El cáncer de próstata es una de las principales causas de enfermedad oncológica entre los hombres, especialmente a partir de los 50 años. Aunque factores como la edad y la predisposición genética no pueden modificarse, diversos estudios señalan que ciertos hábitos cotidianos pueden contribuir a reducir el riesgo de desarrollar esta enfermedad y favorecer una mejor salud prostática.

1.- Mantener una alimentación equilibrada

Una dieta rica en frutas, verduras, leguminosas y cereales integrales puede tener un efecto protector. Alimentos como el tomate, que contiene licopeno, así como las verduras de hoja verde, se han asociado con beneficios para la salud de la próstata. En contraste, se recomienda moderar el consumo de carnes rojas, embutidos y productos con alto contenido de grasas saturadas.

2.- Realizar actividad física de forma regular

El ejercicio constante ayuda a mantener un peso saludable y a regular los niveles hormonales, factores que influyen en el riesgo de cáncer de próstata. Actividades como caminar, nadar o andar en bicicleta al menos 30 minutos al día pueden aportar beneficios tanto para la salud prostática como para el bienestar general.

3.- Controlar el peso corporal

El sobrepeso y la obesidad se han relacionado con formas más agresivas de cáncer de próstata. Mantener un índice de masa corporal adecuado mediante una combinación de alimentación balanceada y actividad física puede disminuir este riesgo y mejorar la respuesta del organismo ante diversas enfermedades.

4.- Evitar el consumo excesivo de alcohol y el tabaquismo

El consumo elevado de alcohol y el hábito de fumar afectan la salud en general y pueden debilitar el sistema inmunológico. Reducir o eliminar estos hábitos contribuye a una mejor función del organismo y puede disminuir el riesgo de desarrollar distintos tipos de cáncer, incluido el de próstata.

5.- Realizar revisiones médicas periódicas

Aunque no previene directamente la enfermedad, la detección oportuna es clave para reducir complicaciones. A partir de los 45 o 50 años, o antes si existen antecedentes familiares, se recomienda acudir al médico para realizar evaluaciones como el antígeno prostático específico (PSA) y revisiones clínicas, lo que permite identificar cambios a tiempo.

Adoptar estos hábitos no garantiza que el cáncer de próstata no se presente, pero sí puede contribuir a disminuir el riesgo y a mejorar la calidad de vida. La prevención y el cuidado de la salud comienzan con decisiones diarias informadas y el acompañamiento médico adecuado.

