Adriana Palomar es una estilista profesional, quien hace 15 años tomó una de las mejores decisiones de su vida, ser estilista. Estudió en Londres -The Oxford school of Beauty and Makeup-, trabajó en The Urban Retreat at Harrods, donde estuvo colaborando con Charlie Le Mindu, estilista de varias celebridades como Lady Gaga, entre otras, con quien aprendió mucho acerca de colorimetría.

Ha colaborado en varios programas de televisión, revistas, pasarelas, etcétera. Actualmente, tiene su salón de belleza de nombre “Adriana Palomar Beauty Bar & Social House” en Punto Sur. Junto con un gran equipo de ocho estilistas, a quienes capacitó con su misma técnica para lograr los mismos objetivos, un cabello increíble sin comprometer lo sano y saludable.



¿Qué retos has enfrentado como mujer para lograr el lugar que tienes en el ámbito que te desarrollas?

“En un principio me parecía sencillo, cuando solo dependía de mí, pero cuando el negocio empieza a crecer también crecen las dificultades; todos los procesos de gobierno, tanto legales y administrativos, así como defender mis derechos y cuidar mi negocio en diferentes aspectos. Me he encontrado con temas que me han hecho querer desistir en ocasiones, dificultades que evidentemente podemos pasar hombres y mujeres, sin embargo, he comprobado cómo todo es distinto si me presento a una junta o en cualquier trámite con mi esposo, papá o hermano, todo resulta más sencillo, inclusive, me he topado con mismas mujeres que es increíble que pareciera que quisieran meter zancadilla. Además de mi negocio, tengo una familia que implica responsabilidades como ser madre y esposa, que requieren de amor, tiempo, esfuerzo y paciencia”.



¿Cuál ha sido tu mayor logro como mujer?

“Conseguir un balance entre formar una familia, ser madre, esposa y tener un negocio; ambos con éxito. Para conseguir esto, tuve que tomar decisiones que me daban miedo, luchar contra la ideología y bombardeo de mensajes de que no se puede ser buena madre y llevar un negocio al mismo tiempo, sin que alguno de los dos esté desatendido. Y efectivamente, no es sencillo, requiere de mucho trabajo, esfuerzo y sacrificios, pero se puede y es muy satisfactorio”.



¿Cómo compaginas tu vida profesional con tu vida personal?

“Administrando mis tiempos, siendo práctica, priorizando cosas, delegando tareas y pidiendo ayuda”.



¿Qué es lo que más te gusta de ser mujer?

“Poder crear vida, tengo tres hijas y son mi mayor felicidad, ilusión y proyecto de vida”.



¿Qué consejo le darías a las mujeres de hoy para lograr sus metas?

“Prepárense muy bien, este consejo me lo dio mi mamá: “no me importa a qué te dediques, pero prepárate para ser la mejor”.



¿Qué consideras que hace falta para que haya equidad entre hombres y mujeres en nuestra sociedad actual?

“Mayor comprensión de ambas partes, somos un equipo, nos complementamos y debemos apoyarnos por igual en todos los sentidos”.



¿Cómo te defines?

“Creo que una de mis características más importantes es que soy una persona muy práctica en todos los sentidos y poco aprensiva, aspectos que me han ayudado a poder tener mi negocio sin descuidar a mi familia, doy lo mejor de mi en todo lo que puedo, y por último, soy una persona que disfruta mucho más dar que recibir y siempre estaré para quien me necesite”.



¿Cómo conmemoras el Día de la Mujer en México?

“Apoyando, reconociendo, empoderando y demostrando mi admiración a otras mujeres”.

Adriana Palomar es una estilista profesional, quien hace 15 años tomó una de las mejores decisiones de su vida, ser estilista. GENTE BIEN JALISCO/ MARÍA GUILLERMINA FERNÁNDEZ @STAMATTI_FOTO



Adriana Palomar

Mayor Reto: “Criar a tres niñas, que aporten algo a este mundo para que sea menos cruel y con más corazón; a nivel personal reconozco que también ha sido un reto seguir cuidando y dedicándo tiempo a mi persona”.

Mayor Pasión: “Tengo muchas; mi esposo, mis tres hijas y mi salón”.

Facebook: Adriana Palomar Hair & Makeup

Instagram: @adriana.palomar

Teléfono: 33 45 93 67 52

MR