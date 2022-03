Xuan Lan es una instructora certificada de yoga, de origen vietnamita, que vive en Barcelona, España, donde ha desarrollado y practicado esta disciplina. Ha escrito dos libros relacionados con el yoga, el primero es Mi diario de yoga, y el bienestar, del que habla en su segundo libro "Yoga para mi bienestar", el cual en este marzo de 2022 se lanza una edición actualizada del mismo.

Por ello, Xuan Lan en entrevista para Gente Bien platica sobre su reciente título. “Yoga para mi bienestar es una nueva edición, es un libro de bienestar, que está basado en el tipo de yoga y meditación que yo practico”, que aborda 15 temas de la vida cotidiana, en los que el yoga, la meditación y un estilo de vida saludable pueden ayudar al bienestar del ser humano. Tiene “cuatro partes, la primera parte divide el día para ver cómo podemos despertar bien, cómo mejorar nuestra postura corporal”, que empeora con el teletrabajo, los celulares y una respiración incorrecta. También se habla de cómo introducir la meditación en el día a día, de preparar y tener un buen sueño -en calidad y cantidad-, y cómo mejorar estos hábitos. Además de la autoestima, la relación con la comida, la relación con los demás, consejos de vida saludable y recetas de base vegetariana.

Xuan Lan en clase de yoga. ESPECIAL/ROME EL SENER.

¿Cómo nació “Yoga para mi bienestar”?

“El primer libro era un plan de yoga de cuatro semanas para introducir el yoga en nuestro día a día. El yoga como es una disciplina holística para nuestra salud integral, pensé que era importante explicar que va mucho más allá de las posturas y los momentos de meditación o de respiración, y que se puede llevar la filosofía, los valores, la práctica de yoga fuera de la esterilla, es decir, como una filosofía de vida, una ciencia de la vida, de salud integral”.

¿En qué consiste la actualización de este libro?

“He añadido 32 páginas, he introducido más recetas de ayurveda, nuevos tipos de meditación, a veces con accesorios como el japa mala, o con una visualización, o un tipo de meditación caminando. También he ampliado la introducción para explicar cómo el yoga realmente nos puede beneficiar al nivel del día a día, sobre todo, desde el tema de la pandemia. Y lo he actualizado porque estábamos en un momento de mucha ansiedad, de mucho miedo, de qué va a pasar, entonces lo he ampliado pensando en estos momentos de crisis, de posible ansiedad o estrés”.

¿A quién está dirigido este libro?

“A todas las personas que quieren cuidarse y les doy tantas herramientas para que cada persona pueda hacer su auto-observación y adaptar su estilo de vida saludable, su propia práctica a su propia vida. Todos tenemos ritmos de vida distintos, logísticas familiares y obligaciones, pues yo les propongo otro tipo de práctica, entonces para mí es importante que cada uno investigue cuáles son sus propias necesidades para introducir el cambio que necesita poco a poco y esto va a crear una cadena virtuosa beneficiosa”.

Xuan Lan estuvo en México para prmocionar su libro y ofrecer clases de yoga. ESPECIAL/ROME EL SENER.

Después de la pandemia ¿Qué consideras que los humanos debemos cambiar para nuestro bienestar?

“No podemos controlarlo todo, el ser humano tiene esta tendencia a pensar que es todopoderoso, porque tenemos la tecnología, la medicina, pero la naturaleza sigue siendo la maestra de la vida. Vamos a tener que adaptarnos, ha habido este tipo de pandemia, todos son ciclos y habrá otras, tenemos que cuidar nuestro planeta. Nos hemos dado cuenta que cuando estábamos todos en casa encerrados, la naturaleza está mucho más feliz, menos contaminación, los animales salían por todas partes; el planeta es realmente el lugar del que nosotros solo somos inquilinos. Por otro lado, hay que cuidarse de manera preventiva, no podemos esperar un susto para tomar decisiones de vida saludable, cualquier crisis nos va a crear ansiedad y estrés. Ahora mucha gente está acudiendo a psicólogos, a la medicina, a prácticas holísticas y naturales, no se cura de un día para otro, necesita tiempo, práctica, que el cuerpo también se vaya adaptando, que la mente entienda lo que está haciendo cuando está meditando y que lo disfrutemos”.

¿Por qué creíste oportuno hacer este segundo libro?

“Estoy mucho en las redes sociales, tengo muchas clases a nivel digital y ahora a través de mi plataforma, la magia de la tecnología es que voy recibiendo cientos de mensajes a la semana y la gente me va pidiendo, entonces voy creando, aportando y transmitiendo lo que yo conozco. La gente decía dame tus recetas, explícame cómo puedo cambiar mis hábitos, tengo pereza y no consigo mantener la constancia y la regularidad en mi práctica, y la idea de este segundo libro es darles más herramientas, además de estos 15 capítulos, hay 15 videos, que se encuentran también en mi plataforma para acompañar, que no sea solo un libro y tú mismo, yo te ayudo con los videos, envíame mensajes, organizo rutinas de seguimiento sobre dos semanas; y las redes sociales y la tecnología digital me permite a distancia desde España acompañar a miles de personas”.

Yoga para mi bienestar. EDITORIAL GRIJALBO DE PENGUIN RANDOM HOUSE.

¿Cómo se puede lograr la disciplina que ser requiere para estar en el camino del bienestar?

“Suele haber un por qué, hay un motivo del por qué me meto ahí y lo tenemos claro. Lo que tenemos que definir es el para qué, si tienes un pará qué, es el objetivo, es tu punto de motivación, y si haces este trabajo observando los beneficios, yo pienso que casi es adictivo estar bien. Queremos crear este círculo virtuoso de beneficios, entonces si sabes el para qué y en qué dirección, pues mantén esta dirección”.

Al momento de incluir recetas en tu libro ¿Cómo crees que influye la alimentación en el bienestar?

“Está más que demostrado a nivel científico que cuerpo y mente van juntos, todo lo que nos alimentamos no es solo para sobrevivir, sino que entre minerales, vitaminas, fibras, todo lo que comemos tiene un impacto directo sobre nuestro estado físico-mental-emocional. Se ha hablado muchisímo en los últimos años del intestino que es nuestro segundo cerebro, todo va junto, la alimentación es clave para la salud mental y la salud física. Una persona que se escucha haciendo yoga y meditación sabe lo que le conviene, porque está más conectado y va a alimentarse acorde a lo que siente, por eso la alimentación naturalmente entra en el proceso de cuidarse”.

Xuan Lan. ESPECIAL/ROME EL SENER.

Después de darle promoción a “Yoga para mi bienestar” ¿Qué otros planes tienes?

“Tengo esta plataforma que he lanzado hace un año y medio, que es una plataforma más Premium, sigo dando YouTube para gente que no puede pagar una plataforma, entonces en xlystudio.com, invito a los profesores de mi equipo que dan clases cada semana y algunas series, a expertos para hacer entrevistas, hablamos de la salud integral en general, por temas, hemos hecho una serie sobre la salud sexual, cápsulas sobre la salud natural, tenemos una nueva serie de yin yoga, cada mes tenemos entrevistas, vamos a hablar de medicina china, del ying y yang y de ayurveda. Es una plataforma tipo Netflix, donde hay más de 600 videos, filtros buscadores, rutinas e informamos a nuestros miembros de todos estos contenidos para que ellos mismos puedan crear su entorno de bienestar personal”.

¿Te gustaría escribir otro libro?

“Si. Tengo muchas ideas, pero aún no tengo la buena idea, estoy como siempre en reflexión, soy una persona muy creativa, siempre estoy formándome, leyendo nuevas cosas y tengo que buscar la buena idea y el hilo conductor en función de lo que la gente necesita, sigo muy conectada con mis seguidores, con los lectores, la gente que practica yoga conmigo, para ver cuál es el ángulo y no solo limitarlo a la pandemia”.

¿Algo más que quieras agregar?

“Invito a todo mundo a probar mi plataforma para intentar ver si se puede integrar a su cotidianeidad, por supuesto, estoy disponible para responder las consultas a través de mi página web”.

Xuan Lan. ESPECIAL/ROME EL SENER.

Xuan Lan

Página Web: xuanlanyoga.com

Facebook: Xuan Lan Yoga

Twitter: @xuanlanyoga

Instagram: Xuan Lan Yoga

YouTube: Xuan Lan Yoga

XM