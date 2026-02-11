Cada 11 de febrero se conmemora el “Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia”, una jornada impulsada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) con el objetivo de reconocer el papel fundamental que desempeñan las mujeres en los ámbitos científicos y tecnológicos, así como promover su participación plena y equitativa.

La fecha fue establecida por la Asamblea General de la ONU en 2015, con la intención de visibilizar la brecha de género que aún persiste en áreas como la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas (STEM, por sus siglas en inglés). Desde entonces, gobiernos, instituciones educativas, organizaciones civiles y centros de investigación realizan actividades para fomentar vocaciones científicas entre niñas y jóvenes.

Una iniciativa para cerrar brechas

CANVA

El “Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia” busca generar conciencia sobre los obstáculos que enfrentan muchas mujeres para desarrollarse en carreras científicas. Entre ellos se encuentran estereotipos de género, falta de referentes femeninos, desigualdad en oportunidades laborales y limitaciones en el acceso a financiamiento para proyectos de investigación.

La ONU ha subrayado que la igualdad de género en la ciencia no solo es una cuestión de derechos humanos, sino también un elemento clave para el desarrollo sostenible. La diversidad en equipos de investigación permite ampliar perspectivas y fortalecer la innovación.

La importancia de las referentes

CANVA

A lo largo de la historia, mujeres científicas han realizado aportaciones decisivas en campos como la medicina, la física, la química, la biología y la astronomía. Sin embargo, muchas de sus contribuciones no recibieron el reconocimiento adecuado en su momento. Esta fecha también pretende rescatar y difundir esas historias para que las nuevas generaciones cuenten con modelos a seguir.

Promover referentes femeninos en la ciencia contribuye a que más niñas se interesen por estas disciplinas desde edades tempranas. Diversos estudios han señalado que el acompañamiento y la visibilidad influyen en la elección de carreras relacionadas con STEM.

Cada año, universidades, centros de investigación, museos y organizaciones internacionales organizan conferencias, talleres, exposiciones y campañas de divulgación para conmemorar la fecha. También se impulsan programas de mentoría y becas orientadas a reducir la brecha de género en sectores científicos.

En distintos países se desarrollan iniciativas que buscan acercar la ciencia a niñas y adolescentes, mostrando que estas áreas no están limitadas por el género y que pueden convertirse en una opción profesional viable y enriquecedora.

El 11 de febrero representa más que una conmemoración simbólica. Para la ONU, se trata de un llamado a fortalecer políticas públicas, impulsar la educación inclusiva y generar condiciones que permitan a mujeres y niñas desarrollarse en entornos científicos libres de discriminación.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

https://www.whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03

BB

