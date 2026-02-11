Tuberculosis: Alertan sobre la contingencia respiratoria

Tras el reciente brote de sarampión en el país, la Secretaría de Salud dio a conocer, a través de su boletín epidemiológico, la actualización de casos de tuberculosis respiratoria, padecimiento que ha mostrado un incremento en las últimas semanas. Estos son los datos oficiales y las entidades con mayor número de registros.

Según la información correspondiente a lo que va de 2026, se han acumulado mil 289 casos de tuberculosis respiratoria a nivel nacional. Tan solo en la semana comprendida del 25 al 31 de enero se reportaron 334 nuevos contagios. En comparación, durante el mismo periodo de 2025 se habían contabilizado mil 151 casos acumulados.

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) señala que la tuberculosis respiratoria es una enfermedad infecciosa provocada por la bacteria Mycobacterium tuberculosis. Afecta principalmente los pulmones y se transmite por el aire cuando una persona enferma tose o estornuda.

Entre los síntomas más comunes se encuentran:

Tos persistente

Fiebre

Cansancio

Pérdida de peso

Dolor en el pecho

Sudoración abundante

Estados con más casos registrados

De acuerdo con el reporte oficial, las cinco entidades que concentran el mayor número de contagios son:

Veracruz: 135 casos

Baja California: 125 casos

Nuevo León: 115 casos

Chiapas: 106 casos

Tamaulipas: 80 casos

Las cifras forman parte del seguimiento epidemiológico que realizan las autoridades sanitarias para monitorear la evolución de esta enfermedad en el país.

Qué es la tuberculosis

La tuberculosis (TB) es una enfermedad infecciosa causada por una bacteria llamada Mycobacterium tuberculosis. Afecta principalmente a los pulmones (tuberculosis pulmonar), aunque también puede presentarse en otras partes del cuerpo como los riñones, el cerebro o la columna vertebral.

Se contagia por el aire. Cuando una persona con tuberculosis pulmonar activa tose, estornuda o habla, libera pequeñas gotas que contienen la bacteria. Si otra persona las inhala, puede infectarse.

No se transmite por compartir alimentos, dar la mano o usar los mismos objetos.

La tuberculosis tiene tratamiento y es curable si se detecta a tiempo y se sigue correctamente el esquema de medicamentos, que suele durar varios meses. Es fundamental no suspender el tratamiento antes de tiempo para evitar complicaciones o resistencia a los medicamentos.

