Muchos usuarios en redes sociales tuvieron la duda sobre un presunto cambio de horario en México este domingo 6 de abril, pero ¿Qué pasó? ¿En realidad hubo algún cambio en nuestro país? Aquí te contamos.

No, en el horario en México no cambio. La confusión surgió a partir de que algunos usuarios observaron que su teléfono celular cambio la hora de forma automática, pero según señalaron diversos medios, esto se debió a que esos aparatos cuentan con calendarios antiguos que no registraron que ahora en el país el horario de verano ya no existe para gran parte del territorio.

El último horario de verano en México se celebró en 2022, es decir, desde 2023 no existe un cambio de horario en el país, a excepción de ciertos municipios fronterizos, debido a la necesidad comercial de empatar con la hora de Estados Unidos, como sucedió este 2025.

De hecho, estos municipios que sí cambiaron su horario lo hicieron el pasado 9 de marzo y son los siguientes:

Baja California:

Tijuana

Rosarito

Tecate

Ensenada

Mexicali

Chihuahua:

Coyame del Sotol

Manuel Benavides

Janos

Ascensión

Ciudad Juárez

Praxedis G.

Guerrero

Guadalupe

Coahuila:

Acuña

Allende

Guerrero

Hidalgo

Jiménez

Morelos

Nava

Ocampo

Piedras Negras

Villa Unión

Zaragoza

Nuevo León:

Anáhuac

Tamaulipas:

Nuevo Laredo

Guerrero

Mier

Miguel Alemán

Camargo

Gustavo Díaz Ordaz

Reynosa

Río Bravo

Valle Hermoso

Matamoros

