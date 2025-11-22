Visión de águila en la era digital; alimentos para proteger tus ojos

Cuidar los ojos es fundamental y existe una vitamina que es una verdadera aliada en este proceso.

Una de las vitaminas más reconocidas en la protección de la visión es la vitamina A . Según Mayo Clinic, este nutriente ejerce un rol fundamental al mantener en buen estado las mucosas oculares y, además, forma parte de la rodopsina, un pigmento ubicado en la retina que permite ver en condiciones de poca luz. Sin niveles adecuados de esta vitamina, el ojo puede verse comprometido, dificultando la visión nocturna o en ambientes oscuros.

¿Cuáles alimentos son ricos ricos en vitamina A?

Hígado Zanahorias Batatas (camote) Espinacas Yema de huevo

Más nutrientes indispensables: vitaminas C, E y ácidos grasos omega 3

Aunque la vitamina A sea esencial, no es la única que promueve una buena salud ocular. Por ejemplo, la vitamina C aporta antioxidantes capaces de neutralizar los radicales libres que deterioran progresivamente nuestros ojos y se han relacionado con problemas como cataratas y degeneración macular.

La vitamina E, por su parte, también actúa como antioxidante, protegiendo los tejidos oculares de lesiones provocadas por la exposición a la luz azul. Por último, los ácidos grasos omega 3 ayudan a lubricar las membranas oculares, aliviando la resequedad y reduciendo la fatiga visual, molestias frecuentes tras varias horas frente a una pantalla.

Alimentos ricos en estas vitaminas y nutrientes

Vitamina C: cítricos, frutillas, kiwi, morrón rojo y brócoli

Vitamina E: aceites vegetales, almendras, semillas de girasol y espinacas

Ácidos grasos omega 3: pescados grasos (salmón, sardinas), nueces y semillas de lino

Zinc (otro mineral importante para la visión): carnes rojas, legumbres y mariscos

¿Cómo afecta la luz azul a tus ojos?

Los dispositivos electrónicos emiten luz azul de alta energía que, al impactar de forma constante en la retina, puede acelerar la degeneración de las células oculares. Además, se ha demostrado que el uso excesivo de pantallas altera la producción de melatonina, afectando la calidad del sueño. Otro factor de riesgo es que, cuando miramos una pantalla, tendemos a parpadear menos, lo que produce sequedad y fatiga en la vista.

Consejos para proteger la vista de la luz azul

Aplicar la regla 20/20/20 : cada 20 minutos de uso de la pantalla, desviar la mirada a un objeto situado a 6 metros durante 20 segundos.

: cada 20 minutos de uso de la pantalla, desviar la mirada a un objeto situado a 6 metros durante 20 segundos. Parpadear frecuentemente : mantener la humedad natural en los ojos al parpadear conscientemente.

: mantener la humedad natural en los ojos al parpadear conscientemente. Usar filtros de luz azul: muchos dispositivos cuentan con la opción de un filtro amarillo que minimiza la emisión dañina.

Mantener la distancia adecuada : lo ideal es colocar la pantalla a unos 50 centímetros de distancia.

: lo ideal es colocar la pantalla a unos 50 centímetros de distancia. Hidratar los ojos: si es necesario, recurrir a lágrimas artificiales o gotas oftalmológicas para evitar la resequedad.

Al incorporar las vitaminas y los minerales mencionados en la dieta, así como practicar buenos hábitos de cuidado ocular, es posible contrarrestar el impacto negativo de las pantallas y preservar una visión saludable por más tiempo. La clave está en la prevención y en adoptar rutinas que protejan uno de los sentidos más valiosos del ser humano: la vista.

