LEGO y Crocs sorprendieron al anunciar una colaboración que combina dos universos icónicos: el juego y la imaginación de los bloques de construcción con el estilo cómodo y reconocible del calzado Crocs . El resultado es una colección llamativa que apuesta por la creatividad, la nostalgia y la expresión personal.

El lanzamiento de LEGO Brick Clog presenta un modelo inspirado directamente en los clásicos ladrillos LEGO. El diseño reproduce la forma de los bloques de construcción, con relieves en la parte superior que evocan los característicos puntos de encaje, manteniendo al mismo tiempo la comodidad propia del calzado Crocs.

Con diseño lúdico y detalles únicos, este modelo llegará a México el 16 de febrero de 2026 con un precio de 149.99 dólares (unos dos mil 600 pesos mexicanos), aunque puede variar según el país.

La propuesta va más allá de lo meramente estético. La colección LEGO x Crocs celebra el juego como una forma de creatividad sin límites y como un lenguaje común que trasciende la edad.

En ese sentido, el calzado no está pensado solo para niños, sino también para adultos que crecieron jugando con LEGO y que hoy buscan productos con identidad, humor y un fuerte componente emocional.

La colección busca celebrar el juego como una forma de expresión a cualquier edad. CROCS

La colaboración también refuerza la tendencia de las grandes marcas a unir fuerzas para crear productos que trascienden su uso tradicional y se convierten en objetos de cultura pop. LEGO x Crocs se suma así a una ola de alianzas que mezclan moda, entretenimiento y diseño , apelando a la nostalgia y a la personalización como elementos clave.

Con esta colección, ambas marcas confirman su interés por explorar nuevos territorios creativos y conectar con audiencias diversas, demostrando que el juego y la comodidad pueden ir de la mano incluso fuera del mundo infantil.

