¿Qué hay de nuevo… en el cine?

El gran viaje de tu vida

Margot Robbie y Colin Farrell son los protagonistas de una de las películas románticas más esperadas de la temporada. Sarah y David son dos extraños cuyos caminos se cruzan con la intervención del destino. Ambos inician un camino compartido que los llevará a cruzar distintas “puertas temporales”, visitando momentos cruciales de sus respectivas vidas.

La cinta fue escrita por el mismo autor de El Menú y El Régimen. En su momento, el guion fue muy codiciado dentro de Hollywood, provocando pujas millonarias para poderlo comprar.

Toma Nota

El gran viaje de tu vida es la nueva película del realizador coreano-estadounidense Kogonada, mejor conocido por cintas como After Yang o series como Pachinko.

Es para ti si…

Te encanta la idea de ver una película romántica con un toque original de fantasía.

Batman Azteca: Choque de imperios. ESPECIAL/CINÉPOLIS DISTRIBUCIÓN.

Batman Azteca: Choque de imperios

El legendario personaje creado por Bob Kane es nuevamente sujeto de reinterpretación. Batman Azteca narra la historia del héroe si éste hubiese nacido en los tiempos de la Conquista.

Cuando el padre del joven Yohualli Coatl es asesinado por invasores españoles, eso le deja una herida profunda. Los años pasan y el protagonista ahora forma parte de la corte del emperador Moctezuma II. Mientras los españoles avanzan, Coatl decide asumir la identidad de un singular héroe-muricélago.

Con las voces de Omar Chaparro como Yoka/Joker, Álvaro Morte como Dos Caras/Hernán Cortés y Horacio García Rojas en el rol estelar.

Toma Nota

La cinta fue producida por Warner Bros. Animation y la compañía mexicana Ánima, mejor conocida por las películas de Las leyendas.

Es para ti si…

Después de tanta controversia, sientes curiosidad sobre cómo retrata La Conquista esta ficción animada de superhéroes.

Animales Peligrosos

Una de las más aplaudidas películas de terror del año llega a salas de cine nacionales, refrendando algo que ya se ha comentado previamente: que el cine de género pasa por una racha estupenda.

En este creature feature original se conoce a un terrible psicópata que lleva a sus víctimas a su yate. Una vez en altamar, se las ofrece a un tiburón para que las devore. Una joven intentará escapar antes de que sea demasiado tarde en este relato que plantea una pregunta fulminante: ¿quién es el verdadero monstruo? ¿El hombre o el tiburón?

Toma Nota

Jai Courtney ofrece una de las mejores actuaciones de su carrera en este singular largometraje filmado con apenas dos millones de dólares y que pinta para convertirse en un sólido éxito del cine independiente.

Es para ti si…

Las palabras “asesino en serie”, “tiburón” y “supervivencia” suelen impulsarte a ir al cine.

El huésped del diablo

Película coreana de terror que ha recibido críticas contrastadas, pero que seguro será de interés para los incondicionales de todos los productos culturales que emergen de Corea del Sur.

Tras sufrir un exorcismo, la hija de un cardiólogo muere. Sin embargo, el médico está seguro de que su corazón aún late e intenta probar su teoría. Mientras corren los servicios fúnebres de tres días, el especialista y un cura intentarás descubrir la verdad tras el supuesto fallecimiento.

Toma Nota

La cinta ya se estrenó en países como Japón, Rusia, Vietnam y Canadá. ¿Qué recepción tendrá con el público mexicano?

Es para ti si…

Siempre ves cualquier cosa coreana, sin distinción de género o calidad.

Las chicas del balcón. ESPECIAL/MIRADA DISTRIBUCIÓN MÉXICO.

Las chicas del balcón

Película francesa que mezcla elementos de comedia corrosiva y terror cotidiano al contar la singular historia de tres amigas que hacen frente a una terrible ola de calor que azota la ciudad de Marsella y que ha elevado los termómetros hasta los 46° centígrados. Desde el balcón, se entretienen mirando al atractivo vecino de enfrente, sin imaginar que esa situación derivará en una situación trágica y aterradora.

Toma Nota

Esta excéntrica y retorcida comedia compitió por la Palma Queer del Festival de Cannes tras estrenarse dentro de la sección Séance de Minuit. Búscala en pantallas selectas de Cinemex.

Es para ti si…

También crees que no hay nada más aterrador que los días más calientes del verano.

La novicia rebelde. ESPECIAL/+QUE CINE.

La novicia rebelde: 60° Aniversario

Celebrando seis décadas de una de las más grandes piezas del cine de Hollywood y del género musical, regresa a salas de cine La novicia rebelde, el gran clásico protagonizado por Julie Andrews y Christopher Plummer.

María es una mujer austriaca que quiere convertirse en monja; sin embargo, su carácter entusiasta e indomable la ha convertido en un dolor de cabeza para la Madre Superiora. Es así como la protagonista es enviada a la casa de un oficial naval para convertirse en la institutriz de sus muchos hijos.

Hoy, es considerada como una de las cinco mejores películas musicales de todos los tiempos y entre las 100 mejores películas de Hollywood de la historia.

Toma Nota

En su momento, La novicia rebelde ganó el Oscar® a la Mejor Película.

Es para ti si…

Sabes que no debes perderte la oportunidad de ver uno de los más grandes clásicos del cine en la pantalla grande.

