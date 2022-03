Esta semana hay distintos eventos en la agenda de entretenimiento de la ciudad, pero obviamente la preferencia se la lleva este fin de semana el Festival GDLuz, el cual puedes disfrutar estos últimos dos días en el Centro Histórico. Consulta la selección realizada por Buena Vida Life & Style y conoce los eventos que se realizarán a lo largo de la semana.

Festival GDLuz. EL INFORMADOR • A. CAMACHO.

GDLuz 2022

Estos días se realiza la quinta edición del Festival GDLuz en el Centro Histórico de la ciudad, con el que se celebra el 480 Aniversario de la fundación de Guadalajara. Disfruta de un recorrido de dos kilómetros de instalaciones artísticas, llenas de luz, que va del Mercado Corona al Museo Cabañas, así como de espectáculos de video mapping, multimedia y música, algunos en honor a Vicente Fernández. Asiste en familia y diviértete con este festival. Más información en gdluz.mx.

Centro Histórico de Guadalajara

Hasta el 5 de marzo.

19:30 a 23:00 hrs.

Entrada gratuita.

Mago de Oz se presentará mañana en Guadalajara. EL INFORMADOR • ARCHIVO.

Mago de Oz

Con más de 30 años de trayectoria, esta agrupación se ha consolidado como una de las más representativas del folk metal en español, la cual ofrecerá un concierto en la Perla Tapatía en el marco de su gira Apocalipsis. En éste interpretará los temas de su álbum de estudio Ira Dei, un disco conceptual lanzado en formato doble, así como las canciones emblemáticas de la banda.

Auditorio Telmex.

5 de marzo, 21:00 hrs.

De $350 a $1,250.

José Luis Perales. EL INFORMADOR • ARCHIVO.

José Luis Perales

En el marco de su gira titulada Baladas para una despedida, el cantante español ofrecerá un concierto con el que se despide de los escenarios, en el que interpretará los temas de su disco Mirándote a los ojos, sus éxitos de siempre, canciones escritas para otros artistas y nuevos temas. El cantautor dejará los escenarios, pero continuará con sus trabajos de composición y grabaciones.

Auditorio Telmex.

8 de marzo, 21:00 hrs.

De $350 a $1,700. $2,100 VIP.

Mike Salazar inicia su gira en Guadalajara con un nuevo show. ESPECIAL.

Mike Salazar

Conocido como “El caballero de la comedia”, el artista regiomontano arrancará su gira por el país titulada Po’s aquí andamos en el escenario tapatío, con un espectáculo de más de dos horas de duración, que hará referencia a todas esas situaciones relacionadas con la pandemia. En éste los asistentes se divertirán con un show de stand up nuevo, en el que tendrán interacción con el protagonista, logrando un espectáculo único. Como invitados especiales estarán Daniel Beltrán y Roberto Salazar.

Teatro Galerías.

5 de marzo, 21:00 hrs.

$400, $550 y $700.

Disfruta de 3 clásicos del rock en el Teatro Diana. EL INFORMADOR • ARCHIVO.

3 clásicos del rock

Para los más grandes de casa, también ya comienzan los eventos de entretenimiento así como para aquellos que les gusta la música de hace algunos ayeres. Se trata de una velada especial de atmósfera de rock de antaño, en la que se brindará un espectáculo musical en el que se hace un tributo a las grandes bandas como son The Doors a través de Mojo Risin, The Beatles con la interpretación de The Rockets y Creedence con la participación de Midnight Special.

Teatro Diana.

6 de marzo, 20:00 hrs.

De $300 a $600.

XM