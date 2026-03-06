Estas son las ventajas y desventajas de la leche para tu salud

En el día a día y el plato del buen comer, la leche, es uno de los alimentos clave de la dieta. Esta es rica en proteínas, calcio, entre otros nutrientes. Los especialistas la recomiendan encarecidamente durante la infancia, sin embargo, al llegar la adultez, la leche podría no seguir siendo la gran amiga de todos, ¿por qué? En esta nota te contamos parte de sus bondades y caprichos.

Recordemos que, tan solo en 2022, la producción lechera superó los 930 millones de toneladas a nivel mundial, lo cual demuestra un crecimiento sostenido en las últimas décadas. Como ejemplo, México produce alrededor de 13 mil millones de litros anuales de leche.

A pesar de la enorme cosecha, un tercio de la leche se consume cruda, sin pasteurizar ni envasar, algo que sí puede generar daños a la salud puesto que no se eliminan sus bacterias naturales. Ojo, tomar leche no es malo, como siempre, la clave está en el exceso.

Beneficios de consumir leche

1. Calcio

La leche es fundamental para el fortalecimiento de los huesos, debido al calcio que contiene, sobre todo en los pequeños.

2. Vitaminas

La leche tiene, además de calcio, potasio, proteínas, vitamina D así como otros nutrientes importantes para la salud de los huesos.

3. Calorías

A pesar de lo que se podría pensar, en comparación con otros alimentos, la leche tiene una baja cantidad de calorías, pero además aporta nutrientes a diferencia de algunos snacks.

4. Previene la osteoporosis

Siempre que el consumo no pase de dos porciones al día, durante la infancia y la adolescencia, es decir en la etapa de desarrollo óseo, la leche ayuda a que jamás sufras de esta enfermedad.

5. La formación de nuevos tejidos

Durante la etapa posterior a una cirugía, hasta el médico lo recomiende, la leche es fundamental para la recuperación de los tejido, de igual forma cuando se sufre una fractura o una quemadura.

6. Acidez estomacal

Debido a que es un alimento alcalino, mantiene la acidez a raya.

7. Circulación

Parte del calcio de nuestro cuerpo se encuentra en los músculos, sangre y fluido intercelular y es necesario para mantener y ganar masa muscular y para mejorar la circulación.

8. Efecto uricosúrico

Es decir facilita la eliminación de ácido úrico a través de la orina, lo que disminuye la cantidad que hay en la sangre.

9. Flora bacteriana intestinal

La flora sintetiza las vitaminas del complejo b y la leche ayuda a al crecimiento de la primera.

10. Impide gérmenes patógenos en el intestino

Gracias a la acción del ácido láctico, sustancia producida por las bacterias intestinales al transformar la lactosa presente en la leche.

Algunas de sus contras

1. Carente de algunos nutrientes

Le falta fibra, hierro, vitamina C. Las proteínas que contiene son de buena calidad, pero no son completas. Lo ideal es combinar las proteínas de los lácteos con las de los cereales.

2. Irritante para el aparato digestivo

En personas sensibles puede causar cólicos, colon irritable y úlceras gastroduodenales.

3. Agrava la artritis reumatoide

Los complejos antígeno-anticuerpo generados por la leche pueden depositarse en las articulaciones provocando su inflamación y entumecimiento.

4. Anemia ferropénica

Debido a que la leche es pobre en hierro.

5. Algunos componentes son factor de riesgo en enfermedades coronarias

Las grasas saturadas y la caseína aumentan el nivel de colesterol en sangre, y así también la lactosa predispone a padecer enfermedades cardíacas. No es recomendable tomarla ante la presencia de infarto y arterioesclerosis.

6. Alergia a la leche de vaca

En este caso lo recomendable es suprimir todos los lácteos y sustituirlos por derivados de soya.

8. Lactosa

Lo más frecuente en los adultos es la intolerancia a la lactosa, que es de origen genético en poblaciones donde después de los cinco años de edad disminuye la cantidad de lactosa que tiene el organismo.

9. Obesidad

La leche tampoco es recomendable para personas con niveles altos de colesterol u obesos; en esos casos la ingesta de lácteos se puede hacer en forma de descremados.

