Columna: Y te das cuenta...

Estar parado en un lugar por tanto tiempo te lleva a pensar que estás, quizá, donde tienes que estar, no por la convicción sino por la costumbre. Entonces te empiezas a mover y es cuando te das cuenta que ese lugar tal vez “cómodo” ya no es para ti, que es necesario salir de esa zona de confort para crecer, que hay gente a tu alrededor que ya no te invita a crecer. Como la mirabas antes, ya no lo haces ahora y peor aún, no te sirve.

Si en un momento viste que el lugar era mágico y te gustaba, pasa el tiempo, cambias y por más cómoda que estés, quizá es el momento de actuar. Moverse es sano y los cambios los son, por más difíciles que sean. Muchas veces nos resistimos pero es absolutamente necesario.

El cambio para mí está llegando de una manera arrasadora. Ya me siento diferente, busco otras cosas y quiero más. Deseo aprender más y valoro el tiempo, mucho, como para perderlo. Sin buscarlo, algo me fue llevando a conocer mi ser, tal vez eso sea madurar o que no me divierte lo de antes y ahora estoy en un camino hacia escucharme, ser más selectiva, a decir que no cuando quiero decir que no, a alejarme de la gente que no me gusta y seguir buscando aquello que tanto anhelo.

Los cambios, por más difíciles que sean, también nos permiten reflexionar / Photo by Brigitte Tohm on Unsplash

Hace poco escuché algo que me dejó pensando mucho… me dijeron que a los 40 años, es cuando una persona descubre su misión oculta, a la que vino a este mundo, que tiene que ver con esa razón por la que estamos aquí, una función que seguramente le podría hacer un bien a la humanidad. Es curioso porque yo tengo 40 y se me vinieron muchas cosas a la cabeza, entonces comprendí todos aquellos cambios que se han venido manifestando. Creo que a todos nos llega el momento de darnos cuenta.

Pero cambio es una palabra que que se convirtió en el común denominador de la vida de muchos y ni siquiera fue pregunta, cambios de trabajo, de estilo de vida, incluso hasta de divertirnos, de estar en nuestra casa o cancelar planes. La pandemia, los tiempos de estar en casa, el home office, en muchos casos la ansiedad, la preocupación o hasta la pérdida de familiares, amigos o de dejar de ver a quienes tanto queremos. El cambio también nos dice cuánta fortaleza tenemos y a veces es mucho mayor de la que pensábamos porque las circunstancias nos rebasaron. A veces la única opción es ser fuerte y no queda más que enfrentar lo que viene.

Darnos cuenta de la posición en la que estamos tambien nos permite tomar las decisiones correctas, algunos ponen primero su cabeza y otros ponemos el corazón... creo que siempre tomo la segunda, pero al madurar ves qué te conviene más para una sola cosa: Tener paz en tu vida.

Sigue leyendo…

Si te interesó esta noticia y quieres saber más, entonces descarga y descubre INFORMAPlus, la aplicación digital de EL INFORMADOR, en donde tenemos contenidos exclusivos, seleccionados por nuestros editores, para darles una experiencia más completa a los lectores.

Descarga la aplicación y pruébala GRATIS por treinta días.

Para iOS: https://apple.co/35jaVgb

Para Android: https://bit.ly/3gwVSEV

Si eres suscriptor de EL INFORMADOR tu acceso está incluido, solicítalo al 33 3678-7777

AA