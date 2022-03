El comediante Mike Salazar, considerado “El caballero de la comedia”, se presentará en la Perla Tapatía el próximo sábado 5 de marzo en el Teatro Galerías. Se trata del arranque de su gira titulada Po’s aquí andamos, que comienza visitando Guadalajara, donde estrenará este nuevo espectáculo de stand up.

Al respecto, el comediante expresa del recinto tapatío que “ha sido emblemático, porque ésta sería la segunda gira que estrenamos en el Teatro Galerías y entonces nos ha ido muy bien en todas las ciudades después de estrenarla en Guadalajara, es un público muy fiel, entregado, exigente también, entonces por eso mismo la estrenamos en Guadalajara”.

Mike Salazar "El caballero de la comedia". ESPECIAL.

¿De qué trata tu espectáculo Po’s aquí andamos?

“El nombre de la gira, le pusimos así, Pos’ aquí andamos, porque es una frase que hemos utilizado antes de la pandemia, pero ahora con la pandemia lo usamos al triple, quiere englobar muchas situaciones, es como cuando te dicen ‘¿y cómo te ha ido en el trabajo? Po’s aquí andamos’, ‘¿y cómo te ha ido con la pareja, en el amor? Po’s aquí andamos’, que te dio COVID ‘¿cómo te fue?’, entonces se refiere a todas estas situaciones que nos hizo ver la pandemia, de cómo veíamos ciertas cosas antes de que nos pasara este rollo del COVID, y ahora cómo lo vivimos, cómo nos estamos ‘acoplando’ a vivir con esta nueva normalidad, entonces, sin llegar a la ofensa o algo quizá que se escuche muy fuerte o grotesco, vamos a hablar de eso, de cómo nos ha tratado y de todo lo bueno que le podemos ver a la pandemia”.

¿En qué ciudad empiezas con tu gira y si ésta es después de la pandemia?

¿Cómo es la producción de este show?

“Es sencilla la producción, yo creo que lo más importante es lo qué digo y cómo lo digo. Sí vamos a tener pantallas, vamos a tener una producción bonita, pero sencilla, en algunas ocasiones hemos metido música en vivo, en esta ocasión no, va a haber una bonita escenografía, pero lo más atractivo va a ser escuchar y ver el show de tu servidor”.

Respecto al contenido ¿es nuevo y cuánto dura el espectáculo?

“El show mío, mi stand up dura una hora y media, y traigo a dos compañeros, dos comediantes. Daniel Beltrán que es un standupero de Culiacán que es parte de mi agencia, lo representamos nosotros mismos, y Roberto Salazar, que es mi hermano, en total son dos horas y media de comedia. Y respecto a que si todo es nuevo, yo creo que el 80% es nuevo y el 20% es lo que la gente pide, de lo que vio en redes sociales y quiere verlo presencialmente. Es el contenido clásico, con el que me conocieron o que lo han visto unicamente a través de una pantalla y no lo han visto en vivo, entonces no puedo dejar de complacer al público con ese tipo de peticiones, ahora que si no piden nada, el show sería completamente nuevo”.

¿Qué otras ciudades visitarás después de Guadalajara?

“Ciudad de México el 12 de marzo, Ajijic y Magdalena, en Jalisco; Torreón, Coahuila; Durango, entonces traigo gracias a Dios bastante trabajo, y posteriormente, nos vamos a Estados Unidos a finales de marzo”.

¿Algo más que quieras agregar de tu presentación en la ciudad?

“Simplemente que es un show que no se pueden perder, no pierde la esencia y el estilo de su servidor, Mike Salazar, arriba del escenario, mucha energía, versatilidad porque me pueden ver contando chistes, bailar, cantar, parodiar, yo creo que eso es lo que me ha caracterizado. Es un show que les garantiza muchísimas carcajadas y que no se queden fuera, que sigan apoyando mi carrera y que vayan a divertirse, que en estos tiempos se necesita mucho”.

¿Cuándo decides dedicarte a la comedia?

“Tenía 18 años, ahorita tengo 32 años, tengo 14 años dedicándome a esto y la verdad ha sido una carrera muy bonita, empezaba haciendo shows particulares, de cumpleaños, posteriormente, pido oportunidad en el Unicornio Azul, que es un bar de comedia conocido a nivel nacional e internacional. Y de ahí, pega el video de la zumba, que ha sido de muchas puertas que me ha abierto, de este video que grabamos hace apróximadamente ocho años. Precisamente hay gente que me sigue conociendo por esa rutina, y de ahí, gracias a Dios me empezaron a llamar para programas de televisión a nivel nacional, donde me dieron la oportunidad, y he pisado los escenarios más importantes de México y Estados Unidos, en esos 14 años más menos resumidos”.

¿Cuál es tu mayor sueño profesional?

“Pues quizá, a mediano plazo presentarme solo en el Auditorio Nacional, aunque ya estuve en el Auditorio Nacional con Franco Escamilla y los Tres Tristes Tigres, me gustaría estar solo, y en el Auditorio Telmex también yo solo”.

Después de esta gira ¿Cuáles son tus siguientes proyectos?

“Por el momento enfocarnos en la gira y en un programa que ya tenemos cinco años haciéndolo, que lo estamos rediseñando, es todos los lunes por mi Facebook (mikesalazaroficial) y YouTube (Mike Salazar Oficial), entonces yo creo que esos son los dos enfoques que voy a traer en prioridad”.

¿Algo más que quieras agregar?

“Agradecerle a toda la gente que no deja de apoyar el sueño, la aventura y la locura de su servidor cada que me subo a un escenario”.

Mike Salazar

Teatro Galerías.

5 de marzo, 21:00 hrs.

$400, $550 y $700.

XM