Todo cambió en 2020 cuando Jimena con J comenzó a hacer contenido en Tik Tok, muchas personas encontraron sus videos y formaron una comunidad de amigues interesados en la foto, videos, redes, skincare y moda.

En el último año de la carrera de Ciencias y Técnicas de la Comunicación, Jimena Villaseñor Velasco entró a trabajar a una agencia publicidad y a la par, inició con trabajos de freelance como fotógrafa de producto compartiendo sus aprendizajes en Instagram.

Fue también en 2020 cuando renunció a su trabajo de agencia para dedicarse 50% a crear fotografía de producto para marcas locales, nacionales y hasta internacionales. Y la otra mitad de su tiempo para crear contenido en su proyecto personal @SoyJimenaConJota.

Jimena Vilaseñor.

¿Qué retos has enfrentado como mujer en el ámbito que te desarrollas?

“He tenido el privilegio de que en mi camino laboral casi no he sentido una desigualdad por mi género, sin embargo, sé que esa no es la realidad de la mayoría de las mujeres en México”.

¿Cuál ha sido tu mayor logro como mujer en todos los aspectos?

“Cuestionar y reformular creencias limitantes que me quitaban poder como mujer, pero por suerte existen también muchísimas creencias empoderantes que nos ayudan a conectar con nuestro ser”.

Jimena Vilaseñor.

¿Cómo compaginas tu vida profesional con tu vida personal?

“En mi trabajo como creadora de contenido la línea es muy delgada y mucho de lo que comparto en redes es parte de mi vida personal, sin embargo, he aprendido que es saludable separarlo de alguna manera, tanto en el contenido que comparto como en el tiempo de calidad que paso con las personas más importantes en mi vida”.

¿Qué consejo les darías a las mujeres de hoy para lograr sus metas?

“¡Creer siempre en ellas mismas! Que trabajen en ellas, en su amor propio, sus capacidades y que aprendan a escuchar su propia voz”.

¿Cómo conmemoras el Día de la Mujer en México?

“Este día existe para conmemorar la lucha de todas las mujeres que han trazado el camino para nosotras, para mí es un día donde nos toca visibilizar la violencia que sigue existiendo con el objetivo de erradicarla y de poder acercarnos más a la igualdad de género”.

Jimena Vilaseñor.

Virtud: Perseverancia.

Reto: Darme prioridad a mí misma.

Pasión: Disfrutar mi vida.

Instagram / Tiktok / YouTube

@Soyjimenaconjota

