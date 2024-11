Este fin de semana la película mexicana Straight ya se encuentra en las salas de cine nacionales. El drama protagonizado por Alejandro Speitzer, Franco Masini y Bárbara López se estrena este 21 de noviembre bajo el sello de Cinépolis Distribución.

Y en entrevista para Gente Bien los actores platican sobre sus personajes y su participación en este filme, dirigido por Marcelo Tobar.

Alejandro Speitzer

Es un actor mexicano reconocido por su participación en televisión, series, cine y teatro, quien da vida a “Ro, un tipo llegando a los 30, que se está haciendo unos cuantos cuestionamientos a partir de que conoce a Cris, él tiene una relación con Elia de seis años, es un tipo muy estructurado, financiero, que casi todo lo ve matemáticamente y se va a enfrentar a lo que quiere, a lo que ama, a lo que desea”. El mayor desafío de este personaje fue “hacer un personaje en conflicto constante, sin que sea pesado y que también sea digerible. Es una historia que viene del teatro, yo tuve la oportunidad de hacer la obra con el personaje que hizo Franco y había que desprenderme de eso, también eso fue un reto, y hay que decirlo, rodar una película así con planos, secuencias, tan largos, donde hubiera tanto texto, donde somos nosotros el soporte de la película y nada más, sin duda fue un reto”.

Lo que más le agradó de este proyecto fue “sin duda el equipo que se formó, me siento muy agradecido de haber compartido con Franco, con Barbi, y por supuesto, con Marcelo Tobar que fue nuestro director, quien nos dejó jugar, explorar y encontrar N cantidad de posibilidades”.

Después de Straight se puede ver al histrión en otra película, al respecto comenta que “estreno justo un día después de Straight, increíblemente, una película que se llama Pimpinero en Prime Video en Amazon, una historia que dirige Andi Baez, que habla sobre el tráfico de gasolina entre Venezuela y Colombia, un personaje sumamente diferente, una historia que habla sobre las fronteras, sobre los límites, estoy muy contento, así que eso es lo que viene, así que en el mismo mes estaré estrenando estas dos películas”. Y agrega un corto mensaje para los lectores, “que vayan y apoyen el cine mexicano también”.

Franco Masini

Es un actor y cantante argentino que protagoniza por primera vez una película mexicana. Al respecto comenta que “es una oportunidad muy grande, es un orgullo poder hacer cine en México con dos grandes actores como son Alex y Barbi, que tienen muchísimo recorrido, trayectoria. Así que para mí viniendo del otro lado, desde el Sur, desde Argentina es lindo llegar a todas las pantallas y a toda la gente, el público mexicano es un público muy fiel para tener, para poder mostrar mi trabajo. Creo que en conjunto y en equipo supimos aprovechar para hacer de esta película algo que va a quedar para siempre”.

Y Franco Masini describe a Cristian como alguien que “tiene un deseo claro, emocionalmente no está tan trabajado, pero me parece que es muy genuino con lo que va sintiendo, y eso es muy lindo, esa simpleza que tiene para la vida y para con él, para con Ro”. El mayor reto de interpretar a Cristian fue “mantener la frescura que tiene el personaje y esa inocencia, porque uno con la edad va perdiendo esa inocencia y va teniendo madurez emocional, donde uno tiene que dejar de lado al Franco y ponerse en el lugar Cris y lo que está atravesando. Es un chico más joven a la edad que yo tengo, por ende poder construir esa parte inocente y fresca es un lindo desafío sumado todo el conflicto de la película”.

Lo que más le gustó de interpretar este largometraje fue “el equipo que se formó, trabajar con Alex, con Barbi, con Marcelo, con toda la producción, lo disfruté mucho. Con un guion muy lindo, que éramos nosotros tres, teníamos que adaptarnos los tres, estar en sintonía y listos para poder hacer esta película. Se hizo muy familiar con vínculos profundos y humanamente estábamos todos en la misma sintonía y eso no siempre pasa, creo que acá era ir a hacer tu trabajo y realmente disfrutarlo y compartirlo, estar contento, hacer chistes, volver y ver la toma, todo fue increíble”.

Entre sus siguientes proyectos después de Straight se encuentra el estreno de otra película llamada El Retorno, “con una producción argentina-española, así que contento con eso, y ahora actualmente estoy rodando otra cosa de la que no puedo hablar mucho, va para una plataforma grande que en algún momento van a poder ver”.

Y hace una invitación a los lectores, Straight “se estrena el 21 de noviembre en todas las salas, contento de que la gente pueda ver esta historia en el cine, muy agradecido también, y yo creo que los va a atravesar, los va a hacer reflexionar, van a poder tener conversación acerca de la película, van a reírse, a sufrir, se van a sentir identificados con los personajes. Son tres personajes, no hay más nada, pero son muy potentes cada uno y atraviesan un arco muy interesante”. Agrega que “si habría que decir un público ideal sería todo el público. Justamente la idea es que todas las generaciones se pongan a conversar lo que pasa en la pelí”.

Bárbara López

Es una actriz mexicana, quien se dio a conocer en la televisión. Bárbara personifica a Elia en "Straight", y la describe como “una chava muy noble, amorosa, receptiva hacia las demás personas, creo que le gusta ver a las personas como son, es una chava curiosa y muy inteligente. En su vida profesional es muy apasionada, en su vida personal le cuesta trabajo abrir los ojos y ver la realidad, y aceptar que sus planes no están saliendo como ella quisiera”. El gran reto de este personaje para fue que “en lo personal creo que yo no había descubierto esta parte de mí que podía ser como jugar un poco con la ligereza y la buena onda, con la alegría, generalmente me enfoco en personajes un poco más dramáticos, y fue otra manera de abordar el drama de una manera linda y ligera, yo me llevó eso”.

Lo que más le agradó de trabajar en este largometraje también fue “haber conocido a este equipazo que quiero muchísimo y tener la oportunidad de explorar todas las escenas, en la forma que las exploramos”.

Comenta que la película está dirigido “quizá para menores de 15 no. Se habla del sexo como es, habla de lo que es, de sexo, que es un elemento muy importante y que bueno que llega una edad para hablar de eso”.

Entre sus siguientes planes están “una película que hice más o menos hace dos años, creo que se llama "Todavía Conmigo", que es una historia muy linda y conmovedora, la vamos a estar estrenando próximamente en algunos lugares y luego por streaming. También viene la segunda temporada de la serie Isla Brava y una serie que me emociona mucho se llama Casa Meraki por ViX el año que viene, tampoco tengo fechas exactas, pero son proyectos que me emocionan y me gustan mucho”.

Straight

Ro tiene 35 años, trabaja en el medio financiero y desde hace varios años tiene el noviazgo perfecto con Elia, quien es inteligente, cariñosa y comprensiva. A pesar de eso, Ro conoce a Cristian por medio de una aplicación de ligue y desde la primera cita conectan de inmediato. Después de varios encuentros, la relación con Cristian se vuelve más seria por lo que Ro se verá obligado a elegir entre su novia o su novio, sea cual sea la decisión que tome, alguien saldrá lastimado.

