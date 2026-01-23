La vesícula biliar es un órgano pequeño, pero cumple una función esencial dentro del sistema digestivo. Aunque muchas personas no piensan en ella hasta que aparece algún problema, su correcto funcionamiento es clave para la digestión de las grasas y la absorción de ciertos nutrientes. Conocer para qué sirve y cómo cuidarla puede ayudar a prevenir molestias y enfermedades.

¿Qué es la vesícula biliar y cuál es su función?

CANVA

La vesícula biliar es un órgano con forma de pera ubicado debajo del hígado, en la parte superior derecha del abdomen. Su principal función es almacenar y concentrar la bilis, un líquido producido por el hígado que participa en la digestión de las grasas.

Cuando se consumen alimentos, especialmente aquellos con alto contenido graso, la vesícula libera bilis hacia el intestino delgado. Esta sustancia ayuda a descomponer las grasas en partículas más pequeñas, facilitando su digestión y posterior absorción por el organismo.

¿Qué ocurre cuando la vesícula no funciona bien?

CANVA

Si la vesícula biliar no se vacía correctamente o la bilis se espesa demasiado, pueden formarse cálculos biliares, también conocidos como piedras en la vesícula. Estos pueden provocar dolor abdominal intenso, náuseas, vómitos e inflamación. En algunos casos, los problemas vesiculares pueden derivar en infecciones o requerir cirugía.

También es posible presentar molestias leves, como sensación de pesadez, indigestión o gases, especialmente después de comidas abundantes o ricas en grasa.

¿Cómo cuidar la vesícula biliar?

Cuidar la vesícula biliar está estrechamente relacionado con mantener hábitos de vida saludables. Una alimentación equilibrada es fundamental. Se recomienda moderar el consumo de grasas saturadas, frituras y alimentos ultraprocesados, y priorizar frutas, verduras, cereales integrales y grasas saludables, como las que se encuentran en el aceite de oliva y el aguacate.

Mantener un peso saludable también es importante, ya que tanto el sobrepeso como la pérdida de peso rápida pueden favorecer la formación de cálculos biliares. Asimismo, realizar actividad física de forma regular contribuye a una mejor digestión y al correcto vaciamiento de la vesícula.

Beber suficiente agua, comer a horarios regulares y evitar ayunos prolongados ayuda a que la bilis fluya adecuadamente. Además, es recomendable moderar el consumo de alcohol y no automedicarse, ya que algunos fármacos pueden afectar el funcionamiento del sistema digestivo.

Señales de alerta que no deben ignorarse

Dolor intenso en la parte superior derecha del abdomen, fiebre, ictericia (coloración amarilla de la piel y los ojos) o vómitos persistentes son señales que requieren atención médica. Un diagnóstico oportuno permite evitar complicaciones y recibir el tratamiento adecuado.

Aunque la vesícula biliar es pequeña, su papel en la digestión es fundamental. Cuidarla mediante una dieta balanceada y hábitos saludables no solo previene enfermedades, sino que también favorece el bienestar general del sistema digestivo.

