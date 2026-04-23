Romero y sal gruesa: La función que pocos conocen y 5 formas de aprovecharlo en casa

En la búsqueda de soluciones prácticas, económicas y naturales para el hogar, muchas personas han vuelto la mirada a remedios tradicionales que, con ingredientes sencillos, ofrecen múltiples beneficios. Uno de ellos es la mezcla de sal gruesa y romero, una combinación clásica que no solo se utiliza en la cocina, sino que también puede convertirse en un gran aliado para mantener los espacios limpios, frescos y aromatizados.

Aunque a simple vista parecen elementos comunes, juntos generan una fórmula casera capaz de combatir malos olores, absorber humedad y aportar una sensación inmediata de limpieza en distintas áreas de la casa.

La clave está en las propiedades individuales de cada ingrediente. La sal gruesa destaca por su capacidad natural para absorber la humedad del ambiente, así como partículas que generan olores desagradables. Por ello, desde hace años se utiliza en distintos trucos domésticos para conservar espacios secos y frescos.

Por su parte, el romero —una planta aromática ampliamente valorada en la gastronomía y en remedios naturales— posee propiedades antibacterianas, además de un aroma herbal intenso que ayuda a perfumar el ambiente sin necesidad de productos químicos.

Al unir ambos ingredientes, sus efectos se complementan: mientras la sal “atrapa” la humedad y neutraliza olores, el romero aporta frescura y una fragancia duradera.

Beneficios de usar sal gruesa y romero en casa

Uno de los principales usos de esta mezcla es como aromatizante natural. Basta con colocar un recipiente con sal gruesa y unas ramas de romero fresco o seco en salas, habitaciones, baños o cocinas para percibir un aroma limpio y herbal durante varias horas.

También es una excelente opción para combatir la humedad en espacios cerrados o con poca ventilación, como clósets, baños o rincones donde suele acumularse moho o mal olor.

Más allá de sus beneficios prácticos, la mezcla de sal gruesa y romero también aporta una sensación de bienestar. CANVAPIXABAY/ESPECIAL

Otro de sus usos es como neutralizador de olores fuertes. Colocar esta mezcla cerca del bote de basura, en la cocina o incluso en zonas donde haya mascotas puede ayudar a disminuir aromas intensos de forma natural.

Además, algunas personas aprovechan sus propiedades para limpiar superficies. Mezclada con un poco de agua o con limón, puede funcionar como un limpiador suave para mesas, azulejos o superficies donde se quiera reforzar la sensación de limpieza.

Cómo preparar esta mezcla casera

Preparar este truco es sencillo y no requiere inversión extra. Solo necesitas un frasco, bowl o recipiente pequeño donde colocar una base de sal gruesa. Después, añade varias ramas de romero fresco o seco. Puedes mezclarlo ligeramente o dejarlo en capas para un efecto decorativo.

En habitaciones poco ventiladas, cocinas o baños, esta mezcla puede convertirse en una alternativa económica. CANVA

Si buscas potenciar aún más el aroma, puedes agregar unas gotas de aceite esencial de romero o incluso de lavanda o limón para personalizar la fragancia.

Finalmente, coloca el recipiente en el área que deseas refrescar o desodorizar.

Cuándo conviene usar este remedio natural

Este truco resulta especialmente útil durante temporadas húmedas como otoño e invierno, cuando los espacios cerrados suelen acumular más humedad y olores. También puede ser ideal después de hacer la limpieza del hogar, ya que ayuda a prolongar la sensación de frescura.

En habitaciones poco ventiladas, cocinas o baños, esta mezcla puede convertirse en una alternativa económica y natural frente a aromatizantes comerciales.

Más allá de sus beneficios prácticos, la mezcla de sal gruesa y romero también aporta una sensación de bienestar. Su aroma herbal y limpio puede ayudar a crear ambientes más agradables y acogedores, convirtiéndose en un pequeño detalle que hace la diferencia en casa.

TG