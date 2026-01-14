Cada viaje abre las puertas a nuevos sabores, y un destino que levanta la mano por su amplia oferta de manjares, cocteles y licores es Arandas, en pleno corazón de los Altos de Jalisco.

La llegada de 2026 en Arandas trae una temporada muy especial, con su tradicional feria, que reúne a familias, paisanos y turistas en un ambiente donde privan los buenos deseos, la alegría y las ganas de brindar por un futuro mejor.

¿Qué lugares podemos encontrar en este destino alteño para hincar el diente? Uno de los más populares entre turistas y locales por su atmósfera animada es Bramido, restaurante que se ha ganado un prestigio por su buena cocina y excelente servicio.

Manuel González, director de Bramido, platica con EL INFORMADOR sobre lo que hace especial a este lugar: “Cuando abrimos la primera unidad de Bramido lo hicimos porque sabíamos que el arandense es alegre, que le gusta mucho convivir, y encontrar espacios donde puedan encontrar música, pero también cantar y pasarla bien”.

Y sí, Bramido (Jesús Carranza 200, Arandas) es un espacio ideal para quienes buscan, además de exquisita comida, música en vivo y un ambiente festivo.

El menú incluye opciones de entradas como aguachile negro, choriqueso e incluso salmón crujiente.

Ya en los platos fuertes la carta se abre a otras opciones como sábana de res, camarones a la mantequilla, pulpo zarandeado y más. La versatilidad que ofrece en la cocina se complementa con un entorno donde el sonido de melodías tradicionales abraza al comensal y lo lleva a disfrutar de sus alimentos.

Momento de una buena copa

Punto de encuentro para las buenas charlas, los brindis largos y la diversión, La Arandina (Ramón Corona 427, Arandas), con cuatro años de vida, está convertida en un referente de la buena copa.

Sus dueños señalan que buscan enaltecer la arquitectura local, resaltando ese aire elegante de los Altos, sin dejar de ofrecer un aire sofisticado y sobre todo cómodo a sus visitantes.

Si de la vista nace el amor, el flechazo definitivo llega de la mano de la coctelería, basada en frutas, frutas de temporada y regionales, principalmente limón y la lima.

Dentro de la oferta de cocteles y licores, vale la pena probar el tequila de la casa, Braltos, que combina, con etiqueta de orgánico, pues busca ser sustentable sin sacrificar nada en su magnífico sabor.

Como buen recinto alteño, la música juega un papel esencial, por lo que se ambienta con música tradicional mexicana, boleros e incluso un poco de pop. Para quienes desean pasar un rato tranquilo, el bar ofrece una sala de reuniones previa reserva.

Ojo, que dado el éxito que alcanzó esta cantina tradicional, sus fundadores ya alistan la apertura de una sucursal, ahora en Tepatitlán.

