRO J. FERNÁNDEZ.

¿Cómo te interesaste en escribir sobre estas mujeres?

“Estaba descubriendo historias sobre temas fuertes cuando yo estaba investigando sobre mis novelas (Porfirio Díaz, Emiliano Zapata), y no tenía la oportunidad, porque claro ellas no eran las protagonistas, de contar sus historias, pero si las iba descubriendo en la investigación y quería escribir algo sobre ellas, pero no sabía cómo, entonces conocí a una booktuber muy importante, que me sugirió que concentrará todas las historias en un solo tomo, y finalmente, creo que fue una buena decisión porque, por un lado, me iba a salir de mi zona de confort de escribir para adultos, y por el otro lado, era dar la oportunidad de desarrollar cada una de estas historias, entonces realmente fue como esas historias que ya estaba coleccionando, que terminaron en un libro”.

Después de este libro ¿Cuáles son tus siguientes proyectos?

“Estoy escribiendo mi primera novela para niños, va a ser sobre una de las maestras mexicanas del siglo XIX, con una trama de aventuras, entonces estoy muy emocionado por eso”.

¿Algo más que quieras agregar?

“Hay que seguir descubriendo estas historias de mujeres, que se sigan escribiendo y leyendo, y que espero que la trilogía de Había una vez mexicanas que hicieron historia esté en todos los libreros de los niños, porque creo que podemos emocionarnos con estas historias a cualquier edad y qué mejor que hacerlo con estas grandes mexicanas”.

XM