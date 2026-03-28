Voltear la ropa de mezclilla en el lavado tiene estos beneficios

La mezclilla es una de las telas más utilizadas y populares en el mundo. Eso por su resistencia, durabilidad y estilo atemporal; sin embargo, al momento de lavar los jeans, chamarras o faldas de este material, muchas personas cometen errores que provocan que la prenda pierda su forma o color original. Y existen algunos consejos para cuidarlas, como voltear las prendas antes de lavar.

Si quieres mantener tu ropa como nueva por más tiempo, evitando su desgaste con cada lavada, a continuación te compartimos un infalible truco para lavar la mezclilla correctamente.

Beneficios de voltear las prendas de mezclilla antes de lavar

Antes de colocar tu prenda en la lavadora, lo primero que debes hacer es voltearla al revés; esto evita que la superficie externa se desgaste con la fricción . Después, asegúrate de usar agua fría, ya que el agua caliente provoca que la tela se expanda y pierda color.

Sigue el paso a paso:

1. Voltea la prenda al revés.

2. Colócala sola o con otras prendas de mezclilla del mismo tono.

3. Agrega una pequeña cantidad de detergente líquido (evita el detergente en polvo).

4. Usa agua fría.

5. Selecciona un ciclo de lavado delicado o corto.

6. No uses cloro ni suavizante, ya que dañan las fibras.

¿Cómo ayuda el vinagre a las prendas de mezclilla?

El vinagre blanco es un gran aliado para cuidar la mezclilla. Ayuda a fijar el color, suavizar la tela y eliminar malos olores sin dañarla .

Solo debes añadir media taza de vinagre al ciclo de enjuague y no te preocupes por el olor; desaparecerá al secarse.

La mezclilla está compuesta de fibras que tienden a desgarrarse y perder pigmento cuando se exponen a lavados agresivos, exceso de detergente o altas temperaturas durante su periodo de secado. Además, al frotar la tela dentro de la lavadora, se acelera el proceso de deterioro.

Aunque suene extraño, los jeans no necesitan lavarse con cada puesta ; puedes usar la prenda varias veces antes de lavarla, especialmente si no se ensució.

Si solo necesita refrescarse, deja que se ventile al aire libre o colócala en una bolsa y guárdala en el congelador por 8 horas para eliminar bacterias y olores.

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