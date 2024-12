Este fin de semana llega a Guadalajara por segunda ocasión, la obra de teatro Un cuento de Navidad, el musical protagonizada por Adal Ramones. Y en entrevista para Gente Bien, el actor, conductor y productor platica sobre esta puesta en escena.

Sobre su participación en esta obra de teatro musical explica que regresa al Teatro Galerías "el 7 de diciembre con dos funciones, con 40 artistas en escena, es toda la orquesta tocando en vivo más todo el ensamble de actores, toda la producción idéntica a la Ciudad de México, es un gran musical, la gente que fue testigo el año pasado podrá recomendarla, es un regalo al alma, aparte de que es espectacular y te entretiene al filo de la butaca la historia de Scrooge”.

Un cuento de Navidad, el musical. ESPECIAL/TEATRO GALERÍAS.

Acerca de la historia platica a detalle que “te llega al corazón porque es una historia de este hombre egoísta, avaro, que odia la Navidad, y cuando se le presentan los fantasmas del pasado -del presente y del futuro-, te das cuenta ¿por qué?, ¿qué le ha pasado?, es una lección de empatía increíble porque todo mundo ve Ebenezer Scrooge como un tipo malo que no ayuda a los pobres, a los necesitados, que trata mal a sus empleados, y dices ‘algo ocurrió en su vida’, y los fantasmas -empezando por el del pasado- le muestra al público y a Scrooge lo que lo hizo ser así, todos cargamos con heridas, con problemas no resueltos, y es lo que le pasó a él, se muere su madre siendo él un niño, su hermana siendo joven, al papá lo meten a la cárcel, que en la vida real al papá de Charles Dickens lo meten a la cárcel por falsificar cheques, pero en el cuento él utiliza esa anécdota y por deudas lo meten a la cárcel, entonces tiene ese detalle biográfico del escritor Charles Dickens”.

Adal Ramones. ESPECIAL/AGENCIA EL UNIVERSAL.

Continua mencionando la cruel vida del protagonista “y pierde el amor de su vida ¿por qué pierde a esa mujer? Y no se casa con ella, porque él se fijó más en el dinero, lo que ocurre en esta época, que la gente está más clavada en los bienes materiales, en ser famosa, en tener dinero, en tener cosas y se olvida del verdadero amor, de la verdadera amistad, y es una lección de comprender a las personas que tienen heridas todavía no sanadas, y luego viene el fantasma del presente y le muestra a Scrooge cómo se porta con todos, como que nos vemos espejeados, todo mundo hemos hecho cosas que ha hecho Scrooge, y luego el fantasma de las Navidades futuras le muestra lo que será su vida entonces es increíble cómo él despierta de este viaje al pasado, al presente y al futuro, y todo ocurrió la noche de Navidad y no se la ha perdido, entonces él tiene la posibilidad de cambiar, y siendo una persona de casi 80 años cambia, y eso nos demuestra que no importa que tan chico, tan grande seas, la vida te da la oportunidad, mientras estés vivo de cambiar y ser mejor persona”.

Un cuento de Navidad, el musical. ESPECIAL/TEATRO GALERÍAS.

La obra para toda la familia que brinda un gran mensaje consta de dos actos y un pequeño intermedio, se sugiere para un público a partir de los siete, ocho años de edad en adelante.

Adal Ramones enfatiza que “es una gran producción” y hace una “invitación para todo el público a está mágica historia de la pluma de Charles Dickens, adaptada a musical, nada menos y nada más que por alguien tan ingenioso en la música como Alan Menken, creador de la música de La Bella y la Bestia o de La Sirenita, por nombrar un par, él es el que crea la música de Un cuento de Navidad, el musical, el libreto es increíble y está condensado el cuento original y adaptado en esta obra”.

Adal Ramones. EL INFORMADOR • A. NAVARRO

¿Qué fue lo que te gustó del proyecto para hacer este papel?

“Yo conocí el Cuento de Navidad desde niño, lo leí y cuando tenía como 14 años mis primos los Ramones y yo hicimos la representación de Cuento de Navidad a los tíos en una fiesta de Navidad en Monterrey, y desde ahí me enamoré del personaje, dije ‘algún día, algún día lo haré’, pasa el tiempo y sé que existe la obra de teatro, dije ‘algún día’, pasa más tiempo y me habla el TEC de Monterrey, campus Monterrey, y me invitan a una gran producción y que yo haga Scrooge y era una producción muy bonita, y muy grande, el TEC de Monterrey hace las cosas en grande, y me enamoré de la producción y dije ‘agarremos los derechos profesionales’ porque en aquel entonces eran los derechos universitarios, entonces compramos los derechos profesionales y el asunto fue que la montamos el año pasado porque compramos los derechos desde 2020, pero nos cayó la pandemia, y entonces Diego Cantú, La Gran Audiencia y yo, juntamos a otros amantes del teatro productores en México y la hicimos todavía más grande. Son las únicas ciudades que repiten en este 2024, son las mismas que el año pasado: Puebla, Guadalajara (boletos en taquila y en boletia) y Monterrey, mi tierra, 17 y 18 de diciembre, pero la temporada de Ciudad de México abarca del 13 al 29 de diciembre en el Teatro Silvia Pinal, consulten la cartelera en Ticketmaster”.

Un cuento de Navidad, el musical. ESPECIAL/TEATRO GALERÍAS.

Después de Un cuento de Navidad, el musical ¿Cuáles son tus siguientes proyectos?

“Descanso 30, 31 de diciembre, 1 y 2 de enero, son mis únicos días de descanso porque al mismo tiempo estaré en Un cuento de Navidad, el musical actuando, y durante el día estaré ensayando ya Spamalot, esta gran comedia musical del grupo de comedia Monty Python, que se estrenó hace 13 años con Los Mascabrothers, estrenamos el 13 de febrero con Susana Zabaleta, Adrián Uribe, Omar Chaparro, Ricardo Fastlichd, Ricardo Margalet, Faisy y yo en el Centro Cultural Teatro Uno, una producción de Alejandro Gou que es una espectacular obra musical”.

¿Algo más que quieras agregar?

“Me da mucho gusto regresar a Guadalajara, Guadalajara ha sido de mis lugares favoritos para subirme a escena, de verdad, es una ciudad super cultural, donde hay conciertos, hay eventos de las artes plásticas y teatro, y a mí me encanta pisar Guadalajara y subirme a un teatro, en esta ocasión con Un cuento de Navidad, que es una obra que no se pueden perder porque es un regalo para la familia y un regalo al alma”.

Un cuento de Navidad, el musical

Teatro Galerías

7 de diciembre, 17:00 y 19:30 hrs.

$600, $850, $1,000 y $1,300.

XM