Mauro González es un actor mexicano que ha participado en distintos proyectos de cine, series para plataformas de streaming y teatro, que participa en la comedia romántica Cuarentones, al lado de los protagonistas de la historia Erick Elías y Adal Ramones.

En entrevista para Gente Bien, Mauro platica sobre su personaje en esta película y un poco de su camino por la actuación.

Mauro González es Méndez en Cuarentones. ESPECIAL/ACTUM PHOTOS.

Acerca de tu participación en “Cuarentones”, ¿Quién es “Méndez”?

“Mi personaje de Méndez es originario de los alrededores de Cancún, es un chico honesto y carismático que trabaja en el hotel donde se realizará el concurso culinario al que asistirán César (Erick Elías) y Paolo (Adal Ramones). Es ahí cuando se conocerán y comenzará una divertida complicidad entre ellos”.

¿Cómo te preparaste para este papel?

“Principalmente me enfoqué a mi aspecto físico y conseguir una imagen esbelta para poder verme más joven, ya que estaba terminando otro proyecto cuando me dieron la noticia que sería parte de Cuarentones. Posteriormente, tuve que practicar el acento Yucateco, ya que fue una propuesta entre el productor Roberto Fiesco, el director Pietro Loprieno y yo. Para mí fue maravilloso abordar el personaje desde este último elemento porque me permitió permearme y llevarme un poquito más de ese lugar increíble que es Cancún, sus alrededores y su gente”.

¿Qué te llamó la atención de “Cuarentones” para participar en el proyecto?

“El poder contar una historia en donde se centra en la vulnerabilidad del sexo masculino y su fragilidad emocional. La propuesta narrativa de que el hombre también puede mostrar sus sentimientos a flor de piel. También que este proyecto me invitaba a salir de mi zona de confort, sumergiéndome de lleno a la comedia, ya que los últimos proyectos que había realizado vienen de un generó distinto. A esto le agrego que me permitía la posibilidad de reencontrarme con gente maravillosa a la que quiero y admiro mucho que son gente de la producción de “El juego de las llaves” donde nos conocimos”.

Mauro González. ESPECIAL/ACTUM PHOTOS.

¿Cuál fue el reto de interpretar a “Méndez”?

“Sin duda sostener el ritmo y timming de comedia que mis compañeros, Adal y Erick, aportaban y no caer en la caricatura de la situación. Y si tengo algo más que sumarle, sería la pérdida de peso en tres semanas. Una vez que llegué al peso, fue mantenerlo durante cinco semanas que duró el rodaje de la película, porque no puedo mentir, pero, el lugar en el que estuvimos hospedados nos tenían muy consentidos las 24 horas del día… y a eso sumémosle que la gastronomía de ese lugar es deliciosa. Era como ser príncipe y mendigo al mismo tiempo”.

¿Algo más que quieras agregar de tu personaje o de la película “Cuarentones”?

“Cuarentones fue un 'apachacho' a mi alma durante el rodaje, ya que en esa temporada del rodaje yo no me encontraba emocionalmente en mi mejor momento y vivir esa temporada de rodaje a través del ojo del personaje de Méndez me reafirmó que la risa cura el llanto. Durante el rodaje nos mantuvimos aislados en una burbuja de protección COVID para seguridad de todo el proyecto. Eso podría haber jugado en contra de mí y aislarme, pero fue todo lo contrario porque me permitió enfocarme y abrazar la bendición de estar rodeado de increíbles personas (talento y crew). Un dato sobre la película es que muchas de las escenas que se suceden en la historia sobre la Ciudad de México fue rodada en Cancún, sólo una escena se grabó en la Ciudad de México”.

¿Cuál es tu mayor sueño profesional?

“Poder vivir día con día haciendo lo que más gusta que es actuar”.

¿Hay algún personaje que anheles interpretar?

“Me gusta mucho el mundo de la fantasía y aunque suene muy trillado y desgastado, me encantaría un super héroe o un antihéroe”.

Mauro González. ESPECIAL/ACTUM PHOTOS.

¿Cómo descubriste tu vocación por la actuación?

“Fue por medio de un taller de actuación, mientras estudiaba la carrera de finanzas. Nunca me imaginé que me iba a apasionar tanto este arte al grado de dejar la carrera de finanzas en Puebla y mudarme a la Ciudad de México para comenzar mi formación y aventura por este camino”.

¿Qué es lo que más te gusta de tu carrera?

“Mi carrera tiene como base salir de la zona de confort tanto en lo profesional como en lo personal, y estar en una constante búsqueda de uno mismo y descubrir lo que te provoca y consigues al salir de esa zona. Es algo que como actor y ser humano me encanta; los retos”.

Después de “Cuarentones” ¿Qué planes tienes en puerta?

“Terminé de grabar dos películas posteriormente a Cuarentones, las cuales voy a estrenar este 2022 que son 1938 del director Sergio Olhovich y Mal de Ojo de Isaac Ezban. Antes de cerrar el año 2021 llegaron dos propuestas que me tienen muy emocionado: Una serie y una película en las que ya estoy trabajando”.

¿Algo más que quieras agregar?

“En este camino no se llega sólo y yo he tenido la fortuna de rodearme de gente increíble, prueba de ello es esta gran película que los invito a ver a partir de este 10 de marzo en cines. Y si quieren echar un ojo y conocernos más, los invito a que me sigan en Redes sociales: IG, FB y TW como @MauroGonzalezMX.

Gracias al equipo de Gente Bien Jalisco por compartir un 'cachito' de mi. Les mando un fuerte abrazo. No se olviden de seguirlos también”.

Mauro González. ESPECIAL/ACTUM PHOTOS.

Los favoritos de Mauro González

Platillo: “Tacos al pastor y de arrachera”.

Bebida: “Mezcal”.

Personaje: “Batman”.

Película: “Volver al futuro parte 1 y parte 2”.

Libro: “El poder del ahora de Echkar Tolle”.

Viaje: “A donde sea, pero con mis seres queridos”.

Canción: “Something Just Like This de Coldplay”.

Frase: “Cualquier decisión a favor de algo es en contra de otra cosa”.

App: “YouTube”.

Mauro González

Facebook: @MauroGonzalezMX

Twitter: @MauroGonzalezMX

Instagram: @MauroGonzalezMX

XM