Considerada por Forbes como una de las 100 mujeres más poderosas de México y en Business Vogue, Adriana Gallardo estuvo en la Feria Internacional del Libro en Guadalajara 2024 para presentar su libro, un sueño más que ha logrado esta empresaria latina y madre que cumple todo lo que se propone.

Actualmente Adriana Gallardo es parte de los inversionistas destacados del programa Shark Tank México en su 8a. Temporada, es una exitosa empresaria, propietaria del emporio Adriana´s Insurance, agencia líder en seguros de auto de California por más de 30 años. Al frente de AGNC Media Group una agencia de marketing y fundadora de Chingona Circle. Es fuente de inspiración como conferencista internacional, business coach, productora, madre de tres hijos y ahora como autora del libro Cómo ser una mujer chingona ¡Y no morirse de miedo!

Sobre el libro nos dice: “El título hace honor a la mujer que yo soy: Chingona. Chingona es una mujer que reconoce su valor, que se supera a sí misma, que se hace responsable de sus palabras, no se victimiza y tiene la habilidad para resolver problemas. Por eso si tú tienes todas esas características, eres una mujer chingona”.

¿Qué proceso de la vida te llevó al lugar donde te encuentras hoy?

“Han habido diferentes procesos, como madre, mujer, esposa, profesional, empresaria, hija, la verdad he tenido muchas vivencias de todas se aprende y de eso hablo en el libro y en todas se ha enfrentado el miedo en diferentes niveles y formas, se hace presente porque tenemos una historia de cosas que nos han pasado, que creemos o que nos han contado. Realmente uno no sabe lo que es capaz de hacer o lograr hasta que no se avienta. El miedo es una energía que bien puedes dejar que se apodere de ti o usarla como esta energía que te impulsa y es la parte que yo enseño, está bien tener miedo. Puedes poner el miedo a trabajar para ti cuando lo sabes identificar, cuando lo aceptas en tu mente y cuerpo porque se manifiesta y si no sabemos, hay una línea muy fina entre si reconozco que tengo miedo o me voy a volver agresiva, cerrar o victimizar”.

A veces el miedo puede paralizarnos, ¿tú qué le dirías a las mujeres que están en esa etapa?

“Yo primero les digo que si no te gusta dónde estás te muevas, porque no eres árbol. Y si no te gusta donde estás hay opciones amándote, aceptándote y perdonándote. Porque hemos cometido errores, porque no nos hemos defendido o porque no somos la mujer que quisiéramos ver en el espejo. La verdad es que hoy en día tenemos lo que consentimos, lo que hemos tolerado, la casa donde vivimos, los amigos que tenemos, el sueldo que percibimos, entonces, ¿qué parte tienes que cambiar de ti misma? O qué creencias tienes que soltar. Siempre debemos cuestionar las cosas”.

Las mujeres nos rodeamos de mujeres chingonas, ¿quiénes son las tuyas?

“Primero mi madre, mis hermanas, mi hija y todas las chingonas de mi equipo. Todas las mujeres somos chingonas, pero algunas todavía no se lo creen. Sí eres. Naciste con una luz propia pero algo te pasó, algo te hicieron sentir que decidiste apagar esa luz. La pregunta es cuándo porque hoy está Adriana Gallardo aquí para decirte que esa luz la tienes que prender, brillar intensamente”.

¿Cómo fue poner todo esto en letras?

“Muy bonito, lo que pasa es que todo lo que hay aquí son cosas que yo personalmente pasé y viví. Hay sentimientos encontrados, hay partes en las que me acuerdo de mi madre que fue la que me impulsó, la visionaria y ya no está conmigo, entonces sentarme a escribir fue acordarme de ella. En el libro estoy yo contándote la historia y se removió mucho pero muy padre porque de esta manera la honro, quiero convertirme en esa amiga, coach, madre que no tuvieron o la persona que necesitamos que nos dé un empujoncito para llegar así a más mujeres”.

¿Por dónde va a andar este libro?

“Por todos lados, ahorita ya lo llevé a muchos lugares a Perú, Colombia, a todo México, EEUU, en la Feria del Libro de Guadalajara, también lo tengo en audiolibro”.

¿Las mujeres que se acercan a ti, qué te dicen?

“Me dicen Adriana yo quiero ser como tú, y yo les digo ya eres chinghona, tú quieres ser como tú, pero la mejor versión. Les recomiendo hacer algo que les dé miedo para que vean que no era tan malo como pensabas. Salir de su zona de confort, atreverse a hacer algo que les incomode”.

+ de Adriana

Bebida: Agua.

Color: Blanco.

Un día perfecto para Adriana: Hoy, porque amo lo que hago.

Frase: No sabes lo que chingona que eres, hasta que ser chingona es tu única opción.

Miedo: No tener suficiente tiempo para empoderar a más mujeres.

Hobbie: Escribir y estudiar.

Ciudad: CDMX.

Familia: Mis hijos, mi esposo, mi papá, mis hermanos, unión, amor, tranquilidad, apoyo.

Tres cosas por las que estás agradecida: La fe en Dios, mi salud y por mi equipo de trabajo”.

Cómo ser una mujer chingona ¡Y no morirse de miedo! Se presentó en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara 2024, el 3 de diciembre en el Salón 9 de Expo Guadalajara, donde la autora estuvo acompañada por Alejandro Litchi, su compañero en el programa Shark Tank. La empresaria compartió su inspiradora historia de vida, mientras Litchi resaltó su trayectoria y virtudes que la han llevado a conquistar sus metas. La autora invitó a las mujeres a reflexionar sobre su situación actual y dar el primer paso para alcanzar la vida que sueñan.