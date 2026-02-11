¿Por qué salen cucarachas durante el calor?

De cara al inicio de la temporada de calor, para la que todavía faltan semanas, pero que es un periodo que trae consigo temperaturas de más de 30 y 35 grados en algunos estados, es común la aparición de insectos rastreros y mosquitos , los cuales son comunes en esas fechas. Entre estos, unos de los menos agradables para las personas son las cucarachas, que generalmente son relacionadas con enfermedades.

Científicos señalan que las cucarachas son de los insectos más antiguos que han habitado la tierra. De acuerdo con National Geographic, estos bichos no tienen un hábitat en especial, por lo que pueden vivir prácticamente en cualquier lugar y se pueden adaptar a cualquier condición climática incluido el calor.

Viven en las casas, por lo regular en zonas donde se puedan acumular objetos y donde haya mayor temperatura y humedad, tales como el baño o la cocina, por lo que es verlas ahí y sobre todo, durante la época de clima cálido.

Según National Geographic, las cucarachas son fotosensibles y por eso es posible verlas más activas durante la noche.

Los huevos de las cucarachas eclosionan más rápido a temperaturas más altas, y también es por eso que se les ve más en esos días y que si no se toman las medidas correspondientes se terminen convirtiendo en una plaga.

Para evitar que se apoderen del hogar, lo adecuado es:

Sellar cualquier hueco en muros, pues son los lugares donde pueden depositar sus huevos

Guardar los alimentos en lugares frescos para evitar que se echen a perder y sean otro sitio que pueda albergar a cucarachas

Revisar el estado de alcantarillas y desagües; también ahí pueden anidar

Mantener limpios todos los espacios para evitar nidos

Así que ya sabes, si no quieres ver a estos insectos paseando por tu casa, solo debes asegurarte de mantenerla limpia y mover los objetos constantemente.

