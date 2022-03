Este fin de semana, la película Agua de arrayán ya se encuentra en exhibición en las salas de cine de Cinépolis, y el director de la misma, el cineasta Alejandro Robles Gil habla en entrevista para Gente Bien sobre esta cinta.

La historia de "Agua de arrayán" surge seis años atrás, cuando Alejandro Robles Gil empieza a escribir una historia relacionada con la Ruta del Peregrino, a Talpa de Allende, Jalisco. Con la ayuda de Luis Arias, un guionista tapatío, la historia se convirtió en un guión que se escribió a lo largo de un año, para después quedar guardada en un cajón. Posteriormente, se empezó a buscar el apoyo en Talpa, hace como cuatro años, “fue un tocar puertas, contarle a la gente la historia, de la película que queríamos realizar, el impacto que queríamos tener en la gente, siempre pensado como un homenaje a los peregrinos y a la tradición”.

Alejandro Robles Gil. ESPECIAL/ROBLES FILMS.

Al respecto, el autor y director, comenta que su familia es peregrina desde que él tiene uso de razón, su familia le inculcó esta tradición y todos los años tiene la oportunidad de ir a Talpa a visitar a la Virgen del Rosario, conocida como la Virgen de Talpa, los nueve años que vivió en Estados Unidos, alejado de México, fueron los únicos años que no asistió a la peregrinación.

Agua de arrayán se filmó en el 2020, pero se detuvo en cuatro ocasiones por la pandemia, terminando de filmar hasta noviembre de ese año. Durante la película se muestran todos los municipios que se atraviesan para llegar a Talpa de Allende, desde Guadalajara, Tala, Ameca, Huachinango, Mixtlán, Atenguillo, Mascota y Talpa, aunque se culmina en Puerto Vallarta, que también fue parte de este filme.

Sobre el elenco que participa, además que el protagonista es Isaac Ledezma, quien hace su debut cinematográfico con Agua de arrayán, está integrado por grandes actores como José Carlos Ruiz, Amaranta Ruiz, Lucía Guilmáin, quien desafortunadamente falleció y ésta fue su última película; Luis Fernando Peña, Montserrat Marañón, Daniela Luján, Coralia Monterola, Marco Orozco, Roberto Espejo, Sebastián Robles Gil, Michelle Rodríguez, Alberto Estrella, Rocío Tamez, entre otros.

Junto con la proyección de Agua de arrayán se exhibirá un documental, que es prácticamente un detrás de cámaras de todo lo que se vivió en todo este proceso, la suma de ayuda, de apoyo, de participaciones especiales. Es un documental de una hora de duración muy emotivo, que enseña cómo se persiste por un sueño y cómo se pueden lograr los sueños.

Sobre la Ruta del Peregrino ¿Tuviste que realizar alguna investigación sobre la ruta, la Virgen o algo previo para darle más información a la gente?

“Sí, porque esto fue los últimos cuatro años, que estuvieron dedicados a estar hablando con las personas de Talpa, en su experiencia como pobladores de Talpa que reciben a peregrinos tanto como la gente que conoce la ruta, por ejemplo, cronistas del pueblo que nos enseñaban lugares importantes, que tienen mucho valor tanto para el peregrinaje como para la tradición. Hacemos dos, tres homenajes con algunas escenas pequeñitas, que a lo mejor la gente no las nota, pero son importantes. Por ejemplo, hubo una vez un camión que venía de Tequila y justo antes de llegar a ver a la Virgen, el camión se volcó y estuvo en un río, entonces murieron todas las personas y nosotros también tenemos una escena dedicada a ellos, por lo que hay sorpresas en Agua de arrayán para esta gente que a la mejor no es mencionada, pero que prácticamente se recuerda como gente especial”.

El productor Juan Palomera y el cienasta Alejandro Robles Gil. ESPECIAL/ROBLES FILMS.

¿Cuánto tiempo se hace en esta Ruta como peregrino desde Guadalajara?

“De Guadalajara uno toma un camión que lo lleva a Ameca, de ahí a Lagunillas, y ahí empieza el recorrido, prácticamente desde ahí para Talpa son tres días de camino, descansando y durmiendo”.

¿Consideras que es difícil hablar de fe?

“Demasiado difícil para personas que no la tienen, pero no, realmente yo te puedo decir que esto es hecho con fe y no nada más mía, fe de mucha gente que tuvo la oportunidad de enrollarse con "Agua de arrayán", pero definitivamente es lo que nosotros queremos mostrar con la película. Creo que independientemente de la religión, la fe es totalmente importante y es algo que todos deberíamos tener, completamente consciente que eso es de uno mismo, la fe viene totalmente con nosotros, no es de que se busque, no es de que alguien te diga cómo puedes hacerla, la fe es algo que tú tienes, que es lo que te ayuda siempre, que es lo que prácticamente abre las puertas y es un sentimiento muy bonito de positivismo que todos tenemos que tener”.

¿A quién está dirigida la película?

“La película está dirigida como homenaje a todos los peregrinos, a esta tradición tan bella, y por supuesto, a nuestra Santísima Virgen del Rosario, a pesar de no ser una película religiosa al 100%, es una película que habla de fe, de esperanza y de mucho amor”.

¿Por qué se llama “Agua de arrayán”?

“Eso lo descubrimos en el documental, pero tiene que ver con algo personal y definitivamente también el arrayán es un fruto o un cítrico de la región, que hay por abundancia, entonces los peregrinos se identifican mucho porque aquí hay unas ramadas, esto se constituye de cuatro palos y una cama de hojas de roble como techo, entonces estas ramadas te las encuentras a lo largo de la ruta y son lugares a donde puedes llegar a descansar, hay petates y todo, incluso puedes llegar a dormir, y es algo que todos los peregrinos ven aproximadamente cada 300, 400 metros. El llegar a una ramada es el llegar a un oasis en la ruta, entonces siempre hay agua de arrayán, y eso, aparte de ser refrescante, también tiene propiedades de sueño para descansar en caso de que lo necesite”.

Alejandro Robles Gil. ESPECIAL/ROBLES FILMS

Además de detener la filmación por la pandemia ¿Cuál fue el reto de realizar “Agua de arrayán”?

“Creo que el que creyeran en el proyecto, en la película, que si se podía hacer una película que pudiera exponerse a nivel mundial, que todo mundo tuviera la oportunidad de conocer, yo creo que eso fue lo más difícil que nos tocó hacer, que las personas creyeran que una tradición como ésta se merece un proyecto como éste”.

¿Cuáles son los siguientes planes para “Agua de arrayán” después de su estreno comercial?

“Buscaremos la manera de ponerlo en plataforma digital para que las personas que no tienen acceso a Cinépolis puedan tener la oportunidad de verla por plataforma y que esto siga creciendo.

Estuvimos con el documental en la Gran Fiesta del Cine Mexicano, nos fue increíblemente bien, ganamos el premio a la más taquillera, entonces la gente estaba muy contenta con todo esto. Tenemos dos festivales en puerta, y los dos se llevarán a cabo en Guadalajara”.

¿Algo más que quieras agregar de “Agua de arrayán”?

“Ahora sí que entre todos los milagros que existen de los peregrinos y los agradecimientos también a la Virgen de Talpa, pues éste fue el mayor milagro que la Virgen nos pudo hacer a nosotros, que en lo personal me pudo hacer a mí, el que su película pudiera llevarse a cabo y que nos haya dado la oportunidad de que todas las cosas hayan salido muy bien”.

¿Cuál es tu mayor sueño profesional?

“Seguir creciendo en esta industria y tener la oportunidad de apoyar a talentos que no tienen el recurso necesario para poder llevar sus proyectos a cabo. Mi casa productora, su casa también, se llama Robles Films y nosotros queremos impulsar el talento, impulsar las tradiciones e impulsar a la gente de Jalisco para que pueda llevar a cabo sus sueños o por lo menos aterrizarlos de una manera que puedan ser visibles ante los ojos de gente que no cree”.

Después de “Agua de arrayán” ¿Cuáles son tus siguientes proyectos?

“Tenemos un proyecto igual dentro del Estado que queremos proyectar, en un lugar muy bello, en Tomatlán, y queremos seguir haciendo cosas dentro de Jalisco, queremos seguir exponiendo a Jalisco ante el mundo, y la verdad, yo creo que eso es lo más importante que tenemos ahorita en la cabeza, querer seguir trabajando en Jalisco y sacar todo el talento que a veces está muy escondido en este Estado”.

Sobre Robles Films ¿Qué puedes decir?

“Robles Films se acaba de constituir como una empresa, realmente es la empresa con la yo he trabajado cuando hacía fotografía, solo que antes se llamaba Robles Estudios, y ahora constituida se llama Robles Films, pero siempre se ha dedicado a las artes visuales, tanto a la fotografía, video, música, dirección, entonces eso es lo que encierra Robles Films. Tiene tres años”.

XM