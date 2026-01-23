Esta familia dona sus terrenos a más de 500 vecinos por este motivo; requisitos y motivos

Un gesto solidario ha transformado la vida de un pequeño municipio: una familia decidió donar un terreno heredado que llevaba años en desuso para ponerlo al servicio de toda la comunidad. El objetivo es claro y ambicioso: crear un huerto de autoservicio abierto a los 560 vecinos del pueblo , un espacio común donde la tierra vuelva a tener vida y sentido colectivo.

La iniciativa se desarrolló en Clussais-la-Pommeraie, en el oeste de Francia, donde la familia Éprinchard planteó la donación con dos condiciones claras: que el terreno se convierta en un huerto con variedades específicas de árboles frutales y que sea de uso compartido por todos los habitantes del municipio .

El Ayuntamiento aceptó esta propuesta y ahora está trabajando con una inversión cercana a 10 mil euros para acondicionar el lugar.

En las primeras fases se han plantado distintos árboles frutales, un proceso en el que han participado vecinos de todas las edades, incluidos los niños, que tomaron parte activa en las jornadas de plantación.

Esta implicación temprana ha convertido el huerto en un espacio educativo y de convivencia, donde se fomenta el respeto por la naturaleza y el trabajo en común desde las generaciones más jóvenes.

“Hay manzanos, perales, y ciruelos” ha enumerado el Alcalde. No obstante, el proyecto necesita de un proceso largo: “Ahora los dejaremos crecer, vigilaremos las enfermedades, cuidaremos el suelo, y luego la gente vendrá a recoger sus propias manzanas para hacer mermelada o comerlas por rebanadas”, declaró.

Aunque las primeras cosechas no se recogerán hasta dentro de unos cuatro años, la expectativa ya ha generado ilusión entre los habitantes. Muchos vecinos imaginan el momento en que podrán recolectar frutas directamente de los árboles para consumirlas en casa.

Este huerto no está pensado únicamente como un espacio destinado a la producción agrícola, sino también como un lugar de encuentro que refuerce los lazos entre los vecinos del municipio.

PH