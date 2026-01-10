Así te enfermas cuando duermes en horarios irregulares

El cuerpo humano funciona en sincronía con los ciclos naturales de luz y oscuridad, lo que regula funciones clave como la digestión, la producción de hormonas y el sueño. Estos procesos, conocidos como ritmos circadianos, necesitan consistencia para mantenerse en equilibrio. Dormir en horarios impredecibles puede interrumpir estos ritmos, generando estrés en el organismo y desajustes que afectan el metabolismo y la salud mental.La investigación de la Universidad de Northwestern encontró que las personas con patrones de sueño inestables son más propensas a experimentar inflamación crónica, lo que aumenta el riesgo de diabetes tipo 2, hipertensión y enfermedades cardíacas. Además, se observó una relación directa entre horarios de sueño irregulares y síntomas de ansiedad y depresión, debido a que la alteración del sueño afecta la producción de neurotransmisores como la serotonina.El "jet lag social" ocurre cuando el horario de sueño cambia drásticamente entre los días laborales y los fines de semana. Este fenómeno es especialmente común en personas con jornadas laborales largas o actividades sociales nocturnas, y puede tener un impacto similar al desfase horario de un viaje transcontinental. Este desajuste afecta el sistema inmunológico y la regulación de la glucosa, incrementando el riesgo de problemas de salud a largo plazo.Dormir en horarios diferentes cada día no solo impacta el cuerpo, sino también la mente. Los ritmos circadianos irregulares pueden interferir con la producción de dopamina y serotonina, neurotransmisores esenciales para el bienestar emocional. Esto aumenta las probabilidades de desarrollar trastornos como la depresión y ansiedad, creando un ciclo negativo que afecta tanto la salud física como mental.La clave para prevenir estos problemas radica en mantener un horario de sueño constante. Acostarse y levantarse a la misma hora todos los días, incluso los fines de semana, puede restaurar el equilibrio circadiano. Crear un ambiente favorable para el descanso, evitar el uso de dispositivos electrónicos antes de dormir y reducir el consumo de cafeína son pasos esenciales para mejorar la calidad del sueño y proteger la salud a largo plazo.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *OA