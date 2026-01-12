Durante años, hervir la leche antes de consumirla fue una práctica común en muchos hogares, asociada principalmente con la seguridad alimentaria. Sin embargo, con los avances en los procesos industriales y un mayor conocimiento científico, esta costumbre ha comenzado a cuestionarse. Entonces, ¿realmente es necesario hervir la leche antes de beberla? La ciencia ofrece una respuesta clara, aunque con algunos matices importantes.

El origen de la costumbre de hervir la leche

Hervir la leche tenía como objetivo principal eliminar bacterias y microorganismos que podían causar enfermedades. Esto era especialmente relevante cuando la leche se obtenía directamente de vacas, cabras u otros animales, sin ningún tipo de tratamiento previo. En esos casos, el riesgo de contaminación era alto, por lo que el calor intenso funcionaba como una medida de protección.

Leche pasteurizada y ultrapasteurizada

En la actualidad, la mayoría de la leche que se vende en supermercados ha pasado por procesos como la pasteurización o la ultrapasteurización (UHT). La pasteurización consiste en calentar la leche a una temperatura específica durante un tiempo determinado para eliminar bacterias dañinas, sin afectar de manera significativa su valor nutricional.

Por su parte, la leche UHT se somete a temperaturas aún más altas por unos segundos, lo que permite que se conserve por más tiempo sin refrigeración antes de abrirse. Desde el punto de vista científico, ambos procesos hacen que la leche sea segura para el consumo directo, sin necesidad de hervirla nuevamente.

¿Hervir la leche aporta algún beneficio adicional?

De acuerdo con especialistas en nutrición y seguridad alimentaria, hervir leche pasteurizada o UHT no es necesario y no ofrece beneficios adicionales en términos de seguridad. Incluso, el calentamiento excesivo puede provocar la pérdida de algunas vitaminas sensibles al calor, como la vitamina B12 y ciertas proteínas.

No obstante, algunas personas prefieren hervirla por costumbre, por sabor o para evitar que se eche a perder más rápido una vez abierta. Aunque no representa un riesgo grave, desde el enfoque científico no es un paso indispensable.

¿Cuándo sí es recomendable hervirla?

La recomendación de hervir la leche sigue siendo válida cuando se trata de leche cruda, es decir, aquella que no ha sido pasteurizada y se adquiere directamente de productores o ranchos. En estos casos, hervirla es fundamental para reducir el riesgo de infecciones causadas por bacterias como Salmonella, Listeria o E. coli.

Cuando se trata de leche cruda, hervirla sigue siendo una medida esencial para proteger la salud. La clave está en identificar el tipo de leche que se consume y tomar decisiones informadas basadas en evidencia científica.

