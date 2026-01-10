Así te enfermas cuando duermes en horarios irregulares

El cuerpo humano funciona en sincronía con los ciclos naturales de luz y oscuridad, lo que regula funciones clave como la digestión, la producción de hormonas y el sueño. Estos procesos, conocidos como ritmos circadianos, necesitan consistencia para mantenerse en equilibrio. Dormir en horarios impredecibles puede interrumpir estos ritmos, generando estrés en el organismo y desajustes que afectan el metabolismo y la salud mental .

Riesgos de dormir en horarios irregulares

La investigación de la Universidad de Northwestern encontró que las personas con patrones de sueño inestables son más propensas a experimentar inflamación crónica, lo que aumenta el riesgo de diabetes tipo 2, hipertensión y enfermedades cardíacas . Además, se observó una relación directa entre horarios de sueño irregulares y síntomas de ansiedad y depresión, debido a que la alteración del sueño afecta la producción de neurotransmisores como la serotonina .

El "jet lag social" y sus afectaciones

El "jet lag social" ocurre cuando el horario de sueño cambia drásticamente entre los días laborales y los fines de semana . Este fenómeno es especialmente común en personas con jornadas laborales largas o actividades sociales nocturnas, y puede tener un impacto similar al desfase horario de un viaje transcontinental. Este desajuste afecta el sistema inmunológico y la regulación de la glucosa, incrementando el riesgo de problemas de salud a largo plazo.

¿Cómo afecta esto a la salud mental?

Dormir en horarios diferentes cada día no solo impacta el cuerpo, sino también la mente. Los ritmos circadianos irregulares pueden interferir con la producción de dopamina y serotonina, neurotransmisores esenciales para el bienestar emocional. Esto aumenta las probabilidades de desarrollar trastornos como la depresión y ansiedad, creando un ciclo negativo que afecta tanto la salud física como mental .

¿Cómo establecer una rutina de sueño saludable?

La clave para prevenir estos problemas radica en mantener un horario de sueño constante. Acostarse y levantarse a la misma hora todos los días, incluso los fines de semana , puede restaurar el equilibrio circadiano. Crear un ambiente favorable para el descanso, evitar el uso de dispositivos electrónicos antes de dormir y reducir el consumo de cafeína son pasos esenciales para mejorar la calidad del sueño y proteger la salud a largo plazo.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

OA