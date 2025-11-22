Navidad: Tradiciones mexicanas para celebrar en 2025

En México, la Navidad es una de las fiestas más importantes del año. Esta celebración combina las tradiciones de la iglesia católica con las costumbres de México, y el resultado es un festejo lleno de color y tradición que une a las familias y trae a la vez mucha felicidad.

La Navidad, cuyo nombre proviene de la palabra latina nativitas ("nacimiento"), es una celebración que conmemora el nacimiento de Jesús en Belén. Este evento sirve como la razón principal para que millones de personas se congreguen cada año los días 24 y 25 de diciembre.

Tradiciones mexicanas para celebrar la Navidad en 2025

El 24 de diciembre, conocido como "Noche Buena", es una fecha central para la unión de las familias mexicanas. La celebración se centra en una suntuosa cena, cuyos platillos reflejan la diversidad regional: mientras algunas familias optan por el bacalao, la pierna de cerdo rellena o el pavo, otras prefieren compartir manjares más tradicionales como el pozole, el mole, los tamales, u otros platillos típicos. Este abundante banquete, más allá de deleitar a las personas, es un símbolo de la prosperidad y la esperanza vinculadas al nacimiento de Jesucristo.

Pero la Noche Buena no llega de la nada: entre el 16 y el 24 de diciembre, las calles y hogares de México en algunos sitios todavía se llenan de vida con las posadas, una tradición que recrea el peregrinaje de María y José en busca de refugio. Este ritual no solo es un homenaje a los valores de solidaridad y fe, sino también una oportunidad para compartir momentos con amigos, la pareja, amigos, compañeros de trabajo y hasta y vecinos. Estas fiestas terminan con el acto de "pedir posada" y, por supuesto, con la tradición de romper la piñata, que tiene un significado que no se debe dejar pasar: La forma de estrella de siete picos simboliza los siete pecados capitales. Cuando se rompe y cae al suelo, se representa la victoria del bien sobre el mal.

La decoración navideña en México es otra de esas tradiciones que prevalecen hasta estos tiempos. Aunque cada vez ocurre menos, los hogares suelen adornarse con nacimientos, representaciones artísticas del nacimiento de Jesús, que varían desde versiones sencillas hasta verdaderas obras de arte en las que destaca la creatividad de adornar con un paisaje en miniatura. Por otro lado, el árbol de Navidad, una costumbre extranjera que llegó hace ya muchos años al país, se ha convertido en un símbolo de unión y esperanza, con luces y esferas que iluminan los hogares. Decorar con faroles de papel es otra de esas cosas que aunque cada vez se hacen con menos frecuencia, todavía hay quienes mantienen la costumbre.

Las celebraciones se enriquecen con la tradición y el regocijo de las pastorelas y los villancicos. Las primeras, en particular, son representaciones teatrales que narran el trayecto de los pastores al portal de Belén. Estos actos combinan elementos religiosos con un toque de humor, que sirven para cautivar tanto a niños como a adultos.

Finalmente, este periodo de fiesta y color termina con la rosca de Reyes, un pan tradicional que se consume entre el 5 y 6 de enero. Este postre conmemora la adoración de los Reyes Magos y esconde en su masa figuras del Niño Jesús; la persona que encuentra una de estas imágenes tendrá que invitar los tamales.

